عجاج: وولف هو "العقل وراء قوانين المحركات الجديدة" في الفورمولا 1
أثار أليخاندرو عجاج جدلًا واسعًا بعد تصريحاته التي أشار فيها إلى أن توتو وولف مدير فريق مرسيدس، يقف خلف القوانين الجديدة لوحدات الطاقة في الفورمولا 1.
توتو وولف، الرئيس التنفيذي لفريق مرسيدس
الصورة من قبل: جويدو دي بورتولي صور جيتي
مع دخول لوائح 2026 حيّز التنفيذ، انتقلت الفورمولا 1 إلى نسبة 50/50 بين الطاقة الكهربائية ومحركات الاحتراق الداخلي.
وهو تحول كبير أثار انتقادات من عدة سائقين، أبرزهم ماكس فيرستابن ولاندو نوريس، اللذين شبّها هذه التوجهات بما هو موجود في بطولة فورمولا إي.
وأشار عجاج إلى أن انسحاب مرسيدس من فورمولا إي بعد موسمها الثامن لم يكن مجرد قرار رياضي، بل خطوة استراتيجية لنقل التقنيات إلى الفورمولا 1، وهو ما يتجسد اليوم في القوانين الجديدة.
حيث قال عجاج: "عندما غادرت مرسيدس هنا، كان هدفها نقل تقنيات الفورمولا إي إلى الفورمولا 1".
وأضاف: "القوة الرئيسية وراء ما نراه اليوم في الفورمولا 1 هي مرسيدس وتوتو وولف".
وتابع: "كان توتو هنا، رأى النظام، وقال: سأجلب هذا إلى الفورمولا 1، سأوحّد العالمين. لأن هذه الفكرة فكرته، فهو يمتلك حاليًا أفضلية واضحة على الآخرين، لأنه كان ينتظر هذا".
ورغم إشادته بالدور التقني، لم يُخفِ عجاج تحفظه على الاتجاه الذي تسلكه البطولة.
حيث قال: "لا أعتقد أن هذه الابتكارات تصب في مصلحة الفورمولا 1. تحتاج الرياضة إلى العودة لمحركات احتراق داخلي أكثر، مثل المحركات ذات الثماني أسطوانات وذلك الصوت الذي نفتقده".
وأردف: "أما الفورمولا إي، فيجب أن تبقى بطولة كهربائية بالكامل. الوضع الحالي ليس هذا ولا ذاك".
تعكس هذه التصريحات الانقسام المستمر داخل عالم رياضة المحركات حول مستقبل الفورمولا 1، بين من يدعم التوجه نحو الكهرباء والتقنيات الحديثة، ومن يحنّ إلى هوية الرياضة التقليدية.
