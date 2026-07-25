تخطي إلى المحتوى الرئيسي

سجل مجاناً

  • احصل على وصول سريع إلى مقالاتك المفضلة

  • إدارة التنبيهات بشأن الأخبار العاجلة والسائقين المفضلين

  • اجعل رأيك مسموعًا من خلال التعليق على المقالات.

قد تفضل

نيوي: أعتقد أن ألونسو سيستمر مع أستون مارتن

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نيوي: أعتقد أن ألونسو سيستمر مع أستون مارتن

عاجل: هاميلتون يتراجع على شبكة الانطلاق جرّاء عرقلته بياستري في تصفيات المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
عاجل: هاميلتون يتراجع على شبكة الانطلاق جرّاء عرقلته بياستري في تصفيات المجر

راسل يتّجه لتغيير محرّكه لسباق المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
راسل يتّجه لتغيير محرّكه لسباق المجر

فيرستابن: قيادة سيارة ريد بُل "أصبحت مستحيلة" في ظلّ المشاكل الغريبة

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن: قيادة سيارة ريد بُل "أصبحت مستحيلة" في ظلّ المشاكل الغريبة

ألونسو: تصفيات المجر "دفعة مهمّة" لأستون مارتن

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
ألونسو: تصفيات المجر "دفعة مهمّة" لأستون مارتن

لوكلير بعد تأهله ثالثًا في المجر: "لم أقم بعمل جيد في إعدادات السيارة"

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
لوكلير بعد تأهله ثالثًا في المجر: "لم أقم بعمل جيد في إعدادات السيارة"

هاميلتون بعد خسارة البول بوزيشن لصالح نوريس: "غدًا سيكون يومًا صعبًا بالنسبة إلينا"

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هاميلتون بعد خسارة البول بوزيشن لصالح نوريس: "غدًا سيكون يومًا صعبًا بالنسبة إلينا"

نوريس: إحراز البول بوزيشن كان مفاجأة سارة في مواجهة تحدي فيراري

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس: إحراز البول بوزيشن كان مفاجأة سارة في مواجهة تحدي فيراري
فورمولا 1 جائزة المجر الكبرى

عاجل: هاميلتون يتراجع على شبكة الانطلاق جرّاء عرقلته بياستري في تصفيات المجر

خسر لويس هاميلتون صف الانطلاق الأول في سباق المجر بعد عرقلته أوسكار بياستري خلال القسم الثالث من التصفيات.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
لويس هاميلتون، فيراري

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: سام باجنال

تلقى لويس هاميلتون عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق لجائزة المجر الكبرى، بعدما اعتبر مراقبو السباق أنه أعاق أوسكار بياستري خلال التصفيات.

وعند المنعطف الأول، كان هاميلتون في لفة تهدئة، في الوقت الذي بدأ فيه السائق الأسترالي لفته السريعة، إلا أن هاميلتون قطع طريقه، ما أجبر سائق مكلارين على فقدان الكثير من الوقت، قبل أن ينهي التصفيات خامسًا.

وكان هاميلتون قد أنهى التصفيات في المركز الثاني، لكنه أقر بعد الحصة بإمكانية تعرضه لعقوبة.

وبعد استدعائه إلى مراقبي السباق، خلصوا إلى أن بطل العالم سبع مرات ارتكب مخالفة، وقرروا معاقبته بالتراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق.

وبذلك سينطلق هاميلتون من المركز الخامس في سباق الأحد، ليتشارك الصف الثالث مع ماكس فيرستابن.

وجاء في قرار مراقبي السباق: "عند الاقتراب من المنعطف الأول، كانت السيارة رقم 44 تسير بسرعة منخفضة للغاية على خط التسابق، في الوقت الذي كانت فيه السيارة رقم 81 تقترب وهي في لفة سريعة".

اقرأ أيضاً:

وأضاف القرار: "أوضح سائق السيارة رقم 44 أنه كان قد أنهى للتو لفة سريعة، ولم يتلق رسالة الفريق عبر الراديو بشأن اقتراب السيارة رقم 81 إلا عندما أصبحت قريبة جدًا منه".

وتابع: "كما ذكر أنه، بسبب تموضع سيارته على الحلبة، لم يكن قادرًا على رؤية السيارة رقم 81 في المرايا. اضطرت السيارة رقم 81، التي كانت في لفة سريعة، إلى اتخاذ إجراء تفادي بالخروج إلى خارج المسار، كما اضطرت إلى إلغاء اللفة".

واختتم القرار: "بعد مراجعة جميع الأدلة المتاحة، خلص مراقبو السباق إلى أن السيارة رقم 44 أعاقت السيارة رقم 81 دون ضرورة خلال التصفيات. ووفقًا لقوانين الفورمولا 1 الصادرة عن الاتحاد الدولي للسيارات، والإرشادات المعتمدة للعقوبات الخاصة بهذا النوع من المخالفات في التصفيات، قرر مراقبو السباق فرض عقوبة التراجع ثلاثة مراكز على شبكة الانطلاق على سائق السيارة رقم 44".

شارك أو احفظ هذه القصّة

المقال السابق راسل يتّجه لتغيير محرّكه لسباق المجر

أبرز التعليقات
المزيد من
أحمد مجدي

لوكلير بعد تأهله ثالثًا في المجر: "لم أقم بعمل جيد في إعدادات السيارة"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
لوكلير بعد تأهله ثالثًا في المجر: "لم أقم بعمل جيد في إعدادات السيارة"

هاميلتون بعد خسارة البول بوزيشن لصالح نوريس: "غدًا سيكون يومًا صعبًا بالنسبة إلينا"

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هاميلتون بعد خسارة البول بوزيشن لصالح نوريس: "غدًا سيكون يومًا صعبًا بالنسبة إلينا"

نوريس: إحراز البول بوزيشن كان مفاجأة سارة في مواجهة تحدي فيراري

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس: إحراز البول بوزيشن كان مفاجأة سارة في مواجهة تحدي فيراري
المزيد من
لويس هاميلتون

نوريس يوجه أول هزيمة لمرسيدس في التصفيات وينتزع قطب الانطلاق الأول في المجر

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس يوجه أول هزيمة لمرسيدس في التصفيات وينتزع قطب الانطلاق الأول في المجر

هاميلتون يمازح بأن أسوأ لحظاته في سباق المجر 2025 تستحق فيلماً وثائقياً خاصاً بها

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هاميلتون يمازح بأن أسوأ لحظاته في سباق المجر 2025 تستحق فيلماً وثائقياً خاصاً بها

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟
المزيد من
فيراري

نوريس يفاجئ المنافسين ليتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام هاميلتون

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نوريس يفاجئ المنافسين ليتصدر التجارب الحرة الثالثة أمام هاميلتون

هاميلتون يتصدر ثنائية فيراري في تجارب المجر الحرة الثانية وسط معاناة الجميع من ضعف التماسك

فورمولا 1
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
هاميلتون يتصدر ثنائية فيراري في تجارب المجر الحرة الثانية وسط معاناة الجميع من ضعف التماسك

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

أحدث الأخبار

نيوي: أعتقد أن ألونسو سيستمر مع أستون مارتن

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
نيوي: أعتقد أن ألونسو سيستمر مع أستون مارتن

عاجل: هاميلتون يتراجع على شبكة الانطلاق جرّاء عرقلته بياستري في تصفيات المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
عاجل: هاميلتون يتراجع على شبكة الانطلاق جرّاء عرقلته بياستري في تصفيات المجر

راسل يتّجه لتغيير محرّكه لسباق المجر

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
راسل يتّجه لتغيير محرّكه لسباق المجر

فيرستابن: قيادة سيارة ريد بُل "أصبحت مستحيلة" في ظلّ المشاكل الغريبة

فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
فيرستابن: قيادة سيارة ريد بُل "أصبحت مستحيلة" في ظلّ المشاكل الغريبة

مقال مميز

اكتشف محتوى برايم

فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة برشلونة الكبرى
من قبل رونالد فوردينغ
فيراري تقول أن الفوز في برشلونة لا يعني الكثير في موسم 2026.. فهل هذا صحيح؟

تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: كيف ستحدد فيراري وآودي مستقبل فيرستابن في الفورمولا 1؟

تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة ميامي الكبرى
من قبل ستيوارت كودلينغ
تحليل: ما كانت فرص نوريس الفعلية في الفوز بسباق جائزة ميامي الكبرى للفورمولا 1؟

ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل

مقال مميز
فورمولا 1
مقال مميز
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
من قبل جايك بوكسال ليغي
ستيلا كان محقًا بشأن مشكلة سرعة الاقتراب في الفورمولا 1: لكن هذا هو سبب عدم وجود حلّّ سهل
شاهد المزيد