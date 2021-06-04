عاجل: إلغاء سباق سنغافورة في الفورمولا واحد لموسم 2021

بعد أن ورد أولًا من قِبَل شبكة "بي بي سي" وأكّدته مصادرة لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، فقد قررت السلطات في سنغافورة أنه ليس من الممكن المُضي قُدمًا في إقامة سباق الفورمولا واحد بينما ما تزال قيود السفر قائمة.

ومع تمكّن الحكومة من إحكام سيطرتها على انتشار فيروس كورونا بفضل قيود الدخول الصارمة، فقد شعرت السلطات بأنّ فتح البلد لآلاف الأشخاص الراغبين بحضور السباق الليلي لن يكون ممكنًا.

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هذا ولم يصدر بعد بيان رسمي حيال جائزة سنغافورة الكبرى، لكن متحدثًا باسم الفورمولا واحد أوضح بأنّ حاملي الحقوق التجارية في الرياضة يعملون مع المروّجين لضمان أن إقامة الموسم كاملًا.

وقد صرّح ذلك المتحدث قائلًا: "نواصل العمل مع كافة المروّجين خلال تلك الأوقات المتغيرة، ولدينا الكثير من الخيارات لتقييمها عند الحاجة".

ومن المعلوم بأنّ الفورمولا واحد لديها بالفعل عدة خيارات لتحل مكان سباق سنغافورة، لكن لم يتم بعد اتّخاذ قرار في هذا الشأن.

وقد تمثّل تركيا والصين - الذين تم إلغاء سباقيهما من المرحلة الأولى لهذا الموسم - مرشّحتين، في حين أن سباقًا ثانيًا في الولايات المتحدّة قد يكون خيارًا كذلك.

وكان من المقرر أن تُقام جائزة سنغافورة الكبرى في 3 أكتوبر/تشرين الأول المُقبل، كجزء من الجولة الثلاثية للبطولة التي تضمنت جائزة روسيا الكبرى في 26 سبتمبر/أيلول واليابان في 10 أكتوبر/تشرين الأول.

وعليه فإنّ أي سباق سيأخذ ذات الموعد لجائزة سنغافورة، يجب أن يتواجد ضمن نفس النطاق الجغرافي للحدثين الآخرين.

مع ذلك، فإنّ خيارًا آخر قد يتمثّل في تقديم سباق اليابان بأسبوع، ومن ثمّ إقامة سباق ثان في أوستن في 17 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أسبوع من جائزة الولايات المتحدة الكبرى في 25 أكتوبر/تشرين الأول.