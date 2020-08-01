فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
03 يوليو
-
05 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة ستيريا الكبرى
10 يوليو
-
12 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
17 يوليو
-
19 يوليو
الحدث انتهى
الملخص النتائج
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
31 يوليو
-
02 أغسطس
السباق خلال
19 ساعات
:
02 دقيقة
:
16 ثانية
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة العيد الـ 70 الكبرى
07 أغسطس
-
09 أغسطس
الحدث التالي خلال
5 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
14 أغسطس
-
16 أغسطس
الحدث التالي خلال
12 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
28 أغسطس
-
30 أغسطس
الحدث التالي خلال
26 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
04 سبتمبر
-
06 سبتمبر
الحدث التالي خلال
33 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
17 سبتمبر
-
20 سبتمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
25 سبتمبر
-
27 سبتمبر
الحدث التالي خلال
54 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
08 أكتوبر
-
11 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
23 أكتوبر
-
25 أكتوبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
30 أكتوبر
-
01 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
13 نوفمبر
-
15 نوفمبر
Canceled
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
27 نوفمبر
-
29 نوفمبر
الحدث التالي خلال
117 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق التالي
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

عقد جلسة الاستماع بشأن قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت الأسبوع المقبل

المشاركات
التعليقات
عقد جلسة الاستماع بشأن قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت الأسبوع المقبل
01-08-2020

سيتمّ عقد جلسة الاستماع بشأن الاحتجاج على قنوات تهوية مكابح سيارة ريسينغ بوينت الذي تقدّمت به رينو في الأسبوع المقبل، وذلك في ظلّ إصرار أندرو غرين المدير التقنيّ للفريق على عدم وجود أيّ قضيّة أصلًا.

من المتوقّع أن تُقام جلسة الاستماع في سيلفرستون ضمن الأسبوع الذي يفصل السباقَين على الحلبة البريطانيّة وسيُقام بشكلٍ افتراضي.

وكانت رينو قد تقدّمت باحتجاجها الأوّل خلال جائزة ستيريا الكبرى، قبل أن تعود إلى التقدّم باحتجاجٍ ثانٍ خلال جائزة المجر الكبرى.

ومن المتوقّع أن يتقدّم فريق رينو باحتجاجٍ آخر إثر سباق سيلفرستون غدًا الأحد وسيتمّ جمع الاحتجاجات الثلاثة في جلسة استماعٍ واحدة أمام مجموعة جديدة من المراقبين.

وتتمحور القضيّة حول تصميم قنوات تهوية المكابح الذي نسخته ريسينغ بوينت من سيارة مرسيدس ظاهريًا في الوقت الذي يتوجّب فيه على كلّ فريق تصنيع تلك المكوّنات بنفسه.

وقال غرين لموقعنا "موتورسبورت.كوم": "عملنا على القضيّة في الأسابيع القليلة الماضية. بعض الوثائق أُرسلت إلى فيا نهاية الأسبوع وتوجّهت هيئة دفاعنا إلى المراقبين قبل بضعة أيّام".

وأضاف: "نعتقد بأنّه سيتمّ رفض الاحتجاج. أعتقد بأنّ القوانين واضحة. ووضّحنا القضيّة ونلاحظ بأنّ كلّ شيء ضمن أطر القوانين من جانبنا. لذا لا نعتقد بأنّ هناك قضيّة مطروحة".

فيرشتابن: الأجواء الأدفأ ما كانت لتغيّر من نتيجة التصفيات في سيلفرستون

المقال السابق

فيرشتابن: الأجواء الأدفأ ما كانت لتغيّر من نتيجة التصفيات في سيلفرستون

المقال التالي

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1

الأكثر شعبية اليوم

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
38د

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء

فيتيل: لا يُمكن لعطلة نهاية الأسبوع أن تزداد سوءًا في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيتيل: لا يُمكن لعطلة نهاية الأسبوع أن تزداد سوءًا في سيلفرستون

هاميلتون يقلب الطاولة على بوتاس وينطلق أوّلًا في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقرير التجارب التأهيليّة

هاميلتون يقلب الطاولة على بوتاس وينطلق أوّلًا في سيلفرستون

فيرشتابن: الأجواء الأدفأ ما كانت لتغيّر من نتيجة التصفيات في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: الأجواء الأدفأ ما كانت لتغيّر من نتيجة التصفيات في سيلفرستون

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020
فورمولا 1 فورمولا 1 / مدونة

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

فيراري "تُعاني بشدّة" للتمتّع بوتيرة جيّدة في السباق بعد التغييرات الجذريّة
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيراري "تُعاني بشدّة" للتمتّع بوتيرة جيّدة في السباق بعد التغييرات الجذريّة

فورمولا 2: مازيبين يسجّل فوزه الأول من بوابة سيلفرستون
فورمولا 2 فورمولا 2 / تقرير السباق

فورمولا 2: مازيبين يسجّل فوزه الأول من بوابة سيلفرستون

هاميلتون كان "يعاني" قبل اقتناص قطب الانطلاق الأول في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

هاميلتون كان "يعاني" قبل اقتناص قطب الانطلاق الأول في سيلفرستون

أحدث الأخبار

راسل يتراجع 5 مراكز من مكان تأهّله في سيلفرستون لتجاهله الأعلام الصفراء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
23د

راسل يتراجع 5 مراكز من مكان تأهّله في سيلفرستون لتجاهله الأعلام الصفراء

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
38د

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء

عقد جلسة الاستماع بشأن قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت الأسبوع المقبل
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة
39د

عقد جلسة الاستماع بشأن قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت الأسبوع المقبل

فيرشتابن: الأجواء الأدفأ ما كانت لتغيّر من نتيجة التصفيات في سيلفرستون
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فيرشتابن: الأجواء الأدفأ ما كانت لتغيّر من نتيجة التصفيات في سيلفرستون

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء

38د
2
فورمولا 1

فيتيل: لا يُمكن لعطلة نهاية الأسبوع أن تزداد سوءًا في سيلفرستون

3
فورمولا 1

هاميلتون يقلب الطاولة على بوتاس وينطلق أوّلًا في سيلفرستون

4
فورمولا 1

فيرشتابن: الأجواء الأدفأ ما كانت لتغيّر من نتيجة التصفيات في سيلفرستون

5
فورمولا 1

مواعيد عرض جائزة بريطانيا الكبرى 2020

أحدث ملفات الفيديو

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟ 07:09
فورمولا 1

لماذا تم حظر الناشر النافخ المزدوج في الفورمولا واحد؟

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد 04:14
فورمولا 1

تاريخ أستون مارتن في الفورمولا واحد

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى 04:46
فورمولا 1

أروع لحظات جائزة إسبانيا الكبرى

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟ 05:51
فورمولا 1

ريد بُل محتارة حيال التحديثات الجديدة؟

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى 03:36
فورمولا 1

أجمل الصور من جائزة المجر الكبرى

أحدث الأخبار

راسل يتراجع 5 مراكز من مكان تأهّله في سيلفرستون لتجاهله الأعلام الصفراء
فورمولا 1

راسل يتراجع 5 مراكز من مكان تأهّله في سيلفرستون لتجاهله الأعلام الصفراء

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء
فورمولا 1

وولف: هيمنة مرسيدس تتركنا من دون أصدقاء

عقد جلسة الاستماع بشأن قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت الأسبوع المقبل
فورمولا 1

عقد جلسة الاستماع بشأن قنوات تهوية مكابح ريسينغ بوينت الأسبوع المقبل

فيرشتابن: الأجواء الأدفأ ما كانت لتغيّر من نتيجة التصفيات في سيلفرستون
فورمولا 1

فيرشتابن: الأجواء الأدفأ ما كانت لتغيّر من نتيجة التصفيات في سيلفرستون

هاميلتون كان "يعاني" قبل اقتناص قطب الانطلاق الأول في سيلفرستون
فورمولا 1

هاميلتون كان "يعاني" قبل اقتناص قطب الانطلاق الأول في سيلفرستون

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2020 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.