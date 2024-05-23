جميع البطولات
اشترك

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط
فورمولا 1 جائزة موناكو الكبرى

عائلة شوماخر تفوز بدعوى قضائية ضد حوار مزيّف بالذكاء الاصطناعي للبارون الأحمر

فازت عائلة مايكل شوماخر بدعوى قضائية رفعتها ضد مجلة ألمانية حول تزييفها حوار لبطل العالم في الفورمولا 1 مولّد بالذكاء الاصطناعي تم نشره العام الماضي.

مايكل شوماخر مع زوجته كورينا شوماخر

أثارت مجلة دي أكتويل جدلًا كبيرًا عندما نشرت غلافًا يدّعي إجراءها "أول حوار" مع شوماخر منذ حادثة التزلج التي تعرض لها في 2013.

وبداخل العدد، ومن دون أي إذن من العائلة، نشرت المجلة تصريحات تم توليدها بالذكاء الاصطناعي.

وبسبب الانزعاج الكبير الذي تسبب به هذا الحوار، عمد دار النشر المسؤولة إلى إقالة رئيسة تحرير المجلة آن هوفمان من منصبها وأصدروا اعتذارًا عما حدث.

من جهتها، عمدت عائلة شوماخر إلى رفع دعوى قضائية حول المسألة، وتم الاستماع لها في المحاكم الألمانية.

وقد أكدت مصادر بأنه تم التوصل لتسوية مع دار نشر مجلة دي أكتويل تعويضًا عن الضرر الواقع من هذا الحوار، حيث يُعتقد بأن عائلة شوماخر ستتلقى تعويضًا يُقدر بـ 200 ألف يورو.

يُشار إلى أن عائلة شوماخر قد أبقت على تفاصيل حالة وتعافي بطل العالم سبع مرات سرية تمامًا منذ حادثة التزلج التي تركته مع إصابة بالغة في المخ.

اقرأ أيضاً:

كن جزءًا من مجتمع موتورسبورت

انضمّ إلى المحادثة

شارك أو احفظ هذه القصّة

التعليقات
المقال السابق لماذا أبقت مكلارين على خطوط من لون البابايا على كسوة سيارتها التي تكرّم سينا في موناكو

أبرز التعليقات

ليس هناك تعليقات على المقال. لمَ لا تبدأ بالتعليق؟

أحدث الأخبار

ويليامز تخوض محادثات متقدمة مع ساينز لضمه في 2025

ويليامز تخوض محادثات متقدمة مع ساينز لضمه في 2025

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ويليامز تخوض محادثات متقدمة مع ساينز لضمه في 2025
ألونسو متفائل بقدرة أستون مارتن على "حل المشاكل أسرع من غيرها"

ألونسو متفائل بقدرة أستون مارتن على "حل المشاكل أسرع من غيرها"

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ألونسو متفائل بقدرة أستون مارتن على "حل المشاكل أسرع من غيرها"
ساينز واثق من عدم تفويته فرصة مقعد تنافسي مع اقتراب الموعد النهائي لعرض آودي

ساينز واثق من عدم تفويته فرصة مقعد تنافسي مع اقتراب الموعد النهائي لعرض آودي

F1 فورمولا 1
جائزة موناكو الكبرى
ساينز واثق من عدم تفويته فرصة مقعد تنافسي مع اقتراب الموعد النهائي لعرض آودي
موتو جي بي: اعتزال أليكس إسبارغارو نهاية الموسم الجاري

موتو جي بي: اعتزال أليكس إسبارغارو نهاية الموسم الجاري

MGP موتو جي بي
جائزة كتالونيا الكبرى
موتو جي بي: اعتزال أليكس إسبارغارو نهاية الموسم الجاري

برايم

اكتشف محتوى برايم
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: سائق فيراري الآخر الذي يشكّل خطرًا على بطل عالم مخضرم
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟

برايم
برايم
فورمولا 1
تحليل: لماذا سيسطع نجم رايكونن "المُرتاح" في 2019؟
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل سكوت ميتشيل
تحليل: كيف هزّ انتقال ريكاردو الصاعق سوق السائقين في الفورمولا واحد؟
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021

برايم
برايم
فورمولا 1
من قبل آدم كوبر
تحليل: خارطة الطريق لسباقاتٍ رائعة في 2021
شاهد المزيد

اتصل بنا

© 2024 شبكة موتورسبورت ش.م.م جميع الحقوق محفوظة.

Sign up for free

  • Get quick access to your favorite articles

  • Manage alerts on breaking news and favorite drivers

  • Make your voice heard with article commenting.

الاشتراك تسجيل الدخول

Motorsport prime

Discover premium content
اشترك

النسخة

الشرق الأوسط