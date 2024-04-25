عرض سيارة هوندا الشهيرة الخاصة بسينا أيقونة الفورمولا 1 للبيع
عُرضت سيارة هوندا "ان.اس.اكس" الأيقونيّة الخاصة بآيرتون سينا بطل العالم في الفورمولا 1 ثلاث مرّات للبيع، حيث طلب مالكها الحالي في المملكة المتّحدة مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني لقاءها.
الصورة من قبل: إركول كولومبو
تُعدّ هذه السيارة واحدة من ثلاث نسخٍ من نموذج "ان.اس.اكس" امتلكها سينا، حيث كانت الحمراء واحدة من السيارات التي احتفظ بها البرازيلي في منزله في البرتغال.
وتمّ تسجيل السيارة للمرّة الأولى في 1991، وقطعت منذ ذلك الحين مسافة 62.925 كلم.
وكانت تلك السيارة قد اشتهرت بعد ظهورها في العديد من جلسات التصوير في البرتغال وظهرت كذلك في البرنامج الوثائقي "التسابق في دمي" في عام 1991.
وتوفي سينا في 1994 ضمن مجريات جائزة سان مارينو الكبرى، وسيكون الأوّل من مايو المقبل الذكرى الـ 30 لتلك الحادثة الأليمة.
سيارة هوندا أن أس أكس الخاصة بـ إيرتون سينا
الصورة من قبل: Auto Trader
وبقيت السيارة في البرتغال بعد وفاة سينا إلى حين اشتراها روبرت ماكغان في 2013، لكنّه عرضها الآن للبيع على منصّة "أوتو ترايدر".
وقال ماكغان: "اشتريت السيارة في 2013 ضمن رحلة إلى الغرب في البرتغال وأبقيت عليها منذ ذلك الحين في منزلي شرقي ساسيكس".
وأضاف: "قُدّمت سيارة ان اس اكس الحمراء لسينا من قبل هوندا التي أبقت على الشراكة التجاريّة معه، واستخدم سينا تلك السيارة مرارًا وكانت له العديد من الصور بها أثناء إقامته في البرتغال".
وتتمتّع السيارة بمحرّك بسعة 3 لتر بستّ أُسطوانات يُولّد 271 حصانًا، وتتمكّن من التسارع من الثبوت إلى سرعة 100 كلم/س في 5.8 ثانية، وتتمتّع بسرعة قصوى تبلغ 265 كلم/س.
سيارة هوندا أن أس أكس الخاصة بـ إيرتون سينا
الصورة من قبل: Auto Trader
كن جزءًا من مجتمع موتورسبورتانضمّ إلى المحادثة
شارك أو احفظ هذه القصّة
أحدث الأخبار
نيوي يتجه لمغادرة فريق ريد بُل في الفورمولا واحد
حصري: الفورمولا واحد تؤجل التعديلات على نظام منح النقاط
دبليو آر سي: محاكاة فورد عزّزت أداء سيارة أم-سبورت
دبليو إي سي: بيجو تكشف استراتيجيتها فيما يتعلق بالسائقين وسط تضارب المواعيد مع فورمولا إي
برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
Subscribe and access Motorsport.com with your ad-blocker.
From Formula 1 to MotoGP we report straight from the paddock because we love our sport, just like you. In order to keep delivering our expert journalism, our website uses advertising. Still, we want to give you the opportunity to enjoy an ad-free and tracker-free website and to continue using your adblocker.
أبرز التعليقات