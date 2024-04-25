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الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة الصين الكبرى

عرض سيارة هوندا الشهيرة الخاصة بسينا أيقونة الفورمولا 1 للبيع

عُرضت سيارة هوندا "ان.اس.اكس" الأيقونيّة الخاصة بآيرتون سينا بطل العالم في الفورمولا 1 ثلاث مرّات للبيع، حيث طلب مالكها الحالي في المملكة المتّحدة مبلغ 500 ألف جنيه إسترليني لقاءها.

مروان الوافي
مروان الوافي
سيارة هوندا أن أس أكس الخاصة بـ إيرتون سينا

الصورة من قبل: إركول كولومبو

تُعدّ هذه السيارة واحدة من ثلاث نسخٍ من نموذج "ان.اس.اكس" امتلكها سينا، حيث كانت الحمراء واحدة من السيارات التي احتفظ بها البرازيلي في منزله في البرتغال.

وتمّ تسجيل السيارة للمرّة الأولى في 1991، وقطعت منذ ذلك الحين مسافة 62.925 كلم.

وكانت تلك السيارة قد اشتهرت بعد ظهورها في العديد من جلسات التصوير في البرتغال وظهرت كذلك في البرنامج الوثائقي "التسابق في دمي" في عام 1991.

وتوفي سينا في 1994 ضمن مجريات جائزة سان مارينو الكبرى، وسيكون الأوّل من مايو المقبل الذكرى الـ 30 لتلك الحادثة الأليمة.

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سيارة هوندا أن أس أكس الخاصة بـ إيرتون سينا

سيارة هوندا أن أس أكس الخاصة بـ إيرتون سينا

الصورة من قبل: Auto Trader

وبقيت السيارة في البرتغال بعد وفاة سينا إلى حين اشتراها روبرت ماكغان في 2013، لكنّه عرضها الآن للبيع على منصّة "أوتو ترايدر".

وقال ماكغان: "اشتريت السيارة في 2013 ضمن رحلة إلى الغرب في البرتغال وأبقيت عليها منذ ذلك الحين في منزلي شرقي ساسيكس".

وأضاف: "قُدّمت سيارة ان اس اكس الحمراء لسينا من قبل هوندا التي أبقت على الشراكة التجاريّة معه، واستخدم سينا تلك السيارة مرارًا وكانت له العديد من الصور بها أثناء إقامته في البرتغال".

وتتمتّع السيارة بمحرّك بسعة 3 لتر بستّ أُسطوانات يُولّد 271 حصانًا، وتتمكّن من التسارع من الثبوت إلى سرعة 100 كلم/س في 5.8 ثانية، وتتمتّع بسرعة قصوى تبلغ 265 كلم/س.

سيارة هوندا أن أس أكس الخاصة بـ إيرتون سينا

سيارة هوندا أن أس أكس الخاصة بـ إيرتون سينا

الصورة من قبل: Auto Trader

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