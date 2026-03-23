ماسا يهاجم قوانين 2026: "تجاوزات وهمية" وفوارق 5 ثوانٍ… هذا أمر سيئ

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
ماسا يهاجم قوانين 2026: "تجاوزات وهمية" وفوارق 5 ثوانٍ… هذا أمر سيئ

عجاج: وولف هو "العقل وراء قوانين المحركات الجديدة" في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
عجاج: وولف هو "العقل وراء قوانين المحركات الجديدة" في الفورمولا 1

كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
شتاينر: "لوكلير سيتفوق على هاميلتون في 2026"

إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
إكليستون: انتقال ويتلي إلى أستون مارتن يمكن تفسيره بسبب واحد فقط

أنتونيلي يشعل أحلام الجماهير بثنائية مع فيرستابن بعد ظهوره في نوربورغرينغ

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
أنتونيلي يشعل أحلام الجماهير بثنائية مع فيرستابن بعد ظهوره في نوربورغرينغ

الجمهور مذهول من تصميم سيارة "ريسينغ بولز" الخاص لجولة اليابان ومطالبات باعتماده دوماً

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
الجمهور مذهول من تصميم سيارة "ريسينغ بولز" الخاص لجولة اليابان ومطالبات باعتماده دوماً
فورمولا 1 جائزة اليابان الكبرى

عجاج: وولف هو "العقل وراء قوانين المحركات الجديدة" في الفورمولا 1

أثار أليخاندرو عجاج جدلًا واسعًا بعد تصريحاته التي أشار فيها إلى أن توتو وولف مدير فريق مرسيدس، يقف خلف القوانين الجديدة لوحدات الطاقة في الفورمولا 1.

خلدون يونس
منشور:
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس

الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي

مع دخول لوائح 2026 حيّز التنفيذ، انتقلت الفورمولا 1 إلى نسبة 50/50 بين الطاقة الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي.

وهو تحول كبير أثار انتقادات من عدة سائقين، أبرزهم ماكس فيرستابن ولاندو نوريس، اللذين شبّها هذه التوجهات بما هو موجود في بطولة فورمولا إي.

وأشار عجاج إلى أن انسحاب مرسيدس من فورمولا إي بعد موسمها الثامن لم يكن مجرد قرار رياضي، بل خطوة استراتيجية لنقل التقنيات إلى الفورمولا 1، وهو ما يتجسد اليوم في القوانين الجديدة.

حيث قال عجاج: "عندما غادرت مرسيدس هنا، كان هدفها نقل تقنيات الفورمولا إي إلى الفورمولا 1".

وأضاف: "القوة الرئيسية وراء ما نراه اليوم في الفورمولا 1 هي مرسيدس وتوتو وولف".

وتابع: "كان توتو هنا، رأى النظام، وقال: سأجلب هذا إلى الفورمولا 1، سأوحّد العالمين. لأن هذه الفكرة فكرته، فهو يمتلك حاليًا أفضلية واضحة على الآخرين، لأنه كان ينتظر هذا".

ورغم إشادته بالدور التقني، لم يُخفِ عجاج تحفظه على الاتجاه الذي تسلكه البطولة.

حيث قال: "لا أعتقد أن هذه الابتكارات تصب في مصلحة الفورمولا 1. تحتاج الرياضة إلى العودة لمحركات احتراق داخلي أكثر، مثل المحركات ذات الثماني أسطوانات وذلك الصوت الذي نفتقده". 

وأردف: "أما الفورمولا إي، فيجب أن تبقى بطولة كهربائية بالكامل. الوضع الحالي ليس هذا ولا ذاك".

تعكس هذه التصريحات الانقسام المستمر داخل عالم رياضة المحركات حول مستقبل الفورمولا 1، بين من يدعم التوجه نحو الكهرباء والتقنيات الحديثة، ومن يحنّ إلى هوية الرياضة التقليدية.

ماسا يهاجم قوانين 2026: "تجاوزات وهمية" وفوارق 5 ثوانٍ… هذا أمر سيئ

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
ماسا يهاجم قوانين 2026: "تجاوزات وهمية" وفوارق 5 ثوانٍ… هذا أمر سيئ

كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026
المزيد من
جورج راسل

كروفت يحذر من الضغط على أنتونيللي بعد فوزه في الصين: "اللقب ما يزال مبكرًا جدًا عليه"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
كروفت يحذر من الضغط على أنتونيللي بعد فوزه في الصين: "اللقب ما يزال مبكرًا جدًا عليه"

شتاينر يستبعد أنتونيللي من المنافسة على لقب 2026 رغم فوزه في الصين

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
شتاينر يستبعد أنتونيللي من المنافسة على لقب 2026 رغم فوزه في الصين

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
المزيد من
مرسيدس

أنتونيلي يشعل أحلام الجماهير بثنائية مع فيرستابن بعد ظهوره في نوربورغرينغ

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
أنتونيلي يشعل أحلام الجماهير بثنائية مع فيرستابن بعد ظهوره في نوربورغرينغ

"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

مرسيدس تعيّن برادلي لورد نائبًا لمدير فريق الفورمولا 1

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
مرسيدس تعيّن برادلي لورد نائبًا لمدير فريق الفورمولا 1

أحدث الأخبار

ماسا يهاجم قوانين 2026: "تجاوزات وهمية" وفوارق 5 ثوانٍ… هذا أمر سيئ

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
ماسا يهاجم قوانين 2026: "تجاوزات وهمية" وفوارق 5 ثوانٍ… هذا أمر سيئ

عجاج: وولف هو "العقل وراء قوانين المحركات الجديدة" في الفورمولا 1

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
عجاج: وولف هو "العقل وراء قوانين المحركات الجديدة" في الفورمولا 1

كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
كولتارد: منافسة راسل وأنتونيللي ستصبح قاسية جدًا

لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
لوكلير: المخاطرة لم تعد "ميزة" مع سيارات 2026

ميزة

اكتشف محتوى برايم

"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
جائزة الصين الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
"تواضعٌ وأقدامٌ على الأرض".. ما هي الرسالة الجدية خلف مزحة توتو وولف مع الإعلام الإيطالي

لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
من قبل جولز دو غراف
لطالما كانت الفورمولا 1 متمردة: التغيير والابتكار هما ما تجيده أكثر من أي شيء

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

ميزة
فورمولا 1
ميزة
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
شاهد المزيد