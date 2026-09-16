كشفت الفورمولا 1 عن روزنامة موسم 2027 المكونة من 24 سباقًا، مع زيادة عدد عطلات نهاية الأسبوع التي تتضمن سباقات قصيرة إلى 10، حيث ينطلق الموسم في البحرين ويُختتم في أبوظبي.

ومن المقرر أن ينطلق موسم 2027 في 14 مارس مع جائزة البحرين الكبرى، التي تعود إلى موعدها المعتاد لافتتاح الموسم ضمن سباقين متتاليين مع السعودية، بينما تصبح جائزة أستراليا الكبرى في ملبورن ثالث جولات الروزنامة.

وبعد جولتي اليابان والصين، تتجه الفورمولا 1 إلى ميامي ومونتريال في مايو. وستظل الجولتان تفصل بينهما ثلاثة أسابيع، لكن إقامة جائزة كندا في 23 مايو تعني أن السباق لن يتعارض مع سباق إندي 500 ضمن بطولة إندي كار.

وتتجه الفورمولا 1 إلى أوروبا للمرة الأولى مع جائزة موناكو الكبرى في 6 يونيو، والتي ستشهد بشكل مثير للاهتمام إقامة سباق قصير للمرة الأولى، رغم أن حلبة الشوارع الضيقة لا تسمح بالتجاوز. ومن المفهوم أن الفورمولا 1 حريصة على الاستفادة من إثارة التصفيات في موناكو، من خلال إقامة حصتين منفصلتين للتصفيات يومي الجمعة والسبت.

وتعود البرتغال إلى الروزنامة للمرة الأولى منذ 2021 من خلال سباق على حلبة ألغارفي في بورتيماو، وذلك في 20 يونيو. وتليها جائزة بريطانيا الكبرى في 4 يوليو على حلبة سيلفرستون، ثم جولات النمسا وبلجيكا والمجر، التي ستختتم النصف الأول من الموسم في 1 أغسطس.

من المقرر أن تستضيف البحرين اختبارات ما قبل الموسم والجولة الافتتاحية لموسم 2027. الصورة من قبل: صور غيتي

وبعد العطلة الصيفية، تتواصل المنافسات في إيطاليا يوم 5 سبتمبر، تليها مدريد. وإلى جانب البرتغال، تعود تركيا أيضًا إلى الروزنامة في 3 أكتوبر، باعتبارها الجولة الوسطى ضمن ثلاثية متتالية تضم باكو وسنغافورة.

وتتبع ذلك ثلاثية أخرى في الأمريكتين تضم أوستن والمكسيك والبرازيل، بينما تصبح جائزة لاس فيغاس الكبرى سباقًا مستقلًا في 20 نوفمبر.

ومن المقرر أن يختتم الموسم بسباقين متتاليين في قطر وأبوظبي، وكلاهما سيشهد إقامة سباق قصير.

موناكو ضمن 10 جولات ستشهد إقامة سباق قصير

تعد موناكو واحدة من 10 جولات في الروزنامة ستشهد إقامة سباق قصير، مقارنة بست جولات هذا الموسم، بعدما كانت إدارة الفورمولا 1 حريصة على زيادة عددها لأسباب تجارية. كما تستعد البحرين وأستراليا واليابان وأبوظبي لخوض سباقها القصير الأول، بينما يعود هذا النمط إلى كندا وبريطانيا وإيطاليا والبرازيل وقطر.

وقد علّقت الفورمولا 1 في بيان لها على روزنامة 2027 قائلة: "نظرًا للنجاح المستمر والطلب القوي على هذا النمط، ارتفع عدد فعاليات السباقات القصيرة من ست إلى 10 في 2027، ما يوفر مزيدًا من المنافسات على مدار الموسم للجماهير والمنظمين ووسائل البث والشركاء".

وأضافت: "منذ تقديم السباق القصير في 2021، تظهر البيانات أن إجمالي المشاهدة لعطلات نهاية الأسبوع التي تتضمن سباقًا قصيرًا أعلى بنسبة 12% مقارنة بعطلات نهاية الأسبوع التي لا تتضمن سباقًا قصيرًا، كما أن تصفيات السباق القصير أكثر شعبية لدى الجماهير بما يصل إلى ثلاثة أضعاف مقارنة بالتجارب الحرة، ويقول 82% من الحاضرين في عطلات نهاية الأسبوع التي تتضمن سباقًا قصيرًا إنه يضيف قيمة إلى تذاكرهم، بينما يرى 75% من جماهير الفورمولا 1 أن فعاليات السباقات القصيرة تضيف قيمة أكبر إلى روزنامة الموسم".

ستعود البرتغال إلى روزنامة الفورمولا 1 في عام 2027. الصورة من قبل: صور موتورسبورت

هذا وتعود تجارب ما قبل الموسم الشتوية إلى فترة واحدة تستمر أربعة أيام في البحرين، وذلك من 24 إلى 27 فبراير.

أما فيما يتعلق بختام موسم 2026، فتؤكد الفورمولا 1 أن سباقي قطر وأبوظبي سيقامان في موعدهما المحدد حتى إشعار آخر. ومع ذلك، علم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أن الاستعدادات مستمرة في إيمولا لاستضافة الجولة الختامية في عطلة نهاية الأسبوع المخصصة لأبوظبي، في السيناريو المرجح الذي قد يتعذر فيه إقامة أي من السباقين في الشرق الأوسط بسبب الصراع المستمر في المنطقة.

وكانت الفورمولا 2 قد أضافت بالفعل سباقًا إضافيًا إلى جولتها في باكو، في مؤشر على سعي سلسلة المقعد الأحادي إلى تعزيز نهاية موسمها.

وقد عقّب الرئيس التنفيذي ورئيس الفورمولا 1 ستيفانو دومينيكالي من جهته قائلًا: "تجمع روزنامة 2027 بين بعض أشهر الحلبات وأكثر المدن حيوية في العالم، لتوفر مسرحًا مذهلًا لموسم آخر لا يُنسى من الفورمولا 1. نحن سعداء للغاية بعودة البرتغال وتركيا إلى البطولة، وبزيادة سباقات الفورمولا 1 القصيرة إلى 10 فعاليات، ما يمنح جماهيرنا مزيدًا من الحدة والإثارة والمواجهات جنبًا إلى جنب التي تجعل رياضتنا مميزة للغاية".

من جانبه، أضاف رئيس الاتحاد الدولي للسيارات محمد بن سليم قائلًا: "تعكس روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 لعام 2027 الجاذبية العالمية لرياضتنا ونموها المستمر بشكل قوي. ومع 24 جائزة كبرى عبر خمس قارات، وعودة البرتغال وتركيا، وإتاحة الفرصة لتوسيع برنامج السباقات القصيرة، تجمع الروزنامة بين التقاليد والابتكار والتفاعل مع الجماهير، مع الحفاظ على أعلى المعايير الرياضية".

التجارب الشتوية لموسم 2027:

24-27 فبراير - البحرين - حلبة الصخير

روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2027:

24-27 فبراير - البحرين - حلبة الصخير

روزنامة بطولة العالم للفورمولا 1 لموسم 2027:

12-14 مارس - البحرين (سباق قصير)

19-21 مارس - السعودية

2-4 أبريل - أستراليا (سباق قصير)

9-11 أبريل - اليابان (سباق قصير)

16-18 أبريل - الصين

30 أبريل - 2 مايو - ميامي

21-23 مايو - كندا (سباق قصير)

4-6 يونيو - موناكو (سباق قصير)

18-20 يونيو - البرتغال

2-4 يوليو - بريطانيا (سباق قصير)

9-11 يوليو - النمسا

23-25 يوليو - بلجيكا

30 يوليو - 1 أغسطس - المجر

3-5 سبتمبر - إيطاليا (سباق قصير)

10-12 سبتمبر - إسبانيا

24-26 سبتمبر - أذربيجان

1-3 أكتوبر - تركيا

8-10 أكتوبر - سنغافورة

22-24 أكتوبر - الولايات المتحدة - أوستن

29-31 أكتوبر - المكسيك

5-7 نوفمبر - البرازيل (سباق قصير)

18-20 نوفمبر - الولايات المتحدة - لاس فيغاس

3-5 ديسمبر - قطر (سباق قصير)

10-12 ديسمبر - أبوظبي (سباق قصير)

*خاضعة للاعتماد من الاتحاد الدولي للسيارات*