عاجل: سترول سيشارك مع أستون مارتن في جائزة البحرين الكبرى
سيعود لانس سترول للمشاركة مع فريقه أستون مارتن في جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم الفورمولا واحد، وذلك بالرُغم من إصابة رسغه خلال حادثته الأخيرة على الدراجة الهوائية.
اضطر الكندي للتغيب عن التجارب الشتوية في البحرين الأسبوع الماضي بعد إصابته خلال حادثة تدرّب على الدراجة الهوائية.
وبينما أحاط غموض كبير حيال حالته الجسدية، وما إذا سيتمكن من المشاركة في السباق نهاية هذا الأسبوع، فقد أعلنت أستون مارتن اليوم الخميس أنه حصل على الضوء الأخضر للمشاركة في الجائزة الافتتاحية.
وكان الفريق قد منح وقتًا ثمينًا على السيارة لسائقه الاحتياطي فيليبي دروغوفيتش خلال التجارب الشتوية، في حال احتاجه للمشاركة في السباق، كما أكدت أستون مارتن أنه من سيشارك في جائزة البحرين في حال لم يتماثل سترول للشفاء.
مع ذلك، فقد تعافى سترول بالقدر الكافي ليكون جاهزًا للمشاركة على متن السيارة الجديدة بدءًا من التجارب الحرة يوم غد الجمعة.
وفي حين أن سترول يشعر أنه يتمتع باللياقة الكافية للعودة، فما تزال هنالك إمكانية أن تتسبب المتطلبات العالية لقيادة سيارة الفورمولا واحد في بعض المشاكل في إصابته بمجرد عودته إلى المشاركة.
ولهذا فإن دروغوفيتش والسائق الاحتياطي الآخر للفريق ستوفيل فاندورن متواجدان في البحرين تحسبًا لأن يحتاج الفريق لاستدعائهما.
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