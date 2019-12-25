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عقد ساينز طويل الأمد مع مكلارين منحه فرصة إظهار "قدراته الحقيقية"

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عقد ساينز طويل الأمد مع مكلارين منحه فرصة إظهار "قدراته الحقيقية"
25-12-2019

كشف كارلوس ساينز أن عقده طويل الأمد مع مكلارين منحه فرصة إظهار قدراته الحقيقية خلال موسم 2019 المنصرم للفورمولا واحد.

انضم ساينز إلى فريق ووكينغ قادماً من رينو بعد موسم واحد فقط، حيث اعترف أن السباقات الأخيرة مع المصنّع الفرنسي كانت "غريبة" قبيل خروجه.

ويمتلك الإسباني عقداً لمدة عامين مع مكلارين، بدأهما في 2019.

حيث أشار إلى أن ذلك سمح له بإظهار "كارلوس الجديد" الذي لم يره الناس من قبل.

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فقال: "أعتقد أن هذا الثبات منحني فرصة إظهار بعضٍ من كارلوس الجديد، الذي ربما لا يعرفه الكثيرون داخل وخارج البطولة".

وأكمل: "كنتُ أعلم أنه موجود داخلي، كنتُ بحاجة فقط للبيئة المناسبة على ما أعتقد، إضافة إلى الذهنية الصحيحة".

أحرز ساينز، الذي انضم إلى الفورمولا واحد في 2015، المركز السادس ضمن ترتيب بطولة السائقين، لينهي الموسم بمركز عاشر في سباق جائزة أبوظبي الكبرى.

"لم أحظ بالأمان (لناحية العقد) من قبل. لذا وحتى إن لم أكن أشعر بذلك، وإن لم تكن تريد التفكير بذلك، لكن هناك ضغط يدفعك لتسجيل نتائج إيجابية بأسرع وقت" قال الإسباني.

وأكمل: "هناك بعض التغييرات التي قمت بها بالمقارنة مع موسم 2018، وذلك ساعدتني بالتأكيد، لكن وبشكل أساسي، امتلاك هذا الثبات والثقة الإضافية للقيام بتلك التجاوزات والضغط على الحلبة، ربما لم أكن لأقوم بها لو كان الوضع على حاله سابقاً (بعقد قصير الأمد)".

واستكمل: "لأنني كنت بحاجة لضمان المركز الخامس أو السادس، لذا لن أكون قادراً على المغامرة بالضغط أكثر والهجوم".

واختتم: "لكنني أمتلك ذهنية ’كلا، علي مواصلة الضغط، ومحاولة تقديم أفضل ما بوسعي’. ونظراً لتوافر نوع من الثبات حينها يمكنني أن أكون على طبيعتي بشكل أكبر".

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