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عرض سيارة شوماخر التي قادها في جولة اليابان 1998 للبيع

سيارة فيراري التي خسر معها مايكل شوماخر لقب موسم 1998 في الفورمولا واحد على حلبة سوزوكا، لصالح ميكا هاكينن سائق مكلارين، باتت معروضة للبيع بسعر يصل إلى 4.9 ملايين دولار أمريكي.

عرض سيارة شوماخر التي قادها في جولة اليابان 1998 للبيع

أكملت السيارة التي حقق على متنها الألماني قطب الانطلاق الأول والمركز الثاني في جولة لوكسمبورغ في نوربورغرينغ، جولة سوزوكا الختامية متأخرة بفارق أربع نقاط خلف هاكينن

وباتت السيارة متاحة للبيع عبر منصة "دوبونت".

وبالرغم من تأهل شوماخر في قطب الانطلاق الأول، لكن سباقه لم يسر كما كان يتمنى عندما توقفت سيارته في لفة التحمية، ليضطر إلى الانطلاق من آخر الترتيب.

وقام بإكمال مجموعة تجاوزات كبيرة ليصل إلى المركز الثالث، لكن سيارته صعدت على أشلاءٍ ناتجة عن حادثة سابقة، ما أدى لانثقاب إطاره بعد ثلاث لفات.

وهذا ما سمح للفنلندي هاكينن بتحقيق اللقب بسهولة.

حيث قال شوماخر حينها: "بداية، أود تهنئة ميكا هاكينن وفريقه. لقد قدموا أداءً أفضل طوال الموسم وهم يستحقون اللقب. أعتقد أننا لم نخسر اللقب في سوزوكا، بل في بدايات الموسم عندما كنا متأخرين كثيراً".

وتابع: "لا أشعر بخيبة الأمل، لأنني أعتقد أنه يحق للفريق الفخر بما حققناه هذا الموسم. أشعر بالحزن على أفراد الفريق الذين عملوا بشكل كبير ولم يحصلوا على النتيجة التي يريدونها. لقد توقف المحرك بسبب القابض ولا أدري ما السبب. ضاع كل الجهد الذي بذلناه في عطلة نهاية الأسبوع لأنه كان عليّ الانطلاق من آخر الترتيب".

واختتم: "كانت اللفات الأولى ممتعة. كان جميع السائقين عادلين ولم يصعّبوا الأمور عليّ. لم أتوقع انفجار الإطار بهذه الطريقة".

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