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عاجل: سيريل أبيتبول يغادر صفوف رينو

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عاجل: سيريل أبيتبول يغادر صفوف رينو
من قبل:
, محرر

وفق ما أُعلن اليوم الاثنين، سيغادر سيريل أبيتبول مدير فريق رينو في الفورمولا واحد صفوف الشركة الفرنسية.

كان من المتوقّع أن ينتقل أبيتبول إلى دور جديد داخل الشركة عقب التغييرات التي شهدتها الإدارة في الفريق الذي تغير اسمه إلى "ألبين"، لكن عوضًا عن ذلك سيغادر الفرنسي الشركة تمامًا.

ونتيجة لذلك، تم تعيين لوران روسي - مدير الاستراتيجية وتطوير الأعمال في رينو - في منصب المدير التنفيذي لألبين.

وسيُشرف روسي على سيارات ألبين، فرقها للفورمولا واحد ونشاطات رياضة السيارات الأخرى. كما سيرسل تقاريره مباشرة إلى لوكا دي ميو، الرئيس التنفيذي لرينو.

ومن المتوقّع بأنّ يأخذ منصب أبيتبول كمدير لفريق الفورمولا واحد مارسين بودكوفسكي.

وضمن معرض حديثه عن مغادرته الشركة، أوضح أبيتبول شعوره بأنه سيترك وراءه قاعدة قوية لصانع السيارات الفرنسي كي يبني عليها.

فقال: "أود توجيه الشكر إلى مجموعة رينو على ثقتهم بي للعديد من السنوات، وتحديدًا مع إعادة إطلاق وبناء الفريق منذ 2016".

وأضاف: "الأسس القوية لفريق السباقات والمنشآت في فرنسا وإنكلترا التي تم بناؤها خلال هذه الأعوام، التطور الاستراتيجي للرياضة نحو نموذج أكثر استدامة ماليًا، ومشروع ألبين الأخير، كل تلك أمورٌ تُشير إلى الوجهة الرائعة التي نسير فيها".

من جهته، أضاف دي ميو قائلًا: "أتوجه بشكر حارٍ إلى سيريل على مساهماته الدؤوبة، والتي دفعت بكل تأكيد بفريق رينو في الفورمولا واحد من المركز قبل الأخير في 2016 إلى منصات التتويج الموسم الماضي. حيث أنّ عمله الرائع منذ 2007 في البطولة سمح لنا بالنظر إلى المستقبل، مع فريق قوي، وكذلك هوية ألبين الجديدة لنسعى إلى منصات التتويج هذا العام".

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الكاتب أحمد مجدي

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