كشف إستيبان أوكون عن تفاصيل موسم 2019 في بطولة العالم للفورمولا 1، الذي قضاه سائقًا احتياطيًا لفريق مرسيدس، بعدما قادته سلسلة من الأحداث غير المواتية إلى الابتعاد عن مقاعد السباقات.

وفي يوليو 2018، كان أوكون يعيش فترة رائعة من التألق. ففي موسمه الكامل الثاني في الفورمولا 1، كان السائق المنضمّ إلى برنامج مرسيدس يتقدم بفارق ضئيل على زميله المخضرم في فورس إنديا سيرجيو بيريز ضمن ترتيب بطولة السائقين، كما تفوق عليه في التجارب التأهيلية سبع مرات متتالية، إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يجد نفسه خارج المنافسات.

وقال أوكون عندما سُئل عن تطوره كسائق خلال تلك الفترة، في أحدث حلقات مقابلة "أنتم تطرحون الأسئلة" التي أجرتها مجلة أوتوسبورت: "كان الأمر صعبًا".

وأضاف: "كان من المفترض أن أقود لصالح رينو، لكن كان هناك أيضًا فريق آخر معني بالأمر في ذلك الوقت. وبسبب الأمرين معًا، أعتقد أن ذلك تسبب في فوضى كبيرة بالنسبة لموسمي في الفورمولا 1".

وأدى المستوى الذي قدمه أوكون آنذاك إلى أن تضعه مرسيدس ضمن قائمة المرشحين لخلافة فالتيري بوتاس إلى جانب لويس هاميلتون في موسم 2019، لكن مع اهتمام كل من رينو ومكلارين بالسائق البالغ من العمر 21 عامًا، قرر مدير فريق مرسيدس توتو وولف منح بوتاس عقدًا جديدًا، وهو ما أُعلن رسميًا في 20 يوليو.

وفي الوقت نفسه، توجه أوكون إلى مركز مكلارين التقني لإجراء قياسات المقعد قبل جائزة ألمانيا الكبرى (20-22 يوليو)، تحسبًا لإمكانية طلبه ليحل مكان ستوفل فاندورن خلال النصف الثاني من موسم 2018، تمهيدًا للانتقال إلى الفريق بشكل كامل في الموسم التالي.

إستيبان أوكون، مرسيدس، سيريل أبيتبول، رينو الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

إلا أن رينو حسمت سباق التعاقد مع السائق الفرنسي. وتشير التقارير إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق شفهي، لكن العقد لم يُوقَّع أبدًا. وعندما اتضح أن دانيال ريكاردو يرغب في مغادرة ريد بُل، لم يتردد مدير فريق رينو

آنذاك سيريل أبيتبول في التعاقد مع الفائز بثمانية سباقات كبرى. وتم الإعلان عن رحيل ريكاردو عن ريد بُل وانضمامه إلى رينو في الثالث من أغسطس.

وفي الأثناء، كانت مكلارين قد أُبلغت بأن أوكون لن يكون متاحًا، ولذلك دخل الفريق، الذي يتخذ من ووكينغ مقرًا له، في مفاوضات متقدمة مع كارلوس ساينز للانضمام إلى السائق الصاعد لاندو نوريس ضمن تشكيلته لموسم 2019، في حين اختار ريد بُل بيير غاسلي لشغل المقعد الشاغر إلى جانب ماكس فيرستابن.

وهكذا انتهى الأمر بأوكون إلى قضاء الموسم سائقًا احتياطيًا لفريق مرسيدس.

حيث قال سائق فريق هاس الحالي: "لقد كان عامًا صعبًا، ذلك العام. بالطبع لم أكن سعيدًا بالمكان الذي كنت فيه. كنت أعمل على تطوير السيارة خلال الليل، وكنت أقوم بمهمة سائقين احتياطيين بمفردي. وبعد ذلك أصبحوا يعتمدون على سائقين أو ثلاثة للقيام بالعمل نفسه الذي كنت أقوم به وحدي، وهذا يوضح حجم الالتزام الذي كنت أقدمه".

وأضاف: "في الأساس، كانت تلك السيارة، عندما أصل إلى الحلبة، تفوز بالسباقات، لكنني لم أكن أجلس خلف مقودها. لذلك كان الأمر صعبًا، خصوصًا عندما سألت شوف - مدير الهندسة في الحلبة أندرو شوفلين - وأعتقد أن ذلك كان في ملبورن، سألته: "متى من المفترض أن أخوض الاختبارات؟"، لأنني كنت سأشارك في عدد كبير من الاختبارات. فقال لي: "ستختبر في يوليو" أو شيء من هذا القبيل. وهذا يعني أن علي الانتظار ثلاثة أو أربعة أشهر، من مارس حتى يوليو، قبل أن أختبر في بول ريكار".

إستيبان أوكون، مرسيدس الصورة من قبل: Mark Thompson / Getty Images

وتابع: "أتذكر أنني عدت إلى السيارة المستأجرة وبكيت، لأن القيادة كانت بالنسبة لي أمرًا بالغ الأهمية للاستعداد للموسم التالي. لذلك كان هدفي في ذلك العام أن أبقى نشطًا، وأن أقود أكبر قدر ممكن من السيارات مهما كان نوعها، وأن أجمع أكبر قدر ممكن من الملاحظات التقنية، لأن الفريق كان يهيمن استعدادًا لعودتي إلى السباقات. كان هذا هدفي، لكنه كان انتظارًا طويلًا".

وفي الوقت الذي فرض فيه لويس هاميلتون ومرسيدس هيمنتهما على بطولة العالم، اختار وولف مرة أخرى الإبقاء على بوتاس بدلًا من أوكون لموسم 2020. وفي نهاية المطاف، تعاقدت رينو مع السائق الفرنسي، وهذه المرة ليزامل ريكاردو، وهي الخطوة التي قادته لتحقيق فوزه الأول، والوحيد حتى الآن، في سباقات الجائزة الكبرى، وذلك في المجر خلال الموسم التالي. لكن صعود جورج راسل أنهى عمليًا أي فرصة لعودة أوكون يومًا ما إلى مقعد إحدى سيارات السهام الفضية.