ضمّ ريكاردو يعكس رغبة ألفا تاوري بوجود سائق خبير
ضمّ دانيال ريكاردو بديلاً عن نيك دي فريز يعكس رغبة ألفا تاوري بالاستعانة بسائق ذي خبرة بحيث يضمن الفريق وجود التوازن المطلوب بين سائقَيه.
وضع ريكاردو على سيارة ألفا تاوري ليس هدفاً قصير الأمد لتسهيل تأقلمه ورفع وتيرته قبل عودته المحتملة العام المقبل إلى صفوف فريق ريد بُل الأساسي.
إن تغيير الاتجاه هذا يمثل جزءاً من عملية إعادة الهيكلة التي تقوم بها ألفا تاوري وذلك بعد تحليل مفصّل لدورها ضمن معسكر ريد بُل ككلّ، وبعد القرار الحازم من قبل الإدارة بعدم بيع الفريق.
كما أن ذلك جزء من تغيير هوية الفريق الموسم المقبل، حيث سيتم التخلي عن اسم ألفا تاوري الحالي.
وضمن معرض كلامه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" قبل تأكيد قرار ضم ريكاردو، أشار بيتر باير المدير التنفيذي الجديد لدى ألفا تاوري إلى أن المزج بين الخبرة والشباب بات الطريق الذي يفضله الفريق.
فقال: "ذلك أمر منطقي تماماً، أن يتواجد لدينا سائق شاب نقوم بالاهتمام به وبخبراته. بالتالي هدفنا ما زال كما كان، إيجاد المواهب الشابة، لكن بطريقة أكثر تنظيماً".
وأكمل: "ناقشنا مؤخراً إن كنا نريد تشكيلة من سائقَين اثنين يافعَين، أم سائقاً ذا خبرة وسائقاً يافعاً، وهو الخيار الذي أعتقد أنه مثير للاهتمام".
باير، الذي سيعمل إلى جانب لورون ميكيز مدير الفريق الجديد القادم من صفوف فيراري بديلاً عن فرانز توست المدير الحالي، يُدرك ضرورة تسجيل الفريق للنقاط بشكل متكرر.
حيث تحتل ألفا تاوري حالياً آخر المراكز ضمن ترتيب بطولة المصنعين مع نقطتين فقط من تسجيل يوكي تسونودا.
لكن ويليامز لا تتقدم عليها إلا بفارق 9 نقاط فقط، ورغم صغره فإنه يعكس فارقاً كبيراً في الجوائز المالية بنهاية الموسم.
"من الرائع أن نضم سائقين يافعين، لكن الفوارق بين الفورمولا 2 والفورمولا واحد هائلة حقاً" قال باير.
وأكمل: "فرانز محق، السائق بحاجة إلى 3 مواسم للتأقلم. في حال كان لديك سائقان كل منهما بحاجة إلى 3 سنوات، ولا يمتلكان الصبر الكافي ومن دون استراتيجية واضحة، حينها يجب علينا العمل على هذه المسألة".
واسترسل: "المسألة ليست في النقاط وحسب. انظروا إلى فرناندو ألونسو ولانس سترول، لديك سائق متفوق يمكنه مساعدة السائق الآخر في الإعدادات وطريقة التفكير وغير ذلك".
وأضاف: "تلك عملية طبيعية واعتيادية. بالتالي علينا أخذ ذلك بعين الاعتبار".
في سياق آخر، أكد باير أن المناقشات ما تزال جارية حيال اسم الفريق للموسم المقبل، حيث لم تستقر الإدارة على تسمية نهائية بعد.
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