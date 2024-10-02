طاقم منشأة فيري يهاجم قرار رينو بإنهاء تطوير المحرّكات

تُخطّط رينو لإنهاء قسم محرّكات الفورمولا 1، لكنّ تلك الخطط لوقيت بمعارضة من القوى العاملة في مصنع فيري-شاتيون الواقع في أحواز العاصمة الفرنسيّة باريس.

احتجّت نقابة العمال بشدّة في محاولة لإقناع لوكا دي ميو المدير التنفيذي لرينو بعدم رمي المنشفة والاستسلام.

لكنّ محاولاتهم فشلت على إثر إعلان ألبين اتّجاهها للتزوّد بمحرّكات مرسيدس بدءًا من موسم 2026.

وأعلنت رينو أنّ منشأة فيري-شاتيون ستُركّز على التكنولوجيا المستقبليّة لسيارات علامتي ألبين ورينو، بينما ستُواصل المنشأة متابعة الفورمولا 1.

ولم يتمّ الكشف عن الكثير من المعلومات في ما يخصّ عمليّاتها في الفورمولا 1 ضمن البيان الذي تمّ نشره، وعبّرت النقابة عن مخاوفها بشأن قرار دي ميو، وزعمت أنّ "هذا القرار يسير عكس التيار وهو ما سيتسبّب في التفويت في التاريخ الرياضيّ للعلامة".

وجاء في بيانها: "جميع ممثّل الطاقم، يُعبّرون عن صوت الموظّفين وأغلبيّة أصحاب المصلحة، نادمون ويشجبون قرار إيقاف محرّكات الفورمولا 1 في 2026".

وتابع: "هذا القرار الذي تبنّته المجموعة، والذي ينوي تقليص المجازفة الماليّة في ما يتعلّق بالفورمولا 1، بالرغم من عدم وجود أيّ دراسة جديّة لتقييم تأثير ذلك على المبيعات المستقبليّة ورونق العلامة".

وأكمل: "تمّ رفض حلول الشراكات من قبل المجموعة، بالرغم من أنّه كان ليكون من الممكن الإيفاء بعدّة أهداف: الحفاظ على أنشطة الفورمولا 1، وتقليص تكاليف التطوير والعمليّات، والحفاظ على المواهب والمهارات، وإمكانيّة جلب محرّك آر.إي26 الواعد في موسم 2026".

وأشار البيان كذلك إلى قلق النقابة من خفض عدد الموظّفين في المنشأة من 500 إلى 334 في الأوّل من يناير، وسيشده كذلك إنهاء عقود العديد من مزوّدي الخدمات.

كما تتخوّف النقابة من خسارة 100 وظيفة غير مباشرة ضمن الشركاء الأساسيين بنهاية العام.