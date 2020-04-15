عجاج: أمام الفورمولا واحد "فرصة هائلة" لخفض سقف النفقات

قبل الاجتماع الذي سيحصل في وقت لاحق هذا الأسبوع بين الفورمولا واحد، الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" ومدراء فرق البطولة حيال خفض سقف النفقات إلى 150 مليون دولار أمريكي، يرى عجاج ضرورة اتباع خطوات أكبر من ذلك.

حيث أشار إلى أنه ومع المزيد من الحرية التي باتت تمتلكها الرياضة لإدخال تعديلات جذرية كبيرة بسبب ضرورة توقيع اتفاقية كونكورد جديدة قبل 2021، فإن هناك ضرورة للمزيد من التفكير حيال كيفية تنظيم النموذج الماليّ للبطولة.

وضمن مقابلة حصرية مع موقعنا "موتورسبورت.كوم"، قال عجاج: "أعتقد أنه وبشكل عام فإن رياضة السيارات قد تكون أمام فرصة. وبشكل خاص الفورمولا واحد، قد تكون هذه فرصة هائلة؛ إعادة تنظيم النموذج الحالي بأكمله".

وأكمل: "ربما تكون هذه فرصة لجميع الفرق كي تتشارك العوائد المالية بنفس النسبة. كما أنني كنت أسمع عن سقف النفقات بحدود 125 مليون دولار؟ شيء من هذا القبيل، لماذا لا يجعلونه 75 مليون دولار، كي تصبح المشاركة مربحة حقاً للجميع؟".

وأردف: "قد يكون عدم توقيع اتفاقية كونكورد جديدة بعد أمراً جيداً بالفعل، لأنها تضمّ الكثير من الأمور التي تشكل عبئاً على الفورمولا واحد، إذ تحصل بعض الفرق على الكثير من العوائد المالية مقارنة بغيرها. غياب التوازن واضح بشدة في اتفاقية كونكورد الحالية. ربما يمنحنا هذا فرصة لتغيير النظام بأكمله".

الأسبوع الماضي، أكد جان تود رئيس "فيا" أنه يعي ضرورة خفض سقف النفقات الحالي في الفورمولا واحد، واصفاً ميزانية 300 مليون دولار لفرق الصدارة بأنها "مرتفعة جداً".

ويرى عجاج أن إحدى المشاكل التي يمكن للبطولة العمل عليها تكمن في اختلاف حجم العوائد المالية بين الفرق الكبيرة والصغيرة.

وأشار كذلك إلى أن مساعي تود "لمقاربة جديدة" لرياضة السيارات أمر صحيح، مؤكداً على ضرورة التأقلم مع الوضع العالمي الجديد الذي تسبب به فيروس "كورونا".

فقال: "لا أعتقد أنه من العادل تلقي الفرق التي تنافس ضمن نفس البطولة، عوائد مالية مختلفة. بالمقارنة مع كرة القدم على سبيل المثال، لو نظرنا إلى العوائد التي ينالها فريق الصدارة وآخر فرق الترتيب، لوجدنا أن الفارق لا يقترب على الإطلاق مما نشاهده في الفورمولا واحد".

وأكمل: "في حال لم يدرك الناس أن العالم سيكون مختلفاً للغاية بعد انحسار موجة فيروس ’كورونا’، فذلك خطأ كبير. الفرصة موجودة وسانحة".

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بالمقابل، اعترف عجاج أنه لا يشارك في اجتماعات الفورمولا واحد، مشيراً أن أقواله نابعة من آرائه الشخصية والمقاربة التي يعتقد أنها الأفضل.

فقال: "لستُ ضمن الفورمولا واحد ولا أديرها، والأشخاص الذين يديرونها أكفاء جداً، وأنا واثق أنهم يفكرون بكل هذه الأمور".

واختتم: "لكنني كنتُ لأستفيد مما يجري لتطبيق إصلاحات كبيرة على نموذج الأعمال في الفورمولا واحد. وقد تكون هذه فرصة مثيرة للاهتمام حقاً".