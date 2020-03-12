عزل فردين آخرين من طاقم هاس ذاتيًا للاشتباه في إصابتهم بفيروس كورونا في ملبورن

بعد 24 ساعة فقط من عزل اثنين من موظفي هاس ذاتيًا ووضعهم ضمن حجر صحي بعدما ظهرت عليهم أعراض فيروس كورونا أو كوفيد-19، أكّد الفريق الأمريكي أنّ اثنين آخرين باتا ضمن ذات الوضع بعدما تمّ الاشتباه بإصابتهم صباح اليوم الخميس.

وتعني هاتان الحالتان الجديدتان أنّ هنالك خمس حالات الآن في بادوك الفورمولا واحد يخضعون للتحاليل المخبرية لمعرفة ما إذا كانوا حاملين للفيروس أم لا، ومنهم أحد موظفي فريق مكلارين.

ومن المأمول أن تظهر نتائج التحاليل بحلول بعد ظهر اليوم.

من جانبه قال غونتر شتاينر مدير الفريق تعقيبًا على ذلك: "من المفترض أن نحصل على نتائج التحاليل بعد ظهر اليوم. وحتّى ذلك الحين، لا أعلم أيّ شيء. لا أرغب بالتكهّن، فلست طبيبًا. آمُل أن تكون النتائج سلبية لنواصل ما نقوم به كما نرغب".

كما أوضح شتاينر أنّ لم تتم بعد مناقشة ما سيحدث إذا ما كانت نتائج التحاليل المخبرية إيجابية.

فقال: "سنعبر ذلك الجسر عندما نصل له، لكنّني أعتقد بأنّنا فقط ننتظر الحصول على النتائج".

جديرٌ بالذكر أنّ موظفي هاس يتضمنون ثلاث ميكانيكيين ومهندس، إذ من المتوقّع أن يتعيّن على الفريق إعادة تنظيم الطاقم إذا لم يتمكّن هؤلاء الموظفون من العودة على الفور.

هذا وتواجه الفورمولا واحد الآن فترة انتظار حرجة وموترة من أجل معرفة نتائج التحاليل، حيث حذّر المدراء الطبيون في ملبورن من أنّه وإذا ما ثبتت إيجابية نتائج تحاليل الفيروس، فمن المرجّح عندها أن يوضع فريقاهم داخل الحجر الصحي.