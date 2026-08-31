عرض بدلة سباق ماكس فيرستابن من جائزة هولندا الكبرى في مزاد علني
عرضت ريد بُل بدلة السباقات المصممة خصيصًا لماكس فيرستابن في جائزة هولندا الكبرى للبيع في مزاد، على أن تذهب جميع العائدات إلى مؤسسة وينغز فور لايف.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: إيريك لي غاليوت
يقدم مزاد تنظمه إف 1 أوثنتيكس لهواة جمع المقتنيات فرصة امتلاك بدلة السباقات التي ارتداها بطل العالم أربع مرات ماكس فيرستابن في آخر سباق له على أرضه في زاندفورت.
وسيحصل صاحب العرض الفائز على بدلة السباقات مؤطرة باحتراف وموقعة من فيرستابن شخصيًا.
وصل فيرستابن إلى جائزة هولندا الكبرى بعد توقيع تمديد لعقده سيبقيه مع ريد بُل حتى نهاية موسم 2030.
ومع ذلك، وعلى الرغم من تسجيله ثلاث نقاط في السباق القصير، خرج من السباق الرئيسي بعد تعرضه لحادث في اللفة الأولى.
ويُعد السائق الهولندي أحد السفراء الرسميين لمؤسسة وينغز فور لايف. وقد أسس المؤسسة كل من الشريك المؤسس لريد بُل ديتريش ماتيشيتس، الذي توفي عام 2004، وبطل العالم في موتوكروس مرتين هاينز كينيغادنر.
كما يشغل الرئيس التنفيذي ومدير فريق ريد بُل للسباقات لوران ميكيز منصب سفير لمؤسسة وينغز فور لايف.
ماكس فيرستابن، ريد بُل ريسينغ
الصورة من قبل: Eric Le Galliot
حيث قال ميكيز عن المزاد: "بعد تمديد عقد ماكس مع الفريق، نفخر بعرض إحدى بدلات سباق جائزة هولندا الكبرى المصممة خصيصًا له في مزاد، لصالح مؤسسة فريقنا الخيرية، وينغز فور لايف".
وأكمل: "هذه البدلة الخاصة، الموقعة من ماكس، صُممت لآخر سباق له على أرضه كان من المتوقع إقامته في زاندفورت، نظرًا إلى إزالة جائزة هولندا الكبرى من روزنامة الفورمولا 1".
وأردف: "بالتعاون مع منصة إف 1 أوثنتيكس للمزادات، يمكن لهواة جمع المقتنيات المزايدة لامتلاك هذه القطعة ذات الأهمية التاريخية".
واختتم: "من خلال التبرع بنسبة 100% من عائدات المزاد مباشرة إلى مؤسسة وينغز فور لايف، يمكننا تحويل قطعة نادرة من تذكارات السباقات إلى أبحاث هادفة تهدف إلى إيجاد علاجات لإصابات الحبل الشوكي".
شارك أو احفظ هذه القصّة
توتو وولف: ماكس فيرستابن "استحق لقب البطولة في موسم 2021"
عقود سائقي الفورمولا 1: إلى متى يرتبط كل سائق بفريقه؟
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟
مارك ماركيز يوضح سبب نصيحته إسحاق حجار بالغياب عن جائزة هولندا الكبرى
تحليل: لماذا تمتلك ريد بُل المحرك الأعلى تصنيفًا في الفورمولا 1؟ وماذا يكشف ذلك عن نظام ADUO؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
أحدث الأخبار
كولتارد: "على كيمي أنتونيللي أن يعتاد على الشهرة" مع اقترابه من لقب الفورمولا 1
أوكرانيا تقدم شكوى إلى لجنة الأخلاقيات التابعة للاتحاد الدولي للسيارات "فيا"
عرض بدلة سباق ماكس فيرستابن من جائزة هولندا الكبرى في مزاد علني
توتو وولف: ماكس فيرستابن "استحق لقب البطولة في موسم 2021"
لماذا لا تزال الفورمولا 1 تملك جائزة كبرى واحدة فقط؟
تحليل: الصدمة الحقيقية وراء تحول أنتونيللي السريع إلى منافس على لقب الفورمولا 1
كم كسبت أستون مارتن من تحديثاتها في جائزة المجر الكبرى للفورمولا 1؟
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
قم بالاشتراك والوصول إلى Motorsport.com باستخدام أداة حظر الإعلانات الخاصة بك.
من الفورمولا 1 إلى موتو جي بي، نقدم تقاريرنا مباشرة من حلبة السباق لأننا نحب رياضتنا، مثلك تمامًا. وللاستمرار في تقديم صحافتنا المتخصصة، يستخدم موقعنا الإعلانات. ومع ذلك، نريد أن نمنحك الفرصة للاستمتاع بموقع ويب خالٍ من الإعلانات وخالٍ من أدوات التتبع ومواصلة استخدام أداة حظر الإعلانات.
أبرز التعليقات