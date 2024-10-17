عضو مجهول من هاس يكشف عن "مناخ الخوف والرعب" الذي خلقه شتاينر في الفريق

أشرف غونتر شتاينر على تأسيس فريق هاس وتطوره في بطولة العالم للفورمولا 1، لكن أحد أعضاء الفريق أتى الآن – بعد مغادرة شتاينر - لتحدث عن "مناخ الخوف" الذي أزاله أياو كوماتسو منذ توليه منصب مدير الفريق الجديد.

آثر مالك الفريق جين هاس استبدال غونتر شتاينر بأياو كوماتسو كمدير للفريق في يناير من العام الجاري. حيث قرر هاس عدم تمديد عقد شتاينر، وبدلاً من ذلك لجأ إلى مدير القسم الهندسي لديه لتولي قيادة الفريق.

وكان شتاينر على رأس فريق هاس منذ عام 2014، عندما انضم إلى المشروع الممول من الولايات المتحدة للمساعدة في وضع أسس دخوله إلى الفورمولا 1 في عام 2016. ولكن بعد أن تحمل الفريق ثاني أسوأ موسم في تاريخه في 2023، قرر المالك هاس أنه حان الوقت لجلب شخص جديد.

وقد أكمل هاس موسم 2023 في المركز الأخير ضمن ترتيب الصانعين برصيد 12 نقطة فقط بعد 22 جائزة كبرى و6 سباقات قصيرة. فيما كان أداء هاس هو الأسوأ في موسم 2021، حيث لم يتمكن من تسجيل أية نقطة.

مع ذلك، وتحت قيادة كوماتسو، حصد هاس بالفعل 31 نقطة في الموسم الحالي حتى الآن.

إذ تغلبت هاس على صعوبات الموسم الماضي بفضل النقاط التي سجلها نيكو هلكنبرج والبالغة 24 نقطة من 18 جائزة كبرى و3 سباقات قصيرة هذا الموسم.

فيما ساعد كوماتسو هاس على تجاوز العراقيل والدخول في شراكة تقنية مع تويوتا للعودة إلى الفورمولا 1 بعد غياب دام 15 عامًا.

وقد صرّح المصدر المجهول لدى هاس لـ F1 Insider بأن كوماتسو أزال "الخوف والرعب" اللذين نشرهما شتاينر داخل الفريق. ومع تدهور وضع الفريق، جعلت مواقف شتاينر الغاضبة مصممي ومهندسي هاس في حالة تأهب، خوفًا من ارتكاب أخطاء.

حيث قال: "مع شتاينر، كان الجميع يخاف من ارتكاب الأخطاء. كان عصبيًا على الدوام، وأسس حالة من الخوف والرعب. بينما أعاد كوماتسو الحافز ومعه ارتفعت معنويات الجميع".