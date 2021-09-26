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فورمولا 1 / جائزة روسيا الكبرى أخبار

استدعاء نوريس للمثول أمام المراقبين إثر واقعة خط الحظائر في سباق سوتشي

تمّ استدعاء لاندو نوريس للمثول أمام المراقبين إثر قطعه خط مدخل الحظائر خلال توقّفه المتأخّر للانتقال إلى إطارات إنترميديت في سباق جائزة روسيا الكبرى.

استدعاء نوريس للمثول أمام المراقبين إثر واقعة خط الحظائر في سباق سوتشي

ارتكب سائق مكلارين خطأ بالبقاء على الإطارات الملساء بعد هطول أمطار متأخرة على المسار.

وبعد انزلاقه وانحرافه عن المسار على عدة منعطفات في محاولته للعودة إلى خط الحظائر لتغيير إطاراته، انزلق البريطاني كذلك وعبر قاطعًا خط مدخل الحظائر ومن ثمّ قطعه للعودة في طريقه للدخول.

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ويعد ذلك خرقًا لقوانين السباق، والتي تمّ توضيحها وإخبار السائقين بها قُبيل نهاية الأسبوع، والتي تعني أنه غير مسموح لهم بقطع خطوط مدخل خط الحظائر على الإطلاق.

وقد جاء في ملاحظة أرسلها مايكل ماسي مدير السباقات: "بخلاف التي يتقبلها المراقبون، فإنّه في حالة قطع أيّ جزء من السيارة، في أي اتجاه، للمنطقة المطلية بين مدخل خط الحظائر والمسار، بواسطة سائق التزم، في رأي المراقبين، بدخول خط الحظائر، فسيكون ذلك خرقًا للقوانين".

 
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