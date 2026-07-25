تلقى لويس هاميلتون عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق لجائزة المجر الكبرى، بعدما اعتبر مراقبو السباق أنه أعاق أوسكار بياستري خلال التصفيات.

وعند المنعطف الأول، كان هاميلتون في لفة تهدئة، في الوقت الذي بدأ فيه السائق الأسترالي لفته السريعة، إلا أن هاميلتون قطع طريقه، ما أجبر سائق مكلارين على فقدان الكثير من الوقت، قبل أن ينهي التصفيات خامسًا.

وكان هاميلتون قد أنهى التصفيات في المركز الثاني، لكنه أقر بعد الحصة بإمكانية تعرضه لعقوبة.

وبعد استدعائه إلى مراقبي السباق، خلصوا إلى أن بطل العالم سبع مرات ارتكب مخالفة، وقرروا معاقبته بالتراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق.

وبذلك سينطلق هاميلتون من المركز الخامس في سباق الأحد، ليتشارك الصف الثالث مع ماكس فيرستابن.

وجاء في قرار مراقبي السباق: "عند الاقتراب من المنعطف الأول، كانت السيارة رقم 44 تسير بسرعة منخفضة للغاية على خط التسابق، في الوقت الذي كانت فيه السيارة رقم 81 تقترب وهي في لفة سريعة".

وأضاف القرار: "أوضح سائق السيارة رقم 44 أنه كان قد أنهى للتو لفة سريعة، ولم يتلق رسالة الفريق عبر الراديو بشأن اقتراب السيارة رقم 81 إلا عندما أصبحت قريبة جدًا منه".

وتابع: "كما ذكر أنه، بسبب تموضع سيارته على الحلبة، لم يكن قادرًا على رؤية السيارة رقم 81 في المرايا. اضطرت السيارة رقم 81، التي كانت في لفة سريعة، إلى اتخاذ إجراء تفادي بالخروج إلى خارج المسار، كما اضطرت إلى إلغاء اللفة".

واختتم القرار: "بعد مراجعة جميع الأدلة المتاحة، خلص مراقبو السباق إلى أن السيارة رقم 44 أعاقت السيارة رقم 81 دون ضرورة خلال التصفيات. ووفقًا لقوانين الفورمولا 1 الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات، والإرشادات المعتمدة للعقوبات الخاصة بهذا النوع من المخالفات في التصفيات، قرر مراقبو السباق فرض عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق على سائق السيارة رقم 44".