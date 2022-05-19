ظهور تحديثات مرسيدس لجائزة إسبانيا الكبرى

فضلًا عن ذلك فإنّ الصانع الألماني يملك بيانات من التجارب الشتويّة هناك عندما استخدم السيارة بخصائص الإطلاق ذات الجانب التقليدي، لذا سيكون هذا الحدث مهمًا على صعيد إدراك إن كانت هناك حاجة لتغيير المفهوم التصميمي.

وعلى إثر يوم تصويرٍ ترويجي في بول ريكار أمسٍ الأربعاء لم يكشف فيه الفريق الكثير حول خططه لجولة برشلونة، تمّ الكشف عن حجم التحديثات لنهاية هذا الأسبوع اليوم الخميس عندما وصلت سيارة جورج راسل إلى حلبة برشلونة.

فأثناء إنزال سيارة "دبليو13" من الشاحنة على حلبة كتالونيا، اتّضح سريعًا أنّ الماكينات الألمانيّة جلبت بعض الحلول الجديدة.

تفاصيل فاصل سيارة مرسيدس "دبليو13"

بالتدقيق في الصور أكثر، نلاحظ أنّ مرسيدس اتّبعت المثال الذي وضعته أستون مارتن، والذي اتّبعته بالفعل فيراري وريد بُل، وذلك عبر اعتماد تصميم جنيّحٍ وسط السيارة.

ويتواجد ذلك الجنيّح بين أسفل واجهة الهيكل (السهم الأحمر) ويبدو أنّه يمتدّ إلى الأمام أكثر قليلًا.

ويستخدم خبراء الانسيابيّة هذه الأجنحة كوسيلة لإدارة التيارات الهوائيّة بشكلٍ أفضل في تلك المنطقة.

إذ أنّ الدوّامات التي يتمّ توليدها هناك تُستخدم للتحكّم في خصائص دوّامات الحافة التي تنشأ في الأسفل، والتي أصبحت أصغر بسبب قوانين هذا العام.

أرضيّة سيارة مرسيدس "دبليو13" تصوير: صور موتورسبورت

وكانت مسألة الارتدادات من بين المشاكل الرئيسيّة التي عانت منها سيارة مرسيدس، ودور تصميم أرضيّتها في ذلك التأثير السلبي.

وقام الفريق بمراجعة حافة الأرضيّة لجولة إسبانيا، حيث أضاف حافة بشكلٍ أشبه بالمنجل متّصلٍ بالأرضيّة في ثلاث نقاطٍ بأشرطة معدنيّة.

كما تمّ تعديل شكل الأرضيّة عند جنيّح الحافة كذلك من أجل احتضان هذا الجزء، حيث بات هناك جزءٌ مرتفعٌ بارزٌ أكثر قبل أن ينساب نحو تصميم الأرضيّة التالي مباشرة أمام الإطار الخلفي.

سيارة مرسيدس "دبليو13" تصوير: صور موتورسبورت

وواصل الفريق كذلك سعيه لخفض وزن السيارة بأيّ سبلٍ ممكنة، ففي حين أنّ الفريق نزع تعديلات الكسوة التي أدخلها على محرّفات الإطارات والجناح الخلفي في ميامي، فإنّ الكسوة لم تعد إلى وضعها السابق الكامل قبل جولة ميامي.

ولا يُعدّ ذلك خفضًا ضخمًا في الوزن، لكنّه يُساعد في الاقتراب من الوزن الأدنى المسموح به لهذه السيارات.

سيارة مرسيدس "دبليو13" في المرآب تصوير: جورجيو بيولا