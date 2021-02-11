عاجل: فرق الفورمولا واحد توافق على تجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022

فورمولا 1
فورمولا 1
آر
فورمولا 1
جائزة البحرين الكبرى
تذاكر
25 مارس
الحدث التالي خلال
41 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى
تذاكر
16 أبريل
الحدث التالي خلال
63 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إسبانيا الكبرى
تذاكر
06 مايو
الحدث التالي خلال
83 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
تذاكر
20 مايو
الحدث التالي خلال
97 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أذربيجان الكبرى
تذاكر
03 يونيو
الحدث التالي خلال
111 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة كندا الكبرى
تذاكر
10 يونيو
الحدث التالي خلال
118 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة فرنسا الكبرى
تذاكر
24 يونيو
الحدث التالي خلال
132 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة النمسا الكبرى
تذاكر
01 يوليو
الحدث التالي خلال
139 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بريطانيا الكبرى
تذاكر
15 يوليو
الحدث التالي خلال
153 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المجر الكبرى
تذاكر
29 يوليو
الحدث التالي خلال
167 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة بلجيكا الكبرى
تذاكر
26 أغسطس
الحدث التالي خلال
195 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة هولندا الكبرى
تذاكر
02 سبتمبر
الحدث التالي خلال
202 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة إيطاليا الكبرى
تذاكر
09 سبتمبر
الحدث التالي خلال
209 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة روسيا الكبرى
تذاكر
23 سبتمبر
الحدث التالي خلال
223 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة سنغافورة الكبرى
تذاكر
30 سبتمبر
الحدث التالي خلال
230 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة اليابان الكبرى
تذاكر
07 أكتوبر
الحدث التالي خلال
237 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة الولايات المتّحدة الكبرى
تذاكر
21 أكتوبر
الحدث التالي خلال
251 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المكسيك الكبرى
تذاكر
28 أكتوبر
الحدث التالي خلال
258 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة البرازيل الكبرى
تذاكر
05 نوفمبر
الحدث التالي خلال
266 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أستراليا الكبرى
تذاكر
18 نوفمبر
الحدث التالي خلال
279 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة المملكة العربية السعوديّة
تذاكر
07 فبراير
الحدث التالي خلال
294 يوماً
شاهد الجدول الكامل
آر
فورمولا 1
جائزة أبوظبي الكبرى
تذاكر
12 ديسمبر
الحدث التالي خلال
303 يوماً
شاهد الجدول الكامل
شاهد الكل:
جدول النتائج الترتيب
تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV شراء التذاكر المتجر

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV شراء التذاكر المتجر
السابق
فورمولا 1 / أخبار عاجلة

عاجل: فرق الفورمولا واحد توافق على تجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022

المشاركات
التعليقات
عاجل: فرق الفورمولا واحد توافق على تجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022
من قبل:
, محرر

وافقت فرق بطولة العالم للفورمولا واحد على خطط تجميد تطوير المحرك بدءًا من موسم 2022، كما أعربت عن انفتاحها على فكرة السباقات القصيرة، لكنّها طلبت المزيد من التفاصيل حول ذلك الجانب.

عقب اجتماع للجنة الفورمولا واحد عُقد اليوم الخميس، والذي تألف من الفرق، "فيا" ومنظمة الفورمولا واحد، فإنّ موافقة بالإجماع تمّت على تجميد تطوير المحرك بداية من العام المُقبل.

وكانت ريد بُل هي التي ضغطت تجاه تلك الخطة في البداية، إذ تأمُل الاستحواذ على مشروع محركات هوندا بعد إعلان الأخيرة انسحابها من ساحة الفورمولا واحد نهاية هذا العام.

وأوضحت ريد بُل بأنّ لديها الموارد لمواصلة اعتماد محركات هوندا للأعوام القليلة المُقبلة، لكن لا يُمكنها تحمّل تكلفة الاستحواذ على المشروع إذا ما تعيّن عليها كذلك تطوير المحركات بنفسها.

اقرأ أيضاً:

وبينما لم يكن هنالك دعم كامل مبدئي على ذلك المقترح عندما طُرح نهاية العام الماضي، فقد تقدمت النقاشات في الأسابيع الأخيرة وشهدت الفكرة دعمًا كاملًا خلال اجتماع اليوم.

كما ناقشت فرق الفورمولا واحد كذلك فكرة السباقات القصيرة، والتي تمّ طرحها من قِبَل إدارة البطولة كمحاولة لرؤية ما إذا كان بإمكان ذلك المفهوم النجاح هذا العام.

هذا وترغب البطولة اعتماد صيغة السباق القصير في ثلاث جوائز هذا الموسم - كندا، إيطاليا والبرازيل - لمعرفة ما إذا كان ذلك سيساعد في تحسين العرض المقدم وتعزيز إثارة المنافسة.

وتتمثّل الفكرة في نقل حصة التصفيات الرسمية إلى بعد ظهر يوم الجمعة، على أن يشهد يوم السبت سباقًا قصيرًا بطول 100 كلم يحدد شبكة انطلاق السباق الرئيسي يوم الأحد وربما يوفّر نصف نقاط الجولة.

ومن المعلوم أنّه وبالرُغم من عدم حصول تلك الخطة على موافقة رسمية داخل القوانين، لكنّ الفرق أبدت انفتاحها على الفكرة، لكنّها طالبت بالمزيد من الوقت للنظر في التفاصيل الدقيقة للمسألة.

وقد يتسبب تقديم السباقات القصيرة في بعض التبعات غير المرغوبة، لذلك ستريد الفرق على الأرجح بأن ينظر مدراؤها الرياضيون في العراقل المحتملة قبل الالتزام بشكل كامل مع تلك الفكرة.

ومن بين الجوانب التي تمّت مناقشتها أيضًا بين الفرق و"فيا" والفورمولا واحد، سقف الرواتب خلال الأعوام المُقبلة، لكن لم يتمّ اتّخاذ قراري نهائي بعد في تلك المسألة.

الفورمولا واحد بانتظار قرارات حاسمة حيال السباقات القصيرة وتجميد تطوير المحركات

المقال السابق

الفورمولا واحد بانتظار قرارات حاسمة حيال السباقات القصيرة وتجميد تطوير المحركات
تحميل التعليقات

حول هذه المقالة

السلاسل فورمولا 1
الكاتب أحمد مجدي

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

عاجل: فرق الفورمولا واحد توافق على تجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022

24دقيقة
2
فورمولا 1

تحليل: أبرز النقاط من صفقة هاميلتون الجديدة مع مرسيدس

3
فورمولا إي

مرسيدس تعترف بأنّ وحدة طاقتها الجديدة للفورمولا إي "مجازفة ضخمة"

4
فورمولا 1

زاك براون متحمس لرؤية روزنامة متبدّلة في المواسم المقبلة للفورمولا واحد

5
فورمولا 1

الفورمولا واحد تتجه لاعتماد تجارب شتوية واحدة من ثلاثة أيام في 2021

أحدث الأخبار
عاجل: فرق الفورمولا واحد توافق على تجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022
فورمولا 1

عاجل: فرق الفورمولا واحد توافق على تجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022

24د
الفورمولا واحد بانتظار قرارات حاسمة حيال السباقات القصيرة وتجميد تطوير المحركات
فورمولا 1

الفورمولا واحد بانتظار قرارات حاسمة حيال السباقات القصيرة وتجميد تطوير المحركات

زاك براون متحمس لرؤية روزنامة متبدّلة في المواسم المقبلة للفورمولا واحد
فورمولا 1

زاك براون متحمس لرؤية روزنامة متبدّلة في المواسم المقبلة للفورمولا واحد

فريق ألبين للفورمولا واحد منفتح على إمكانية وضع السائقين الناشئين في فرق أخرى
فورمولا 1

فريق ألبين للفورمولا واحد منفتح على إمكانية وضع السائقين الناشئين في فرق أخرى

الفورمولا واحد تتلقى الضوء الأخضر لإقامة جائزة البرتغال الكبرى 2021
فورمولا 1

الفورمولا واحد تتلقى الضوء الأخضر لإقامة جائزة البرتغال الكبرى 2021

10-02-2021
أحدث ملفات الفيديو
زملاء مميزون: جاكي ستيورات وفرانسوا سيفير 01:53
فورمولا 1

زملاء مميزون: جاكي ستيورات وفرانسوا سيفير

جاكي ستيوارت: الطريق إلى النصر 00:52
فورمولا 1

جاكي ستيوارت: الطريق إلى النصر

ألفا روميو: فجر الهيمنة 01:20
فورمولا 1

ألفا روميو: فجر الهيمنة

لوتس: من الإبداع إلى النجاح 01:50
فورمولا 1

لوتس: من الإبداع إلى النجاح

دور إنزو فيراري في ألفا روميو 01:36
فورمولا 1

دور إنزو فيراري في ألفا روميو

أحمد مجدي More from
أحمد مجدي
فورمولا إي: "نيسان إي.دامس" تستهدف المنافسة على لقب الموسم المقبل مع بويمي ورولاند
فورمولا إي / مقالة خاصة

فورمولا إي: "نيسان إي.دامس" تستهدف المنافسة على لقب الموسم المقبل مع بويمي ورولاند

فورمولا إي: مرسيدس تتجه إلى الموسم المقبل بآمال عريضة بعد موسم استكشافي في 2020
فورمولا إي / مقالة خاصة

فورمولا إي: مرسيدس تتجه إلى الموسم المقبل بآمال عريضة بعد موسم استكشافي في 2020

فورمولا إي: فريق جاغوار يتسلح بخبرته وقدرات سائقيه استعداداً لموسم 2021
فورمولا إي / مقالة خاصة

فورمولا إي: فريق جاغوار يتسلح بخبرته وقدرات سائقيه استعداداً لموسم 2021

الأكثر شعبية اليوم

عاجل: فرق الفورمولا واحد توافق على تجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

عاجل: فرق الفورمولا واحد توافق على تجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022

تحليل: أبرز النقاط من صفقة هاميلتون الجديدة مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1 / تحليل

تحليل: أبرز النقاط من صفقة هاميلتون الجديدة مع مرسيدس

مرسيدس تعترف بأنّ وحدة طاقتها الجديدة للفورمولا إي "مجازفة ضخمة"
فورمولا إي فورمولا إي / أخبار عاجلة

مرسيدس تعترف بأنّ وحدة طاقتها الجديدة للفورمولا إي "مجازفة ضخمة"

زاك براون متحمس لرؤية روزنامة متبدّلة في المواسم المقبلة للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

زاك براون متحمس لرؤية روزنامة متبدّلة في المواسم المقبلة للفورمولا واحد

الفورمولا واحد تتجه لاعتماد تجارب شتوية واحدة من ثلاثة أيام في 2021
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

الفورمولا واحد تتجه لاعتماد تجارب شتوية واحدة من ثلاثة أيام في 2021

أحدث الأخبار

عاجل: فرق الفورمولا واحد توافق على تجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

عاجل: فرق الفورمولا واحد توافق على تجميد تطوير المحرك بدءًا من 2022

الفورمولا واحد بانتظار قرارات حاسمة حيال السباقات القصيرة وتجميد تطوير المحركات
فورمولا 1 فورمولا 1 / تقديم

الفورمولا واحد بانتظار قرارات حاسمة حيال السباقات القصيرة وتجميد تطوير المحركات

زاك براون متحمس لرؤية روزنامة متبدّلة في المواسم المقبلة للفورمولا واحد
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار

زاك براون متحمس لرؤية روزنامة متبدّلة في المواسم المقبلة للفورمولا واحد

فريق ألبين للفورمولا واحد منفتح على إمكانية وضع السائقين الناشئين في فرق أخرى
فورمولا 1 فورمولا 1 / أخبار عاجلة

فريق ألبين للفورمولا واحد منفتح على إمكانية وضع السائقين الناشئين في فرق أخرى

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.