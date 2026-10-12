طائرة كيم كارداشيان الخاصة تقطع 6700 ميل لمفاجأة لويس هاميلتون في جائزة سنغافورة الكبرى
قطعت كيم كارداشيان مسافة 6700 ميل على متن طائرتها الخاصة لمفاجأة لويس هاميلتون في مرآب فيراري خلال جائزة سنغافورة الكبرى.
لويس هاميلتون، فيراري
الموتورسبورت خارج البادوك
ثقافة رياضة المحركات تتجاوز حدود الحلبة، من أسلوب حياة السائقين والأزياء والسفر والتصميم، إلى القصص التي تجعل السباقات أكثر من مجرد رياضة.
عندما تقوم طائرة خاصة تعود لإحدى أشهر الشخصيات في عالم المشاهير برحلة طويلة بين القارات خلال عطلة نهاية أسبوع لسباقات الفورمولا 1، فإن الحديث عنها ينتشر سريعًا في أرجاء حلبة السباق.
ووفقًا لحساب إنستغرام المتخصص في الرياضة والثقافة "بالس سبورتس إتش كيو"، أقلعت طائرة غلف ستريم جي650 إي آر الخاصة بكيم كارداشيان، والمسجلة رسميًا تحت الرقم "إن1980 كيه"، من هونولولو في هاواي يوم الجمعة 9 أكتوبر.
وأكملت الطائرة رحلة مباشرة شاقة استغرقت 12 ساعة و41 دقيقة، قطعت خلالها نحو 6700 ميل بخط مستقيم، قبل أن تهبط في سنغافورة في وقت مبكر من صباح السبت.
وبينما أثارت مواقع تتبع الرحلات الجوية في البداية تكهنات واسعة عبر الإنترنت بشأن ما إذا كانت نجمة تلفزيون الواقع على متن الطائرة بالفعل أم أنها كانت تنقل الطائرة فحسب، سرعان ما قدم البث المباشر للفورمولا 1 الإجابة الحاسمة.
فستان وردي ومركز ثانٍ
تبددت أي شكوك متبقية بشأن حضورها تمامًا يوم السبت، عندما شوهدت كارداشيان بوضوح وهي تقف في الجزء الخلفي من مرآب فريق سكوديريا فيراري. وارتدت مؤسسة علامة "سكيمز"، البالغة من العمر 45 عامًا، فستانًا ورديًا طويلًا مكشوف الكتفين، وكانت في مقدمة الحاضرين لدعم لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، خلال السباق القصير الذي أُقيم في أجواء ممطرة على حلبة مارينا باي.
ويبدو أن حضورها كان بمثابة تعويذة حظ كبيرة للسائق المخضرم. فبعد تأخير دام 30 دقيقة بسبب الأمطار، انطلق هاميلتون بسرعة خاطفة من خط الانطلاق، متقدمًا مباشرة من المركز السادس إلى المركز الثالث.
كيم كارداشيان
الصورة من قبل: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images
وعندما اصطدم سائق مرسيدس جورج راسل بالحواجز بقوة في اللفة الثانية، نجح هاميلتون في تأمين المركز الثاني عن جدارة، خلف ماكس فيرستابن سائق ريد بُل ريسينغ مباشرة.
وتشهد عطلة نهاية الأسبوع الحالية الظهور الرسمي الأول لكارداشيان في منطقة حظائر الفورمولا 1 منذ مشاركتها الأولى التي حظيت بتغطية إعلامية واسعة خلال جائزة موناكو الكبرى مطلع يونيو/حزيران.
ومن اللافت أن هاميلتون حقق أيضًا مركزًا على منصة التتويج خلال تلك العطلة الأوروبية الفاخرة، بعدما عبر خط النهاية في المركز الثاني.
لكن في السباق الرئيسي، لم يكن هاميلتون في أفضل حالاته، حيث تسببت قرارات استراتيجية من قبله ومن قبل الفريق في تراجعه حتى ينهي السباق سادسًا، رغم تأهله بالمركز الثالث على شبكة الانطلاق.
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