فورمولا 1 جائزة قطر الكبرى

طابور من السيارات: هاميلتون يشكك في فرص التجاوز خلال جولة قطر

لا يتوقع سائق فيراري، الذي سينطلق من المركز التاسع، الكثير من التجاوزات على حلبة لوسيل.

ليديا مي

منشور: 29-11-2026

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لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: جايس إيلمان / صور جيتي

موتورسبورت ريد زُون



لمشجّعي فيراري. آخر أخبار فيراري في الفورمولا 1، وتحديثات السائقين، والتحليلات التقنيّة وردود الفعل على السباقات من مارانيللو والمزيد.

يتوقع لويس هاميلتون، بطل العالم للفورمولا 1 سبع مرات، أن يشهد سباق جائزة قطر الكبرى "مجرد طابور من السيارات"، مشيرًا إلى أن حلبة لوسيل الدولية "ليست الحلبة الأكثر إثارة حين يتعلق الأمر بالسباقات".

وأحرز جورج راسل سائق مرسيدس مركز الانطلاق الأول، وسينضم إليه زميله كيمي أنتونيللي على صف الانطلاق الأول.

وسينطلق ثنائي مكلارين لاندو نوريس وأوسكار بياستري من المركزين الثالث والرابع، بينما سيشغل ثنائي ريد بُل إسحاق حجار وماكس فيرستابن المركزين الخامس والسادس.

وسينطلق هاميلتون من المركز التاسع في سباق الأحد، عقب حصة تصفيات تأهيلية صعبة أخرى لفريق مارانيلو، بينما سينطلق زميله شارل لوكلير من المركز السابع.

وعندما سألته شبكة سكاي سبورتس فورمولا 1 عما إذا كان بإمكانه الاستمتاع قليلًا وتنفيذ بعض التجاوزات خلال السباق، لم يُبدِ هاميلتون الكثير من التفاؤل.

حيث قال البريطاني: "هذه ليست حقًا حلبة يمكنك القيام بالكثير عليها. إنها ليست الحلبة الأكثر إثارة عندما يتعلق الأمر بالسباقات".

وأضاف: "أعني، إذا نظرتم إلى السنوات الماضية، فلم نشهد تقريبًا أي تجاوزات، وكان لدينا آنذاك نظام الحد من الجرّ، وحتى مع وجود ذلك النظام، لم تكن التجاوزات كثيرة".

لويس هاميلتون، فيراري

الصورة من قبل: Manuel Eletto / Getty Images

وأردف: "على الأرجح، سترون مجرد طابور من السيارات. كما أن السيارات التي أمامنا تتمتع بقوة محركات هائلة".

لكن الإطارات قد تقلب موازين المنافسة، إذ حددت بيريللي حدًا أقصى يبلغ 27 لفة لكل مجموعة من الإطارات خلال السباق المؤلف من 57 لفة، ما يعني أن جميع السائقين سيضطرون إلى إجراء توقفين على الأقل.

ورغم شكوكه، شدد هاميلتون على أنه لن يتخلى عن محاولاته للتقدم في الترتيب.

وقال: "لكن حيثما توجد الإرادة، توجد الوسيلة، لذا سأبذل كل ما بوسعي لمحاولة التقدم".

ويدخل هاميلتون الجولة ما قبل الأخيرة من الموسم محتلًا المركز الثالث في ترتيب بطولة السائقين برصيد 267 نقطة، متقدمًا بثلاث نقاط على راسل ولاندو نوريس، بينما يحتل ماكس فيرستابن المركز الثاني برصيد 304 نقاط.

وتحتل فيراري المركز الثاني في ترتيب بطولة الصانعين، متقدمة بفارق 77 نقطة على ريد بُل.

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- فريق موتورسبورت دوت كوم

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