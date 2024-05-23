عائلة شوماخر تفوز بدعوى قضائية ضد حوار مزيّف بالذكاء الاصطناعي للبارون الأحمر
فازت عائلة مايكل شوماخر بدعوى قضائية رفعتها ضد مجلة ألمانية حول تزييفها حوار لبطل العالم في الفورمولا 1 مولّد بالذكاء الاصطناعي تم نشره العام الماضي.
أثارت مجلة دي أكتويل جدلًا كبيرًا عندما نشرت غلافًا يدّعي إجراءها "أول حوار" مع شوماخر منذ حادثة التزلج التي تعرض لها في 2013.
وبداخل العدد، ومن دون أي إذن من العائلة، نشرت المجلة تصريحات تم توليدها بالذكاء الاصطناعي.
وبسبب الانزعاج الكبير الذي تسبب به هذا الحوار، عمد دار النشر المسؤولة إلى إقالة رئيسة تحرير المجلة آن هوفمان من منصبها وأصدروا اعتذارًا عما حدث.
من جهتها، عمدت عائلة شوماخر إلى رفع دعوى قضائية حول المسألة، وتم الاستماع لها في المحاكم الألمانية.
وقد أكدت مصادر بأنه تم التوصل لتسوية مع دار نشر مجلة دي أكتويل تعويضًا عن الضرر الواقع من هذا الحوار، حيث يُعتقد بأن عائلة شوماخر ستتلقى تعويضًا يُقدر بـ 200 ألف يورو.
يُشار إلى أن عائلة شوماخر قد أبقت على تفاصيل حالة وتعافي بطل العالم سبع مرات سرية تمامًا منذ حادثة التزلج التي تركته مع إصابة بالغة في المخ.
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