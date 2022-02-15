ظهور سيارة ألفا روميو لموسم 2022 ضمن تجارب خاصة على حلبة فيورانو

كما تُظهر الصورة الحصرية لموقعنا "موتورسبورت.كوم"، فإن السيارة تعتمد كسوة مموهة من المتوقّع أن تُستخدم كذلك في التجارب الشتوية.

وتواجد فالتيري بوتاس الوافد الجديد خلف مقود السيارة، لكنه كان يرتدي خوذة سوداء، حيث أكمل اللفات الأولى قبل منتصف اليوم في إيطاليا على الحلبة المبللة.

هذا ولم تخطط ألفا روميو لإقامة حدث كشف رسمي للسيارة قبل انطلاق التجارب الشتوية في برشلونة الأسبوع المُقبل.

إذ عوضًا عن ذلك، خطط الفريق فقط لحدث إطلاق لسيارة "سي42" الجديدة في 27 فبراير/ِشباط، بعد يومين من انتهاء التجارب الشتوية الأولى.

فالتيري بوتاس، ألفا روميو سي42 تصوير: دايفيد كافازا

مع ذلك، قرر الفريق الاستعانة بأحد يومي التصوير الترويجيين لاختبار السيارة، وهو ما سيمنحه بعض المعرفة والبيانات قُبيل التجارب الرسمية.

ويتوجّه الفريق السويسري إلى موسم 2022 مع تشكيلة جديدة تمامًا متألفة من سائق مرسيدس السابق بوتاس وغوانيو جو الصاعد من الفورمولا 2.

إذ يأمُل الفريق من خلال ذلك قلب حظوظه بعدما تراجع إلى المركز التاسع في ترتيب بطولة الصانعين العام الماضي.

وخضع الفريق لتغيير طفيف على اسمه للموسم الجديد، حيث سيتغير من ألفا روميو ريسينغ إلى ألفا روميو اف1 تيم، كما سيواصل شراكته مع الراعي الرئيسي أورلين، الداعم للسائق الاحتياطي للفريق روبرت كوبتسا.

جديرٌ بالذكر أن تجارب ألفا روميو على حلبة فيورانو اليوم الثلاثاء تأتي قبل بضع ساعات من حدث إطلاق ويليامز لموسمها الجديد والكشف عن كسوة سيارتها.