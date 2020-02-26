ضوابط جديدة لفريق فيراري مع تفشي فيروس "كورونا" في إيطاليا

يقع مصنع الفريق في مارانيللو ضمن نطاق المنطقة الأكثر انتشارًا للفيروس في أوروبا، ما اضطر الفريق إلى اتخاذ بعض الإجراءات بهدف السيطرة على الوضع.

وعلى الرُغم من أنّ جهود الفريق بالمشاركة في تجارب برشلونة الشتوية الثانية لم تتأثّر هذا الأسبوع، مع سفر طاقم الفريق إلى الاختبارات على متن طائرة مستأجرة كالمعتاد، أقدم الحصان الجامح على مراجعة عملياته لا سيما تلك الترتيبات المتعلقة بمصنعه بدرجةٍ أولى.

وجاء في بيان فيراري "قامت فيراري باتخاذ بعض التدابير الاحترازية للتعامل مع فيروس كورونا. بناءً على طلب السلطات المحلية، تمّ إغلاق متحفَي فيراري في مارانيللو ومودينا، كما فرضت الشركة قيودًا على الموظفين القاطنين في البلديات التي ينتشر فيها الفيروس أو الذين قاموا بزيارتها".

وأضاف "علّقت الشركة كذلك جميع الزيارات الخارجية حتى إشعارٍ آخر – بما في ذلك جولات المصنع – فضلاً عن جميع رحلات العمل غير الضرورية. يتمّ مراقبة الوضع عن كثب".

وقد دفع تفشي الفيروس في أنحاء العالم إلى طرح العديد من علامات الاستفهام حيال بعض الجولات على البطولة، حيث أعلنت مملكة البحرين التي تستضيف الجولة الثانية من بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد الشهر المقبل بأنها علّقت جميع الرحلات القادمة من مطار دبي الدولي لمدة 48 ساعة وذلك في إطار الإجراءات الواقية لمنع انتشار الفيروس على أراضيها.

كما تُراقب بطولة الفورمولا واحد كذلك الوضع عن كثب لا سيما جولة فيتنام الجديدة حيث قال الاتحاد الدولي للسيارات في بيانٍ له "ستقوم فيا بتقييم الجدول الزمني لسباقاتها، وإذا لزم الأمر ستتخذ أيّ إجراء مطلوب للمساعدة في حماية المجتمع العالمي لرياضة السيارات وجمهوره الأوسع".