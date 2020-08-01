عقد جلسة الاستماع بشأن قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت الأسبوع المقبل

من المتوقّع أن تُقام جلسة الاستماع في سيلفرستون ضمن الأسبوع الذي يفصل السباقَين على الحلبة البريطانيّة وسيُقام بشكلٍ افتراضي.

وكانت رينو قد تقدّمت باحتجاجها الأوّل خلال جائزة ستيريا الكبرى، قبل أن تعود إلى التقدّم باحتجاجٍ ثانٍ خلال جائزة المجر الكبرى.

ومن المتوقّع أن يتقدّم فريق رينو باحتجاجٍ آخر إثر سباق سيلفرستون غدًا الأحد وسيتمّ جمع الاحتجاجات الثلاثة في جلسة استماعٍ واحدة أمام مجموعة جديدة من المراقبين.

وتتمحور القضيّة حول تصميم قنوات تهوية المكابح الذي نسخته ريسينغ بوينت من سيارة مرسيدس ظاهريًا في الوقت الذي يتوجّب فيه على كلّ فريق تصنيع تلك المكوّنات بنفسه.

وقال غرين لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "عملنا على القضيّة في الأسابيع القليلة الماضية. بعض الوثائق أُرسلت إلى فيا نهاية الأسبوع وتوجّهت هيئة دفاعنا إلى المراقبين قبل بضعة أيّام".

وأضاف: "نعتقد بأنّه سيتمّ رفض الاحتجاج. أعتقد بأنّ القوانين واضحة. ووضّحنا القضيّة ونلاحظ بأنّ كلّ شيء ضمن أطر القوانين من جانبنا. لذا لا نعتقد بأنّ هناك قضيّة مطروحة".