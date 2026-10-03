عاجل: دومينيكالي يؤكد: "موسم 2026 سيُختتم في قطر وأبوظبي"
بعد أشهر من عدم اليقين، قررت الفورمولا 1 الالتزام بالروزنامة الأصلية، مع إقامة ختام موسم 2026 في الشرق الأوسط مطلع ديسمبر.
ياس مارينا، أبوظبي
الصورة من قبل: إريك جونيوس
بسبب الصراعات في الشرق الأوسط، تقرر في البداية إلغاء جائزة البحرين الكبرى وإقامتها في ماليزيا في موعد مختلف، كما تم إلغاء جائزة السعودية الكبرى. ونتيجة لذلك، بدأت الفورمولا 1 العمل على خطط بديلة للتعامل مع المخاطر المحتملة.
وفي الأسابيع الأخيرة، أكدت الموتو جي بي نيتها خوض سباق في قطر يوم 8 نوفمبر، وبالتالي الحفاظ على موعدها الأصلي والتوجه إلى حلبة لوسيل قبل الفورمولا 1. وبما أن البطولتين تعملان الآن تحت مظلة ليبرتي ميديا، فإنهما تتحركان ضمن إطار استراتيجي مشترك. وبالتالي، شكّل قرار الموتو جي بي المضي قدمًا في سباق قطر مؤشرًا مهمًا على إمكانية اتباع الفورمولا 1 نهجًا مماثلًا.
وبعد الحصول على الضمانات اللازمة، قررت الفورمولا 1 أيضًا الالتزام بالخطة الأصلية.
وأكد الرئيس التنفيذي للفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي ذلك في تصريح لشبكة سكاي، قائلًا: "لقد أكدنا الروزنامة. وبالتالي، ستقام الجولتان الأخيرتان من الموسم في قطر وأبوظبي".
وأضاف: "هذا هو المسار الذي نتبعه بناءً على المعلومات التي نملكها والضمانات التي كنا بحاجة إلى الحصول عليها. وستكون هذه هي الاستراتيجية التي سنطبقها حتى نهاية العام".
وتُبقي الفورمولا 1 على "الخطة البديلة" في حال أصبح إقامة السباقين في قطر وأبوظبي أمرًا مستحيلًا. ولهذا الغرض، تم التوصل إلى اتفاق لإقامة ختام الموسم في إيمولا يوم 6 ديسمبر.
وعلى الرغم من أن "الخطة الأساسية" تتضمن التوجه إلى قطر وأبوظبي، فإن الاستعدادات في إيمولا استمرت خلف الكواليس كخطة احتياطية. ويجري حاليًا العمل على تركيب المدرجات وإجراء جميع الترتيبات اللازمة لاستضافة جائزة كبرى في الحلبة.
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
جائزة البحرين الكبري 2026 في ماليزيا- التجارب الحرة الثانية
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