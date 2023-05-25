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ظهور أولى صور سيارة مرسيدس المحدّثة لموسم 2023

ظهرت أولى صور سيارة مرسيدس المحدثة وذلك قبيل جائزة موناكو الكبرى للفورمولا واحد لموسم 2023.

تفاصيل سيارة مرسيدس

أمضت العلامة الألمانية الأشهر المنصرمة في العمل على تحديثات كبيرة لسيارتها بعد أن قررت تغيير المبدأ التصميمي بالكامل.

وبينما لم يكن من المتوقع أن تظهر السيارة قبل يوم الجمعة، لكن أولى الصور لجانب السيارة ونظام التعليق قد ظهرت.

ويبدو أنها تؤكد الانتقال للتخلي عن تصميم "الجانب 0" الذي اتبعته مرسيدس خلال الموسم المنصرم وبداية الموسم الحالي ضمن حقبة المؤثرات الأرضية الجديدة، وذلك للانتقال إلى تصميم يماثل ما تتبعه أستون مارتن وألبين.

وهذا مستوحى بدوره من تصميم ريد بُل، لكنه يتضمن قناة من الجهة الداخلية تساعد على مرور الهواء.

تفاصيل سيارة مرسيدس

تفاصيل سيارة مرسيدس

تصوير: جورجيو بيولا

وإضافة للتغيرات في جانب السيارة، قدمت مرسيدس أرضية معدلة مع نظام تعليق أمامي معدل أيضاً.

ولعل من بين الأهداف التي تريد مرسيدس تحقيقها، تسهيل قيادة السيارة لسائقيها لويس هاميلتون وجورج راسل.

وكان توتو وولف مدير فريق مرسيدس قد صرح سابقاً بأن التغييرات هذه لن تقدم حلاً سحرياً مباشراً بل ستكون بمثابة المنصة للبناء عليها.

يشار إلى أن مرسيدس كانت تستهدف تقديم هذه التحديثات في إيميليا رومانيا، لكن تأجيل الجولة بسبب الفيضانات الغزيرة منع ذلك.

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تفاصيل سيارة مرسيدس

تفاصيل سيارة مرسيدس

تصوير: جورجيو بيولا

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