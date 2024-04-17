جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1

عرض مجموعة ساعات مايكل شوماخر بمزاد علني بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي

سيتم عرض 8 ساعات تعود ملكيتها إلى مايكل شوماخر، البارون الأحمر وأسطورة الفورمولا واحد بطل العالم السابق سبع مرات، ضمن مزاد علني الشهر المقبل، بقيمة تقدر بـ 4 ملايين دولار أمريكي.

مايكل شوماخر، فيراري يحتفل بلقبه الخامس

صور لات

في 13 مايو، وخلال الأسبوع قبل جائزة إيميليا رومانيا الكبرى، سيتم تقديم مجموعة خاصة من ساعات مايكل شوماخر لمزاد علني في جنيف.

ومن أهم المعروضات، ساعة Platinum Vagabondage 1، تم تقديمها إلى الأسطورة الألمانية كهدية شخصية من قبل جان تود مديره السابق ضمن فريق فيراري.

وتُظهر هذه الهدية مقدار قوة العلاقة بين تود ومصمم الساعات فرانسوا-بول جورن، وتمثل رمزية ألقاب بطل العالم الألماني، تصميم خوذته وشعار الحصان الجامح.

وتم حفرها بإهداء من تود إلى شوماخر، في أواخر عام 2004.

وتقدّر قيمة هذه الساعة لوحدها ما بين 1.2 و2.2 مليون دولار أمريكي.

من بين الساعات الأخرى، نسخة Audemars Piguet خاصة، تم تقديمها إلى شوماخر من قبل تود أواخر 2003. وتضم إهداء للقبه السادس. وتمتلك قيمة تقدر بين 170.000 إلى 280.000 جنيه أسترليني.

الساعة الثالثة المميزة هي Rolex Daytona Paul Newman، امتلكها شوماخر بشكل شخصي، وتقدر قيمتها بين 230.000 و440.000 دولار أمريكي.

اقرأ أيضاً:
جان تود، مدير فريق فيراري ومايكل شوماخر صاحب المركز الأول

جان تود، مدير فريق فيراري ومايكل شوماخر صاحب المركز الأول

الصورة من قبل: صور موتورسبورت

ويعتبر شوماخر أحد أكثر السائقين نجاحاً في تاريخ الفورمولا واحد بأسرها، مع 7 ألقاب عالمية، لا يشاركه في هذا الرقم إلا لويس هاميلتون سائق مرسيدس الحالي والذي سينتقل إلى فيراري في 2025.

واعتزل شوماخر منافسات الفئة الملكة بنهاية موسم 2012، وذلك بعد عودة لفترة قصيرة مع مرسيدس، لكنه تعرض لحادثة تزلج خطيرة في الشتاء التالي، تركته في غيبوبة. 

ومنذ ذلك الحين، باتت حالته الصحية موضع كتمان شديد وكامل من قبل عائلته.

Be part of Motorsport community

Join the conversation

Share Or Save This Story

التعليقات
المقال السابق نيوي يكشف توقعاته إزاء مستويات المنافسة قبل حقبة القوانين الجديدة في 2026
المقال التالي تحليل: ما الذي يجري مع خطط أنظمة الانسيابيّة النشطة لموسم 2026؟

Top Comments

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟
مايكل شوماخر
More from
مايكل شوماخر
إقالة مديرة تحرير بسبب مقابلة "عبر الذكاء الصناعي" مع مايكل شوماخر

إقالة مديرة تحرير بسبب مقابلة "عبر الذكاء الصناعي" مع مايكل شوماخر

فورمولا 1
إقالة مديرة تحرير بسبب مقابلة "عبر الذكاء الصناعي" مع مايكل شوماخر
فيتيل: من المؤلم التفكير في مايكل شوماخر

فيتيل: من المؤلم التفكير في مايكل شوماخر

فورمولا 1
فيتيل: من المؤلم التفكير في مايكل شوماخر
قبل 30 عاماً... أولى خطوات الأسطورة مايكل شوماخر في الفورمولا واحد!

قبل 30 عاماً... أولى خطوات الأسطورة مايكل شوماخر في الفورمولا واحد!

فورمولا 1
سباق الجائزة الكبرى البلجيكي
قبل 30 عاماً... أولى خطوات الأسطورة مايكل شوماخر في الفورمولا واحد!

أحدث الأخبار

هاميلتون "بحاجة" للكلام مع وولف تحضيراً للانتقال إلى فيراري

هاميلتون "بحاجة" للكلام مع وولف تحضيراً للانتقال إلى فيراري

F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
هاميلتون "بحاجة" للكلام مع وولف تحضيراً للانتقال إلى فيراري
مواعيد جائزة الصين الكبرى 2024

مواعيد جائزة الصين الكبرى 2024

F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
مواعيد جائزة الصين الكبرى 2024
تحليل: ما الذي يجري مع خطط أنظمة الانسيابيّة النشطة لموسم 2026؟

تحليل: ما الذي يجري مع خطط أنظمة الانسيابيّة النشطة لموسم 2026؟

F1 فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
تحليل: ما الذي يجري مع خطط أنظمة الانسيابيّة النشطة لموسم 2026؟
عرض مجموعة ساعات مايكل شوماخر بمزاد علني بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي

عرض مجموعة ساعات مايكل شوماخر بمزاد علني بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي

F1 فورمولا 1
عرض مجموعة ساعات مايكل شوماخر بمزاد علني بقيمة 4 ملايين دولار أمريكي

برايم

Discover prime content
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط