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عاجل: تمديد عقد ساينز حتى نهاية موسم 2024 مع فيراري

سيبقى كارلوس ساينز سائق فيراري مع العلامة الإيطالية حتى نهاية موسم 2024 على الأقل، وذلك بعد تمديد عقده.

عاجل: تمديد عقد ساينز حتى نهاية موسم 2024 مع فيراري

انضم الإسباني إلى الحصان الجامح بعقد لمدة عامين مع بداية موسم 2021، ليجاور شارل لوكلير، ومن ثم نجح بتحقيق المركز الخامس ضمن ترتيب بطولة السائقين أمام زميله.

وبالرغم من عدم قدرة ساينز صاحب الـ 27 عاماً على مجاراة نتائج لوكلير حتى الآن في موسم 2022 الجاري للفورمولا واحد، لكنّ تمديد عقده بدا مسألة شكلية، حيث عبّر الفريق عن سروره من أدائه.

وهذا ما أدى للإعلان عن تمديد عقده لموسمين إضافيين.

حيث قال ساينز: "أنا مسرور للغاية لتجديد عقدي مع سكوديريا فيراري".

وأكمل: "لطالما قلت أنه لا يوجد فريق أفضل من فيراري للمشاركة معه في الفورمولا واحد. وبعد عام، يمكنني التأكيد على أن المشاركة تحت لواء الفريق لهي مهمة متميزة ولا مثيل لها".

وأردف: "موسمي الأول مع الفريق كان جيداً وبنّاءً، وقد تقدمنا جميعاً كفريق. لقد باتت نتيجة العمل الجماعي واضحة حتى الآن هذا الموسم".

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من جهته، قال ماتيا بينوتو مدير الفريق: "قلت عدة مرات بأن لدينا التشكيلة الأفضل من السائقين في الفورمولا واحد، تمديد عقد كارلوس أمر طبيعي تماماً، وذلك لضمان الثبات ومواصلة الأداء".

وأكمل: "خلال فترة عمله مع الفريق، أثبت موهبته التي كانت متوقعة منه، وقدم نتائج مثيرة للإعجاب واستثمر من جميع الفرص المتاحة".

وأردف: "خارج السيارة، عمل بجدّ مع عين دقيقة الملاحظة لجميع التفاصيل، وهذا ما ساعدنا كفريق على التحسن والتقدم".

واختتم: "معاً، يمكننا السعي لتحقيق أهداف كبيرة وأنا واثق من هذا. بوسع كارلوس لعب دور هام في تعزيز أسطورة فيراري، وكتابة فصل جديد من تاريخ فريقنا".

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