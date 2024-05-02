عضو في الكونغرس الأمريكي يتساءل إذا ما كان رفض طلب أندريتي بغاية "ابتزاز مالي"

شارك جون جايمس - عضو الكونغرس الجمهوري عن ولاية ميشيغان والذي يمثّل منطقة تنشط بها شركة جنرال موتورز - في مؤتمر صحافي في واشنطن يوم أمس الأربعاء بجوار ماريو أندريتي الممثل عن فريق أندريتي غلوبال.

وكانت ليبرتي ميديا المالكة للفورمولا 1 قد رفضت طلب أندريتي بالانضمام للبطولة "على أساس أن عملية التقييم أظهرت بأن وجود فريق إضافي بخلاف العشرة الحالية لن يوفّر لوحده أية قيمة مضافة للبطولة" كما يضع ضغطًا ماليًا غير ضروري على مروجي السباقات الحاليين.

وكان جايمس - إلى جانب 11 عضوًا آخرين في الكونغرس - قد أرسل خطابًا يطالب فيه بإجابات بشأن ذلك الرفض، ومتسائلًا عما إذا كان لتك المجابهة "قيود غير منطقية على المنافسة في السوق" فيما يتعارض مع قوانين الولايات المتحدة.

وقال جايمس خلال المؤتمر الصحفي: "سأدعكم تفسرون ما إذا كان ذلك السلوك مشابه للعصابات واحتكاري وضد المنافسة".

وأضاف: "لكن من خلال موقعي هذا، وعندما تكون لديك شركة، ليبرتي ميديا، والتي تملك كذلك 30 بالمئة من (لايف نايشن) التي تخضع بالفعل للتحقيق هذا الأسبوع من قبل وزارة العدل على إثر سلوكياتها الاحتكارية المناهضة للمنافسة، فإنك عندها تجد ذلك الشخص الذي ينظر في عينيك ويقول: نحن أكبر من أن نتحمل المسؤولية، عليك أن تعرف كيف تتحدث معنا. هذا لا ينفع هنا، هنا لا نتسامح مع الكيانات الكبيرة التي تحاول دهس الكيانات الصغيرة".

هذا وشكك جايمس كذلك فيما إذا كانت خطوة الفورمولا 1 بالسماح لأندريتي بأن تدخل البطولة بدءًا من 2028 هي لضمان أن تتلقى المزيد من المال إذا ما واصلت السلسلة توسعها التجاري السريع.

حيث قال: "من ينظر من الخارج قد يتساءل ويقول: هل هذا ابتزاز مالي؟ هل الفورمولا 1 أو ليبرتي ميديا تماطل من أجل تحقيق صفقة أكبر لأنفسهم؟ حتى ينتقلوا من رسوم الـ 200 مليون دولار إلى مليار دولار مأخوذة من أندريتي-كاديلاك".