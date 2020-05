عقد من ويليامز جاهز للتوقيع كان في انتظار سينا عام 1992

أحرز سينا لقبه الثالث والأخير في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد مع مكلارين عام 1991، لكن عقده كان ينتهي مع نهاية ذاك الموسم، وكان ينظر في خياراته.

وكان من المعروف حينها أنّ سينا يميل للانضمام إلى ويليامز، لكنه لم ينتقل إلا في موسم 1994. إلا أن المنية وافته في حادثة خلال المراحل الأولى من جائزة سان مارينو الكبرى، رابع جولات ذلك الموسم.

لكن، يبدو بالفعل أنه كان بوسع سينا الانتقال منذ بدايات 1992، حيث وصل إلى جائزة بلجيكا الكبرى لذلك الموسم وهو يحمل بين يديه عقدَي ويليامز ومرسيدس وكلاهما جاهزان للتوقيع.

قال جوليان جاكوبي مدير سينا السابق موضحاً في حديث إذاعي عبر الإنترنت في برنامج "بيوند ذا غريد": "أراد إيرتون التوجه إلى ويليامز، لكن ولاءه كان مع هوندا".

وأكمل: "غريزته الأساسية كانت تميل إلى ويليامز في البداية، لكنه كان يكنّ الولاء بشكل خاص إلى السيد (نوبوهيكو) كاواموتو، الذي كان رئيس هوندا".

وتابع: "لقد كان مقرباً جداً منه، لأن هوندا قدمت نفسها مع إيرتون إلى مكلارين في 1988، حيث أحرزوا الفوز بثلاثة بطولات سوية".

وأردف: "حتى أواخر 1991، عندما أحرز بطولته الثالثة، لم يكن يشعر أن هوندا في أفضل حالاتها، وكان قلقاً حيال المستقبل".

وكان جاكوبي يتوقع أن يوقع سينا العقد مع ويليامز قبل سباق سبا، لكنه وجد أن البرازيلي قد غير رأيه بين ليلة وضحاها، بعد مكالمة هاتفية مع كاواموتو رئيس هوندا.

حيث قال: "أذكر أنه بالاقتراب من سباق سبا كان هناك عقدان بين يدي إيرتون، أحدهما من مكلارين والآخر من ويليامز. وكان إيرتون يعلم على ما أعتقد، أنه كان يتوجب عليه الانتقال إلى ويليامز".

وأكمل: "العقدان كلاهما كانا جاهزين للتوقيع. وكنا نعتقد صباح الأحد أنه سيوقع مع ويليامز".

وتابع: "لكنه تكلم مع كاواموتو ليلاً من اليابان، وجاء صباح الأحد وقال: ’سأبقى لموسم آخر’. لذا بقي مع مكلارين لموسم 1992".

بالمقابل، هيمنت ويليامز على موسم 1992 حيث أحرز نايجل مانسل اللقب بعد تسعة انتصارات و14 قطب انطلاق أول من أصل 16 سباقاً. ولم يحرز سينا سوى ثلاثة انتصارات، واكتفى بالمركز الرابع ضمن بطولة السائقين.

ويرى جاكوبي أنه ولو وقع سينا مع ويليامز في 1992، لم يكن مانسل ليتمكن من القيادة مع الفريق.

فقال: "كان لينتقل إلى ويليامز وما كان مانسل ليتواجد هناك على الأرجح".

وأكمل: "تلك كانت السنة التي أحرز فيها اللقب. لكن وعندما تراجع إيرتون، بقي مانسل. كاواموتو أقنعه بالبقاء كي تبقى هوندا ملتزمة بالبطولة".

وتابع: "لقد كان قراراً صعباً جداً. والقرار كان يعود له في نهاية المطاف. عملنا كان يتمحور حول تقديم كلا العقدين له، وفي نهاية المطاف، اختار الولاء".

في النهاية، انسحبت هوندا من الفورمولا واحد بعد موسم 1992، وكاد سينا أن يبقى بلا مقعد على الإطلاق في موسم 1993.

"قررت هوندا الانسحاب، وقالوا ذلك لإيرتون قبل ثلاثة أشهر على ما أعتقد من إخبار رون (دينيس)، وقد حطّمه ذلك" قال جاكوبي.

واختتم: "كان علينا إيجاد مقعد له في 1993. كم كان قريباً من عدم المشاركة على الإطلاق في ذلك الموسم؟ الجواب أنه كان قريباً جداً".

