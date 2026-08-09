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طاقم فيراري يرى أوجه تشابه بين هاميلتون وشوماخر

كشف روب سميدلي مهندس السباقات السابق في فيراري أن الموظفين المخضرمين في مارانيللو يعقدون مقارنات مباشرة بين بطل العالم سبع مرات لويس هاميلتون ومايكل شوماخر.

منشور:
مايكل شوماخر، فيراري

مايكل شوماخر، فيراري

الصورة من قبل: صور لات

بعد موسم أول صعب مع فيراري في عام 2025، استعاد هاميلتون مستواه في ظل اللوائح التقنية الجديدة للفورمولا 1 هذا الموسم. وبعدما حقق أول فوز منتظر له باللون الأحمر في جائزة برشلونة-كاتالونيا الكبرى، إلى جانب سلسلة من النتائج المثيرة على منصة التتويج، يحتل السائق البالغ من العمر 41 عامًا حاليًا المركز الثاني في بطولة السائقين مع حلول العطلة الصيفية.

وقال سميدلي، الذي أمضى عقدًا من الزمن مع فيراري خلال حقبة شوماخر وما بعدها، إن تأثير هاميلتون يمنح الفريق دفعة قوية.

وأوضح سميدلي في بودكاست "هاي بيرفورمانس ريسينغ": "سأشيد بلويس في هذه النقطة. يبدو أيضًا أنه يدفع الفريق بقوة، أليس كذلك؟ وتحدثنا عن هذا من قبل: عندما تضم سائقًا بهذا الحجم من المكانة، يشعر الفريق بأنه أصبح أكثر قدرة بنسبة واحد بالمئة".

وأردف: "إنهم يحبونه. عندما أتحدث مع الشباب، بشكل فردي أو في جميع مجموعات الدردشة التي أشارك فيها، فإنهم يحبونه تمامًا لأنه يقدم النتائج، أليس كذلك؟".

ثمّ تابع: "وهو بطل للعالم سبع مرات، وهم يعرفون أنه شخص قادر على تحقيق النتائج. ولا يزال قادرًا على الفوز ببطولات العالم، لكنه يدفعهم أيضًا إلى الأمام. إنه يدفعهم بالطريقة الصحيحة، وهم يدركون ذلك."

ورأى سميدلي أن أسلوب هاميلتون يعيد إلى الأذهان أكثر فترات فيراري هيمنةً. إذ انضم شوماخر إلى الفريق العريق في عام 1996، وفي ذلك الوقت لم تكن فيراري قد فازت ببطولة السائقين منذ عام 1979 أو ببطولة الصانعين منذ عام 1983.

وساهم الألماني لاحقًا في تحويل الفريق إلى قوة مهيمنة، وحقق خمسة من ألقابه السبعة في أعوام 2000 و2001 و2002 و2003 و2004، كما ساعد فيراري على الفوز بستة ألقاب للصانعين.

وأضاف سميدلي: "الأشخاص الذين أمضوا 20 عامًا أو أكثر هناك، يرون أوجه التشابه بينه وبين مايكل".

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