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فورمولا 1 أخبار

عاجل:  إنهاء عقد مازبين مع فريق هاس

أعلن فريق هاس للفورمولا واحد إنهاء عقد سائقه الروسي نيكيتا مازبين، وكذلك العلاقة مع راعيه أورالكالي، بمفعول مباشر، نتيجة لتداعيات اجتياح روسيا لدولة أوكرانيا.

عاجل:  إنهاء عقد مازبين مع فريق هاس
خلدون يونس
من قبل:
, محرر

في 24 فبراير/شباط الجاري، أمر فلاديمير بوتين رئيس روسيا ببدء اجتياح لدولة أوكرانيا المجاورة، وما زالت الحرب مستمرة على مدار أكثر من أسبوع نتج عنها وفاة أكثر من 752 مدنياً حتى الآن، وفقاً لصحيفة واشنطن بوست.

وتمت إدانة الاجتياح بشكل كامل من دول الغرب، وجاء الرد عبر عقوبات كبيرة فُرضت على روسيا في جميع المجالات.

وتحركت السلطات الرياضية كذلك لفرض عقوبات وحظر على الرياضيين الروس في الفعاليات الرياضية العالمية، بينما قرر الاتحاد الدولي لرياضة السيارات "فيا" عدم منع الشخصيات الروسية من المشاركة إلا تحت علم "فيا" المُحايد.

 وخلال تجارب برشلونة الشتوية وعندما اندلعت الحرب في أوكرانيا، أزال فريق هاس شعار أورالكالي عن السيارة، بينما لم يكن مستقبل مازبين واضحاً بعد نظراً لوجود علاقات تربط عائلته مع الرئيس بوتين.

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وضمن بيان قصير أصدره الفريق، جاء ما يلي: "قرر فريق هاس إنهاء العقد - وبشكل مباشر - مع أورالكالي وكذلك مع السائق نيكيتا مازبين".

وأكمل البيان: "كما هو حال مجتمع الفورمولا واحد، فإن الفريق مصدوم وحزين على اجتياح أوكرانيا، مع التمنيات بإنهاء سريع وسلميّ للنزاع".

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