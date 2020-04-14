طلب 20.000 جهاز مساعد على التنفس من "مشروع بيتلاين" للفورمولا واحد لمحاربة "كورونا"

بمساعدة من منظمة الفورمولا واحد، تسخر فرق الفورمولا واحد السبعة قدراتها التقنية للعمل معاً لتلبية طلب الحكومة البريطانية في المساعدة على تأمين الأجهزة المساعدة على التنفس.

وتمّ منح الضوء الأخضر لمشروعَين تقدمت بهما الفورمولا واحد: الأجهزة المساعدة على التنفس التي تنتجها فرق الفورمولا واحد السبعة، وكذلك الجهاز المساعد على التنفس الذي تصنّعه مرسيدس.

وهناك مشروع ثالث لإنتاج أجهزة مساعدة على التنفس قابلة للنقل منخفضة التكلفة اخترعها الطبيب آلاستير داروود، لكن تمّ تعليقه مؤقتاً بسبب قرار الحكومة استعمال أجهزة معدلة تلائم مرض "كوفيد-19" المنتشر حالياً.

وكان فريقا ريد بُل ورينو قد عملا على تأمين نماذج أولية لأجهزة تعرف باسم "بلو سكاي" خلال ثلاثة أسابيع. حيث عملت الطواقم التقنية للفريقين على مدار 18 ساعة في اليوم لتأمين الإنتاج بأسرع وقت ممكن.

لكن وبالرغم من استعداد المصانع للإنتاج، لكن التغيير في خطة الحكومة البريطانية كان يعني أن المشروع هذا قد طُرح جانباً كذلك.

إلا أن التقنية والنماذج الأولية ما زالت متوافرة في حال الطلب عليها مستقبلاً، أو في حال وجدت حالات تتطلب استعمالها.

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حيث أثنى المتحدث الرسمي باسم الفورمولا واحد على جهود ريد بُل ورينو في هذا الصدد، والعمل على إنتاج تلك الأجهزة بالسرعة القصوى.

حيث قال: "لقد أظهر مشروع الفورمولا واحد الذي أدى لإنتاج أجهزة ’بلو سكاي’ - فريقا أستون مارتن ريد بُل ريسينغ ورينو - تصميماً هائلاً وقدرات تقنية مذهلة طوال ذاك المشروع".

وأكمل: "إنهم يستحقون الفخر بعملهم على تطوير الجهاز الجديد".

واختتم: "تواصل الفرق السبعة جهودها التعاونية على المشروعين المتبقيين، وهي جاهزة لتأمين أية طلبات للمساعدة".