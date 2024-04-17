عرض مجموعة ساعات مايكل شوماخر بمزاد علني بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي

في 13 مايو، وخلال الأسبوع قبل جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، سيتم تقديم مجموعة خاصة من ساعات مايكل شوماخر لمزاد علني في جنيف.

ومن أهم المعروضات، ساعة Platinum Vagabondage 1، تم تقديمها إلى الأسطورة الألمانية كهدية شخصية من قبل جان تود مديره السابق ضمن فريق فيراري.

وتُظهر هذه الهدية مقدار قوة العلاقة بين تود ومصمم الساعات فرانسوا-بول جورن، وتمثل رمزية ألقاب بطل العالم الألماني، تصميم خوذته وشعار الحصان الجامح.

وتم حفرها بإهداء من تود إلى شوماخر، في أواخر عام 2004.

وتقدّر قيمة هذه الساعة لوحدها ما بين 1.2 و2.2 مليون دولار أمريكي.

من بين الساعات الأخرى، نسخة Audemars Piguet خاصة، تم تقديمها إلى شوماخر من قبل تود أواخر 2003. وتضم إهداء للقبه السادس. وتمتلك قيمة تقدر بين 170.000 إلى 280.000 جنيه أسترليني.

الساعة الثالثة المميزة هي Rolex Daytona Paul Newman، امتلكها شوماخر بشكل شخصي، وتقدر قيمتها بين 230.000 و440.000 دولار أمريكي.

جان تود، مدير فريق فيراري ومايكل شوماخر صاحب المركز الأول الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ويعتبر شوماخر أحد أكثر السائقين نجاحاً في تاريخ الفورمولا واحد بأسرها، مع 7 ألقاب عالمية، لا يشاركه في هذا الرقم إلا لويس هاميلتون سائق مرسيدس الحالي والذي سينتقل إلى فيراري في 2025.

واعتزل شوماخر منافسات الفئة الملكة بنهاية موسم 2012، وذلك بعد عودة لفترة قصيرة مع مرسيدس، لكنه تعرض لحادثة تزلج خطيرة في الشتاء التالي، تركته في غيبوبة.

ومنذ ذلك الحين، باتت حالته الصحية موضع كتمان شديد وكامل من قبل عائلته.