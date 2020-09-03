عائلة ويليامز تبتعد عن فريق الفورمولا واحد

بعد أسبوعَين فقط من إعلان استحواذ شركة "دوريلتون كابيتال" للاستثمار على الفريق، يتّجه مدير الفريق فرانك ويليامز ونائبه وابنته كلير ويليامز للمغادرة على إثر سباق مونزا نهاية الأسبوع الجاري.

وستتخلّى كلير ويليامز عن منصبها كنائب لمدير الفريق الذي أسّسه والدها فرانك في 1977.

ولم يُعلن الفريق عن هويّة من سيخلفها لإدارة الأعمال اليوميّة في الفريق المتمركز في غروف.

وقالت كلير: "بعد تأمين مستقبل الفريق، يبدو هذا الوقت المناسب لنا للابتعاد عن الرياضة".

وأضافت: "دائمًا ما وضعنا ويليامز في المقام الأوّل كعائلة. أثبتنا ذلك من خلال خطواتنا الأخيرة وعمليّة المراجعة الاستراتيجيّة ونعتقد بأنّ الآن هو الوقت المناسب لتسليم المشعل ومنح الملّاك الجدد الفرصة لدفع الفريق نحو المستقبل".

وأكملت: "تواجدنا في هذه الرياضة طوال أكثر من أربعة عقود. نحن فخورون للغاية بسجلّنا على المسار والإرث الذي تركناه خلفنا. دائمًا ما تواجدنا في البطولة لعشقنا لها ومتعة التسابق، لذا ليس هذا بالقرار الذي اتّخذناه بسهولة كعائلة".

وتابعت: "نقدّر حثّ دوريلتون لنا للمواصلة، لكنّنا نعلم بأنّنا سنترك الفريق بين أيدٍ أمينة وسيبقى اسم ويليامز على قيد الحياة. قد تكون هذه نهاية حقبة إدارة فريق ويليامز من قبل عائلة ويليامز، لكنّها بداية حقبة جديدة لويليامز ريسينغ ونتمنّى لهم النجاح في المستقبل".

بدوره أشاد ماثيو سافاج مدير شركة دوريلتون بعائلة ويليامز، حيث قال: "نحترم القرار الصعب لكلير وعائلة ويليامز بالابتعاد عن الفريق بعد تأمين الموارد الجديدة للمستقبل".

وأضاف: "ستبقى إنجازات كلير في الحفاظ على استدامة الفريق وإرثه وقيمته والتزامه تجاه الابتكار في بيئة صعبة منذ استلامها لمنصبها في 2013 خالدة".

وأكمل: "كما أنّها لعبت دورًا جوهريًا في تشكيل مستوى تنافسٍ تقنيّ وماليّ أكثر تكافؤًا في الفورمولا واحد، وهو ما سيُساعد على ضمان عودة الفريق إلى الواجهة في المواسم المقبلة".