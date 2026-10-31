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عاجل: فريق هاس يستبعد إستيبان أوكون من جائزة المكسيك الكبرى ويعوّضه بالسائق الاحتياطي

سيحل السائق الاحتياطي ريو هيراكاوا بديلًا للسائق الفرنسي خلال الفترة المتبقية من عطلة نهاية الأسبوع في المكسيك.

تم التحرير: 31-10-2026

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إستيبان أوكون، هاس

الصورة من قبل: سيمون غالاوي

اتخذ فريق هاس قرارًا مفاجئًا باستبدال إستيبان أوكون بسائقه الاحتياطي ريو هيراكاوا خلال الفترة المتبقية من عطلة نهاية أسبوع جائزة المكسيك الكبرى.

وسيكون هيراكاوا زميلًا لأولي بيرمان خلال التجارب الحرة الأخيرة والتصفيات وسباق يوم الأحد، بعدما قاد أيضًا سيارة أوكون "في إف-26" خلال التجارب الحرة الأولى، ضمن الحصص المخصصة للسائقين الناشئين.

وعاد أوكون للمشاركة في التجارب الحرة الثانية، لينهي الحصة في المركز الثالث عشر، لكنه أثار جدلًا عقب خلافه مع مهندسة السباق لورا مولر بشأن الاستمرار باستخدام إطارات سوفت أو الانتقال إلى إطارات ميديوم.

وجاء في بيان هاس: "سيحل ريو هيراكاوا بديلًا لإستيبان أوكون خلال الفترة المتبقية من عطلة نهاية أسبوع جائزة المكسيك الكبرى".

وأضاف: "شارك ريو في التجارب الحرة الأولى على حلبة أوتودرومو هيرمانوس رودريغيز يوم الجمعة، وكانت تلك مشاركته الثالثة في حصص التجارب الحرة خلال الموسم على متن سيارة "في إف-26"، حيث أنهى الحصة في المركز الخامس عشر".

وتابع البيان: "سينضم السائق الياباني إلى زميله أولي بيرمان خلال التجارب الحرة الأخيرة والتصفيات يوم السبت، وكذلك سباق الجائزة الكبرى المكوّن من 71 لفّة يوم الأحد، في مشاركة ستُمثل ظهوره الأول في سباقات الفورمولا 1".

ريو هيراكاوا، هاس

الصورة من قبل: صور غيتي

واختتم الفريق بيانه بالقول: "لن يصدر أي تعليق إضافي في الوقت الحالي".

وسيأتي الظهور الأول لهيراكاوا في سباقات الفورمولا 1 بعمر 32 عامًا، بعدما أمضى الجزء الأكبر من مسيرته في اليابان، حيث تُوّج بلقب بطولة "سوبر جي تي" في عام 2017، قبل انتقاله إلى بطولة العالم لسباقات التحمل.

وحقق السائق الياباني لقبين في بطولة العالم لسباقات التحمل مع تويوتا، إلى جانب فوزه بسباق لومان 24 ساعة، كما مهدت علاقته بالمصنّع الياباني الطريق أمام انتقاله إلى هاس كسائق احتياطي في عام 2025.

وجاء ذلك بعد تشكيل شراكة تقنية بين تويوتا وهاس، ما أتاح لهيراكاوا المشاركة في سبع حصص من التجارب الحرة الأولى، كما جعله أحد المرشحين للحصول على مقعد في الفورمولا 1 لموسم 2027، قبل أن يخسر المنافسة لصالح رافاييل كامارا.

أما بالنسبة إلى أوكون، الذي من المنتظر أن يحل كامارا بديلًا له، فإن ما حدث يعيد إلى الأذهان الطريقة التي انتهت بها تجربته مع ألبين في عام 2024، عندما استُبدل بالسائق الذي خلفه جاك دوهان خلال الجولة الختامية في أبوظبي.

ومن المرجح أن يصبح السائق الفرنسي، البالغ من العمر 30 عامًا، سائقًا احتياطيًا لدى أستون مارتن في موسم 2027، وفقًا لما علمه موقعنا "موتورسبورت.كوم"، وذلك بعد فترة مخيبة للآمال منذ انضمامه إلى هاس في عام 2025، إذ تعرض لهزيمة واضحة أمام زميله بيرمان.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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