ظهور التفاصيل الأولى لانضمام بورشه لريد بُل
تمّ الكشف عن التفاصيل الأولى لشراء بورشه لـ 50 بالمئة من فريق ريد بُل للفورمولا واحد ضمن الوثائق القانونيّة، وذلك قبيل الإعلان المحتمل الشهر المقبل.
بالرغم من عدم وجود أيّ إعلان رسمي للشراكة المنتظرة بين الصانع الألماني والحظيرة النمساويّة، انطلقت الإجراءات الرسميّة لضمان تعرّض الشراكة لأيّة عقبات.
وكانت إحدى العقبات الرئيسيّة التي وجب تجاوزها متمثّلة في الحصول على الضوء الأخضر من سلطات مكافحة الاحتكار حول العالم لضمان عدم وجود أيّ خللٍ في هذه الشراكة.
وإلى جانب الحاجة لإتمام هذا الإجراء في الاتّحاد الأوروبي، كانت هناك حاجة للتقدّم بطلبات في أكثر من 20 دولة خارج الاتّحاد الأوروبي كذلك.
وكان المغرب من بين هذه الدول، حيث تفرض التشريعات الحكوميّة نشر هذه الطلبات بشكلٍ علني حال الموافقة عليها.
وتطلّبت تلك العمليّة من بورشه وريد بُل الكشف عن تفاصيل شراكتهما، والتي تمّ نشرها الآن في المغرب من قبل مجلس المنافسة.
وكشفت الوثائق أنّ بورشه أعلمت المجلس في 8 يوليو عن تجهيزها لشراكة بمدّة 10 أعوام مع ريد بُل، تشمل شراءها لحصّة 50 بالمئة من عمليّات ريد بُل في الفورمولا واحد.
وتُشير الوثائق كذلك إلى أنّ الشراكة ستُعلن بشكلٍ رسمي في 4 أغسطس.
وذكرت هذه الوثائق فقط شراء 50 بالمئة من ريد بُل للتكنولوجيا، لكن يُتفهّم بأنّ الشركة ستمتدّ كذلك خارج أعمال الفورمولا واحد.
ويأتي الكشف عن التفاصيل من قبل السلطات، حتّى قبل الإعلان الرسمي من قبل الطرفين، جزئيًا بسبب تأخّر الحصول على الضوء الأخضر من قبل بورشه لعودتها إلى الفورمولا واحد.
وكانت الخطّة الأصليّة تقضي بالإعلان عن الشراكة ضمن جائزة النمسا الكبرى قبل ثلاثة أسابيع.
لكن تمّ تأجيل ذلك بسبب عدم مصادقة المجلس العالمي لرياضة السيارات على قوانين محرّكات 2026 في اجتماع 29 يونيو، حيث ترى بورشه في إتمام قوانين المحرّكات أحد الشروط قبل الإعلان رسميًا عن عودتها.
وفي حين أنّ وثائق اللجنة المغربيّة تذكر ريد بُل فقط، فإنّ شقيقتها ألفا تاوري من المرجّح للغاية أن تتنافس بمحرّكات بورشه.
لكنّ ملكيّة الحظيرة الإيطاليّة ستبقى لصالح ريد بُل بنسبة 100 بالمئة.
أمّا آودي علامة مجموعة فولكسفاغن الثانية، والتي تمّت الموافقة على دخولها الفورمولا واحد هي الأخرى من قبل جميع الهياكل الضروريّة، فليست متقدّمة للغاية في مشروعها مثل بورشه.
ويتفهّم موقعنا "موتورسبورت.كوم" أنّ الصانع الألماني لا يزال بصدد خوض مفاوضات مع ساوبر للاستحواذ على 75 بالمئة من أسهم الفريق.
وكان مجلس إدارة مجموعة فولكسفاغن قد منح الضوء الأخضر لبورشه وآودي لدخول الفورمولا واحد في 7 أبريل 2022، وصادق على ميزانيّتيهما كذلك.
وبرزت بعض الشكوك لفترة قصيرة على إثر إعلان هيربرت ديس المدير التنفيذي للمجموعة استقالته في 22 يوليو، لكنّ بديله سيكون أوليفر بلوم بدءًا من 1 سبتمبر كان يُعدّ من أبرز الداعمين لعودة بورشه إلى الفورمولا واحد.
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