عرض سيارة فنية لسينا ضمن جائزة إيميليا رومانيا الكبرى

تمّ تحويل سيارة عرض مكلارين السابقة المعاد طلاؤها كجزء من مشروع فنّي تحت اسم "سينا الآن".

وسيكون أحد جانبي السيارة مؤلفًا من ثلاث كسوات أيقونية مختلفة من مسيرة سينا في الفورمولا واحد - الكسوة السوداء والذهبية من لوتس، كسوة علامة روزمانز الزرقاء لسيارة ويليامز وكسوة مارلبورو الخاصة بمكلارين.

فيما عمل فنان الشوارع الفرنسي جيزبار على الجانب الآخر للسيارة مُستلهمًا من حياة ومسيرة بطل العالم ثلاث مرات.

وأتت فكرة سيارة سينا الفنية من مصمم الأزياء الإيطالي ماتيو ماكيافيللي الذي تابع بشغف مسيرة البرازيلي في الفورمولا واحد عندما كان صغيرًا.

"أمضيت طفولتي وأنا أتابع السباقات و(سحر) بطلي المفضل" قال ماكيافيللي، مُضيفًا: "استلهمت الفكرة من أسلوب حياته وتعاليمه التي ما تزال معي إلى الآن بعد أن كبرت".

وتابع: "بفضل أنجيلو أورسي صديق عائلتي، فلديّ الكثير من الصور مع إيرتون، والتي تشكّل جزءًا من كتاب عائلتي ومن تاريخي الشخصي وباقية في الذاكرة".

وتم التبرّع بالسيارة من قِبَل جامع السيارات جيانلوكا ترامونتي، وسيتم عرضها في معرض إيرتون سينا خلال جائزة إيميليا رومانيا الكبرى المُقبلة.

ومن المتوقّع كذلك أن تظهر في سباقي ميامي وموناكو، إلى جانب أنها ستكون ضمن معارض فنية في فينيسيا وميامي في وقت لاحق من العام الجاري.

علاوة على السيارة، فسيقوم جيزبار كذلك بالعمل على مجموعة "ان اف تي" خاصة بمشروع سينا الآن.