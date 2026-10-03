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أخبار عاجلة
فورمولا 1 جائزة البحرين الكبرى

عاجل: دومينيكالي يؤكد: "موسم 2026 سيُختتم في قطر وأبوظبي"

بعد أشهر من عدم اليقين، قررت الفورمولا 1 الالتزام بالروزنامة الأصلية، مع إقامة ختام موسم 2026 في الشرق الأوسط مطلع ديسمبر.

أحمد مجدي
أحمد مجدي
منشور:
ياس مارينا، أبوظبي

ياس مارينا، أبوظبي

الصورة من قبل: إريك جونيوس

بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، تقرر في البداية إلغاء جائزة البحرين الكبرى وإقامتها في ماليزيا في موعد مختلف، كما تم إلغاء جائزة السعودية الكبرى. ونتيجة لذلك، بدأت الفورمولا 1 العمل على خطط بديلة للتعامل مع المخاطر المحتملة.

وفي الأسابيع الأخيرة، أكدت الموتو جي بي نيتها خوض سباق في قطر يوم 8 نوفمبر، وبالتالي الحفاظ على موعدها الأصلي والتوجه إلى حلبة لوسيل قبل الفورمولا 1. وبما أن البطولتين تعملان الآن تحت مظلة ليبرتي ميديا، فإنهما تتحركان ضمن إطار استراتيجي مشترك. وبالتالي، شكّل قرار الموتو جي بي المضي قدمًا في سباق قطر مؤشرًا مهمًا على إمكانية اتباع الفورمولا 1 نهجًا مماثلًا.

وبعد الحصول على الضمانات اللازمة، قررت الفورمولا 1 أيضًا الالتزام بالخطة الأصلية.

وأكد الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي ذلك في تصريح لشبكة سكاي، قائلًا: "لقد أكدنا الروزنامة. وبالتالي، ستقام الجولتان الأخيرتان من الموسم في قطر وأبوظبي".

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وأضاف: "هذا هو المسار الذي نتبعه بناءً على المعلومات التي نملكها والضمانات التي كنا بحاجة إلى الحصول عليها. وستكون هذه هي الاستراتيجية التي سنطبقها حتى نهاية العام".

وتُبقي الفورمولا 1 على "الخطة البديلة" في حال أصبح إقامة السباقين في قطر وأبوظبي أمرًا مستحيلًا. ولهذا الغرض، تم التوصل إلى اتفاق لإقامة ختام الموسم في إيمولا يوم 6 ديسمبر.

وعلى الرغم من أن "الخطة الأساسية" تتضمن التوجه إلى قطر وأبوظبي، فإن الاستعدادات في إيمولا استمرت خلف الكواليس كخطة احتياطية. ويجري حاليًا العمل على تركيب المدرجات وإجراء جميع الترتيبات اللازمة لاستضافة جائزة كبرى في الحلبة.

ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لفريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، أستون مارتن، تنظيف منطقة الصيانة

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أليكس ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أليكس ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أليكس ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ، تفاصيل فنية

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
توقف مرسيدس في منطقة الصيانة

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
الفريق ينتظر وصول إيساك هاجار، ريد بول راسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، هاس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، أودي

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، أودي

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، هاس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أليكس ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
التفاصيل الفنية لسيارة ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
بيير غاسلي، ألبين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري، بيير غاسلي، ألبين، إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، ألبين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ألكسندر ألبون، ويليامز، سيرجيو بيريز، كاديلاك رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، أستون مارتن رايسينغ، فالتيري بوتاس، كاديلاك رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، ألبين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ليام لوسون، فريق «راسينغ بولز»

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، ألبين، تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1، أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
سيرجيو بيريز، كاديلاك ريسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، التزلج الألبي

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لانس سترول، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إيساك هاجار، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوليفر بيرمان، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
بيير غاسلي، ألبين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، ألبين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، فريق أودي للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري، سيرجيو بيريز، كاديلاك رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ألكسندر ألبون، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
ماكس فيرستابين، فريق ريد بول رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرناندو ألونسو، فريق أستون مارتن للسباقات

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
تشارلز لوكلير، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
إستيبان أوكون، فريق هاس للفورمولا 1

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لاندو نوريس، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فرانكو كولابينتو، ألبين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
لويس هاميلتون، فيراري

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
بيير غاسلي، ألبين، ليام لوسون، راسينغ بولز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز، إيساك هاجار، ريد بول راسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين، لاندو نوريس، ماكلارين، سيرجيو بيريز، كاديلاك رايسينغ

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أرفيد ليندبلاد، راسينغ بولز، كارلوس ساينز، ويليامز

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أوسكار بياستري، ماكلارين، سيرجيو بيريز، كاديلاك

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
أندريا كيمي أنتونيلي، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جورج راسل، مرسيدس

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
نيكو هولكنبرغ، أودي

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
غابرييل بورتوليتو، أودي

جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
فورمولا 1
200

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