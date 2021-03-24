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طاقم فيراري لدى هاس: طريقة عمل شوماخر الإبن “شبيهة جدًا” بوالده مايكل

كشف غونتر شتاينر مدير فريق هاس أنّ طاقم فيراري الذي يعمل في فريقه قد لاحظوا بالفعل أنّ ميك شوماخر "شبيه جدًا" بوالده مايكل.

طاقم فيراري لدى هاس: طريقة عمل شوماخر الإبن “شبيهة جدًا” بوالده مايكل

سيخوض شوماخر الإبن أوّل مشاركة له في الفورمولا واحد نهاية هذا الأسبوع مع هاس من بوابة جائزة البحرين الكبرى الافتتاحية لموسم 2021، بعد ما يقرب من 30 عامًا منذ استهل مايكل شوماخر مسيرته اللامعة في الفئة الملكة على حلبة سبا في 1991.

وقد دفعت مكانة والده الخاصة في عالم الفئة الملكة إلى تدقيق كبير حول ميك خلال مسيرته في فئات الناشئين، إلى جانب حصوله على اهتمام ودعم كبيرين من فيراري، الفريق الذي فاز معه مايكل بخمسة من ألقابه السبعة.

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وبالرُغم من أنّ شتاينر لم يعمل مطلقًا مع بطل العالم سبع مرات، لكنّه كشف بأنّ أعضاء من فيراري داخل فريقه لهم تاريخ مع مايكل، وقد علّقوا بالفعل على أوجه التشابه في العمل بينه وبين نجله.

"لم أعمل مطلقًا مع مايكل، ولم أعرفه بشكل جيّد، لذلك معرفتي تأتي من الصحافة والتلفاز وكيف أنّه متميّز بالعمل الجاد" قال شتاينر لموقعنا "موتورسبورت.كوم".

وأضاف: "لدينا بعض الأشخاص هنا من فيراري والذين سبق وعملوا مع مايكل، حيث أخبروني كيف كان ذلك، إذ أنّهم يعرفون مايكل بشكل جيّد جدًا. كما كانوا عاطفيين للغاية عندما أتى ميك إلى الفريق، وشرحوا لي كيف كان يعمل مايكل وأعتقد بأنّ ميك لديه طريقة مشابهة للغاية".

وتابع: "إنّه يعمل بجد كبير، ويرغب بمعرفة كل الأمور، وكذلك التعلّم وتحسين مستواه، في كل يوم، كل ساعة وكل دقيقة". 

يُشار إلى أنّ شوماخر الإبن قد صعد إلى صفوف هاس بعد فوزه بلقب الفورمولا 2 العام الماضي، إذ أصبح أحدث ابن لبطل عالم يحقق خطوته إلى الفورمولا واحد.

مع ذلك، تتوقّع هاس أن يخوض ميك موسمًا أوّل صعبًا، وذلك بعدما آثر الفريق عدم تطوير سيارته "في.اف-21" بشكل كبير، ليوجّه تركيزًا أكبر نحو القوانين الجديدة لموسم 2022. 

وقد أوضح شتاينر أنّ الهدف لشوماخر هذا الموسم هو "اكتساب أكبر قدر ممكن من المعرفة" من أجل الاستعداد بشكل أفضل للموسم القادم، مُحذرًا مشجّعي الألماني الشاب من توقّع نتائج كبيرة هذا العام.

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فقال: "لن يحصل ميك على أيّة نتائج كبيرة هذا العام، كونه لا يملك الأدوات لذلك. لكنّ النتيجة الأكبر لميك ستكون أن يكتسب أكبر قدر ممكن من المعرفة ليكون مستعدًا عندما تكون السيارة أفضل، عندما يبدأ مستقبله بالفعل". 

وأكمل: "إنّه ليس هنا ليتواجد لموسمين فقط، ما هو معتاد في الفورمولا 2 والفورمولا 3، لكنّه هنا لمسيرة طويلة، ودومًا ما يكون الموسم الأوّل في الفورمولا واحد صعبًا لتكون حاضرًا على الفور وتنافسيًا، إذ أنّ الأدوات المتاحة تلعب دورًا كبيرًا في ذلك الجانب".

واختتم: "وفي ظل معرفتنا بالأدوات التي لدينا هذا العام - ولا أريد أن أقلل من شأن قدراتنا - لكننا اتخذنا قرارًا بعدم تطوير السيارة هذا العام من أجل التركيز بشكل كامل على العام المُقبل. لذلك لا يُمكننا توقّع تواجد ميك في المركز الأول أو الثاني بعد حصّة التصفيات الأولى!". 

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