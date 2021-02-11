عاجل: فرق الفورمولا واحد توافق على تجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022

عقب اجتماع للجنة الفورمولا واحد عُقد اليوم الخميس، والذي تألف من الفرق، "فيا" ومنظمة الفورمولا واحد، فإنّ موافقة بالإجماع تمّت على تجميد تطوير المحرك بداية من العام المُقبل.

وكانت ريد بُل هي التي ضغطت تجاه تلك الخطة في البداية، إذ تأمُل الاستحواذ على مشروع محركات هوندا بعد إعلان الأخيرة انسحابها من ساحة الفورمولا واحد نهاية هذا العام.

وأوضحت ريد بُل بأنّ لديها الموارد لمواصلة اعتماد محركات هوندا للأعوام القليلة المُقبلة، لكن لا يُمكنها تحمّل تكلفة الاستحواذ على المشروع إذا ما تعيّن عليها كذلك تطوير المحركات بنفسها.

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وبينما لم يكن هنالك دعم كامل مبدئي على ذلك المقترح عندما طُرح نهاية العام الماضي، فقد تقدمت النقاشات في الأسابيع الأخيرة وشهدت الفكرة دعمًا كاملًا خلال اجتماع اليوم.

كما ناقشت فرق الفورمولا واحد كذلك فكرة السباقات القصيرة، والتي تمّ طرحها من قِبَل إدارة البطولة كمحاولة لرؤية ما إذا كان بإمكان ذلك المفهوم النجاح هذا العام.

هذا وترغب البطولة اعتماد صيغة السباق القصير في ثلاث جوائز هذا الموسم - كندا، إيطاليا والبرازيل - لمعرفة ما إذا كان ذلك سيساعد في تحسين العرض المقدم وتعزيز إثارة المنافسة.

وتتمثّل الفكرة في نقل حصة التصفيات الرسمية إلى بعد ظهر يوم الجمعة، على أن يشهد يوم السبت سباقًا قصيرًا بطول 100 كلم يحدد شبكة انطلاق السباق الرئيسي يوم الأحد وربما يوفّر نصف نقاط الجولة.

ومن المعلوم أنّه وبالرُغم من عدم حصول تلك الخطة على موافقة رسمية داخل القوانين، لكنّ الفرق أبدت انفتاحها على الفكرة، لكنّها طالبت بالمزيد من الوقت للنظر في التفاصيل الدقيقة للمسألة.

وقد يتسبب تقديم السباقات القصيرة في بعض التبعات غير المرغوبة، لذلك ستريد الفرق على الأرجح بأن ينظر مدراؤها الرياضيون في العراقل المحتملة قبل الالتزام بشكل كامل مع تلك الفكرة.

ومن بين الجوانب التي تمّت مناقشتها أيضًا بين الفرق و"فيا" والفورمولا واحد، سقف الرواتب خلال الأعوام المُقبلة، لكن لم يتمّ اتّخاذ قراري نهائي بعد في تلك المسألة.