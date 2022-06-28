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عالم الفورمولا واحد يُدين تعليقات بيكيه العنصرية ضد هاميلتون

شهد عالم الفورمولا واحد موجة  استياء واسعة جراء التعليقات العنصرية التي وجهها نيلسون بيكيه إلى لويس هاميلتون سائق مرسيدس.

عالم الفورمولا واحد يُدين تعليقات بيكيه العنصرية ضد هاميلتون

وجه بيكيه إساءة عنصرية إلى هاميلتون أثناء النقاش في برنامج إذاعي برازيلي عبر الإنترنت عام 2021 حيال الحادثة التي جمعت بطل العالم سبع مرات مع ماكس فيرستابن في سيلفرستون.

وبالرغم من أن البرنامج سُجل في شهر نوفمبر/تشرين الأول الماضي، لكنه لم ينتشر إلا مؤخراً على وسائل التواصل الاجتماعي وأثار موجة استياء واسعة من بيكيه.

وضمن بيان أصدرته الفورمولا واحد جاء ما يلي: "التمييز أو اللغة العنصرية غير مقبولة ضمن أي شكل ولا تشكل أي جزءٍ من مجتمعنا. لويس سفير مذهلٌ لرياضتنا ويستحق الاحترام".

وأكمل البيان: "جهوده المتتالية لتعزيز التنوع والشمولية تمثل دروساً للكثيرين، وهو أمر نلتزم به نحن في الفورمولا واحد".

لويس هاميلتون، مرسيدس

لويس هاميلتون، مرسيدس

تصوير: صور موتورسبورت

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من جهتها، أصدرت مرسيدس بياناً دعمت فيه سائقها، جاء فيه: "نحن ندين بأشد العبارات أية إساءة عنصرية أو لهجة تمييزٍ من أي شكل".

وأكمل البيان: "لطالما كان لويس رأس الحربة لجهود رياضتنا في مواجهة العنصرية، وهو بطل حقيقيّ للتنوّع داخل وخارج الحلبات".

وتابع البيان: "معاً، نحن نتشارك رؤيةَ التنوع والشمولية في رياضة السيارات، وهذه الحادثة تشير إلى الأهمية الكبيرة لمواصلة السعي معاً نحو مستقبل أفضل".

يشار إلى أن بيكيه بطل عالم ثلاث مرات في الفورمولا واحد، أحرز اللقب مع فريق برابهام موسمي 1981 و1983 بينما حقق لقبه الثالث مع ويليامز في 1987.

ومن غير المعلوم إن كانت الفورمولا واحد ستتخذ اية إجراءات بحق بيكيه بعد تصريحاته، لكن قد يُمنع من دخول البادوك نتيجة لذلك.

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