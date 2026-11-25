ثقافة

عرض سيارة لوكلير الشخصية من فيراري للبيع مع بقاء آثار حادثته الشهيرة في موناكو

عُرضت سيارة فيراري بوروسانغوي الشخصية التي كان يمتلكها شارل لوكلير للبيع في ألمانيا، مع الاحتفاظ بالآثار الطفيفة لحادثته في موناكو التي انتشرت على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

راهان ماجومدار

منشور: 25-11-2026

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شارل لوكلير، فيراري

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

الموتورسبورت خارج البادوك



ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.

في سوق السيارات الفارهة والنادرة، عادةً ما يتراجع المشترون فور ظهور أي مؤشر على قطع السيارة مسافات طويلة، أو تعرض جنوطها لخدوش جراء الاحتكاك بالأرصفة، أو وجود سجل سابق للحوادث.

لكن عندما يكون المالك السابق نجم فيراري في الفورمولا 1، تتحول تلك المؤشرات السلبية فجأة إلى أبرز نقاط الجذب لبيع السيارة.

وعُرضت سيارة فيراري بوروسانغوي الشخصية لشارل لوكلير رسميًا للبيع في بافاريا، بعدما اشتراها تاجر ألماني متخصص في السيارات الرياضية وقادها لمسافة 1000 كيلومتر من موناكو إلى أوسترهوفن.

وخلال تقديم السيارة الفضية ذات المقاعد الأربعة والمحرك المؤلف من 12 أسطوانة أمام الكاميرا، لم يتردد التاجر في تسليط الضوء على المفارقة التي ينطوي عليها شراؤها.

حيث قال: "نقف هنا أمام سيارة لا ينبغي لك في الواقع شراؤها إذا كنت تعمل في مجال تجارة السيارات".

وأضاف: "لماذا لا ينبغي لك في الواقع شراء سيارة كهذه؟ لقد تعرضت لأضرار طفيفة في السابق، وهناك بعض الخدوش على الجنوط، كما قطعت مسافة 33 ألف كيلومتر، وهي مسافة مرتفعة نسبيًا بالنسبة إلى سيارة فيراري يبلغ عمرها عامين. كما أن مالكها السابق لديه كلب، ونعم، بطبيعة الحال، تجتمع هنا عدة عوامل".

وذلك الكلب، بالطبع، هو ليو، كلب لوكلير الشهير من سلالة الداشهند المصغرة، فيما حملت لوحات التصدير الخاصة بموناكو والمثبتة على مصد السيارة (1997 دبليو دبليو 2 إم سي) إشارة واضحة لا لبس فيها إلى عام ميلاد لوكلير.

ووفقًا للتاجر، فإن ملكية لوكلير للسيارة موثقة بما لا يدع مجالًا للشك، سواء في كتيب الصيانة أو وثائق التسجيل الرسمية الصادرة في موناكو.

ثم تأتي الحادثة الأشهر التي جعلت السيارة محط الأنظار على الإنترنت، حيث أكد البائع: "هناك مقطع فيديو شهير لهذه السيارة عندما اصطدم برفق بمصد سيارة أخرى عند منعطف لوز الضيق، وكان ذلك على متن هذه السيارة تحديدًا".

وأظهرت اللقطات التي انتشرت على نطاق واسع لوكلير، الذي كانت سيارته تحمل آنذاك لوحة تسجيل موناكو (016 في)، وهو يتقدم ببطء وسط ازدحام مروري خانق بمحاذاة الحواف الحمراء والبيضاء الشهيرة للمنعطف الضيق، قبل أن يخطئ في تقدير المسافة ويصطدم برفق بالمصد الخلفي لسيارة هاتشباك داكنة اللون، أمام أعين المارة مباشرة.

مجهزة بمجموعة واسعة من الخيارات مع الإبقاء على آثار الاستخدام عمدًا

بدلًا من إرسال سيارة بوروسانغوي مباشرة إلى ورشة إصلاح هياكل السيارات لإزالة الخدوش الطفيفة على الجنوط والرفارف، يعتزم التاجر الاحتفاظ بها.

وأوضح قائلًا: "سأترك السيارة أيضًا على حالها مع جميع آثار الاستخدام، لأنها بحالة ممتازة للغاية بالفعل. هناك بعض الآثار الصغيرة المتفرقة على العجلات وبعض الخدوش هنا على الرفرف. لكن ذلك ببساطة جزء من تاريخ هذه السيارة. كما أنها سيارة لم تبقَ حبيسة المرآب، بل استُخدمت بالفعل في الصيف والشتاء".

وإلى جانب طلائها الفضي الأنيق بلون "أرجينتو نوربورغرينغ" والمكابح الحمراء، تجمع سيارة بوروسانغوي الخاصة بـ لوكلير بين محرك فيراري ذي التنفس الطبيعي بسعة 6.5 لتر، والمؤلف من 12 أسطوانة على شكل حرف "في" بقوة 715 حصانًا، وقائمة شاملة من التجهيزات الاختيارية.

واستعرض التاجر المقصورة السوداء المزودة بكامل التجهيزات، بما في ذلك المساحات المخصصة للأقدام والمكسوة بالجلد، وجميع قطع الزينة الداخلية المتاحة المصنوعة من ألياف الكربون، والنظام الصوتي المطور عالي الدقة، والمقاعد الأمامية والخلفية المزودة بخاصيتي التدفئة والتهوية، والمقاعد المزودة بخاصية التدليك، والسقف الزجاجي البانورامي، ونظام رفع مقدمة السيارة، وكاميرا الرؤية المحيطية.

ورغم تلك المواصفات، أكد التاجر أن الشعور الساحر الحقيقي انتابه خلال رحلة العودة بالسيارة، حيث قال: "إن التمكن من شراء سيارة من أحد سائقي فيراري الحاليين في الفورمولا 1 يشكل ببساطة شرفًا كبيرًا بالنسبة إليّ، بصفتي من أشد عشاق فيراري والفورمولا 1"، مشيرًا إلى أنه ظل طوال الرحلة الممتدة لمسافة 1000 كيلومتر من موناكو يذكّر نفسه بهوية الشخص الذي جلس خلف مقود السيارة قبله.

ولم يُكشف علنًا عن السعر المطلوب للسيارة في مقطع الفيديو، إذ دعا التاجر المهتمين إلى التواصل معه مباشرة، ما يمنح أحد هواة جمع السيارات من أصحاب الإمكانات المالية الكبيرة فرصة نادرة لامتلاك قطعة من تاريخ لوكلير خارج الحلبة، استخدمها سائق فيراري بالفعل في حياته اليومية.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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