يقدم مزاد تنظمه إف 1 أوثنتيكس لهواة جمع المقتنيات فرصة امتلاك بدلة السباقات التي ارتداها بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن في آخر سباق له على أرضه في زاندفورت.

وسيحصل صاحب العرض الفائز على بدلة السباقات مؤطرة باحتراف وموقعة من فيرستابن شخصيًا.

وصل فيرستابن إلى جائزة هولندا الكبرى بعد توقيع تمديد لعقده سيبقيه مع ريد بُل حتى نهاية موسم 2030.

ومع ذلك، وعلى الرغم من تسجيله ثلاث نقاط في السباق القصير، خرج من السباق الرئيسي بعد تعرضه لحادث في اللفة الأولى.

ويُعد السائق الهولندي أحد السفراء الرسميين لمؤسسة وينغز فور لايف. وقد أسس المؤسسة كل من الشريك المؤسس لريد بُل ديتريش ماتيشيتس، الذي توفي عام 2004، وبطل العالم في موتوكروس مرتين هاينز كينيغادنر.

كما يشغل الرئيس التنفيذي ومدير فريق ريد بُل للسباقات لوران ميكيز منصب سفير لمؤسسة وينغز فور لايف.

ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ الصورة من قبل: Eric Le Galliot

حيث قال ميكيز عن المزاد: "بعد تمديد عقد ماكس مع الفريق، نفخر بعرض إحدى بدلات سباق جائزة هولندا الكبرى المصممة خصيصًا له في مزاد، لصالح مؤسسة فريقنا الخيرية، وينغز فور لايف".

وأكمل: "هذه البدلة الخاصة، الموقعة من ماكس، صُممت لآخر سباق له على أرضه كان من المتوقع إقامته في زاندفورت، نظرًا إلى إزالة جائزة هولندا الكبرى من روزنامة الفورمولا 1".

وأردف: "بالتعاون مع منصة إف 1 أوثنتيكس للمزادات، يمكن لهواة جمع المقتنيات المزايدة لامتلاك هذه القطعة ذات الأهمية التاريخية".

واختتم: "من خلال التبرع بنسبة 100% من عائدات المزاد مباشرة إلى مؤسسة وينغز فور لايف، يمكننا تحويل قطعة نادرة من تذكارات السباقات إلى أبحاث هادفة تهدف إلى إيجاد علاجات لإصابات الحبل الشوكي".