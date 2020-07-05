ضعف تنافسيّة فيراري في النمسا يطرح العديد من الأسئلة

أعلن الاتحاد الدولي للسيارات "فيا" في شهر فبراير/شباط الماضي بأنه توصّل إلى تسوية مع فيراري فيما يتعلّق بوحدة طاقة 2019 من دون الكشف عن التفاصيل، إذ حاولت الفرق المنافسة معرفة المزيد وما هي الأمور التي قامت بها الحظيرة الإيطالية على هذا الصعيد. ولكن "فيا" أصرّت بأنه لا يُمكن الكشف عن التفاصيل إلّا بموافقة فيراري نفسها.

وقد استطاع شارل لوكلير تحقيق قطب الانطلاق الأوّل العام الماضي في النمسا، فيما حلّ كيفن ماغنوسن من فريق هاس الذي يتزوّد بمحرك فيراري في المركز الخامس، مع تواجد فريق ألفا روميو ضمن المراكز العشرة الأوائل كذلك.

ولكن التجارب التأهيلية في النمسا لهذا الموسم كانت مختلفة تمامًا مع تراجع فيراري والفرق التي تتزوّد بمُحركها بشكلٍ كبير، حيث سجّل لوكلير أفضل نتيجة لسيارة مزوّدة بمحرك فيراري يوم أمس باحتلاله للمركز العاشر متأخرًا بفارق 0.920 ثانية عن الزمن الذي سجّله العام الماضي على نفس الحلبة.

إليكم مقارنةً بالأزمنة المُسجّلة بين التجارب التأهيلية في النمسا 2019 و2020: من الممكن ملاحظة بأنّ الفرق المزوّدة بمحركات فيراري تراجعت تأديتها مقارنةً بالعام الماضي.

الفريق الفارق بالثواني بين 2019 و2020 ريسينغ بوينت - 0.929 ويليامز - 0.737 رينو - 0.493 مكلارين - 0.473 ألفا تاوري - 0.360 مرسيدس - 0.323 ريد بُل + 0.038 هاس + 0.619 فيراري + 0.920 ألفا روميو + 1.119

أداء فيراري المتواضع أعاد التركيز مجددًا على الجدل المحيط بوحدة الطاقة 2019 حيث أشارت البيانات إلى أنّ الخسارة الأكبر للأزمنة جاءت على الخطوط المستقيمة.

مدير فريق مرسيدس توتو وولف لم يكن سعيدًا للغاية إذ طالب بوجوب تسابق الجميع تحت نفس القواعد والقوانين، إذ قال "لا أريد التعليق على ذلك. لقد قيل ما فيه الكفاية. لا أريد الحديث عن فيراري. الأمر منوط أكثر بالطريقة التي تُدار بها الأشياء. دعونا لا نعود إلى تلك النقطة".

وأضاف "لقد قلنا كل شيء. لم تُظهر فيراري عن أداءٍ رائع اليوم إذ نُريد منهم منافستنا والتسابق معنا تحت نفس القوانين، إذ لن يُسعدني شيء آخر أكثر من رؤية ثلاثة أو أربعة تتنافس لجعل المنافسة أكثر صعوبة بالنسبة لنا".

كما ألمح وولف إلى بعض الإحباط الشخصي من مدير فريق فيراري ماتيا بينوتو إذ وردًّا على سؤال حول ما سيقوم بفعله من أجل التخفيف على الإيطالي بعد جولةٍ صعبة، قال "أريد أن أخفف على الجميع في فيراري لأنها شركة رائعة وتضمّ أشخاصًا رائعين، ولكني لا أملك أيّ سبب لإسعاد ماتيا. هل ذلك يكفي كإجابة؟"

وعندما سُئِل عن تصريحات فيراري التي قلّلت من قدرتها على المنافسة، قال وولف "لم تتحدث فيراري عن ذلك، ولكن ماتيا هو الذي قالها. لا أستطيع الإصغاء إلى المزيد حيال ذلك".

وتابع قائلاً "ليس لديّ رؤية عن التطويرات لدى فيراري. بالطبع مع القوانين الجديدة أنت قادر فقط على إدخال تحديثات متعلقة بالموثوقية، لذلك من غير المتوقّع إحراز قفزة كبيرة في الأداء، لأنّ هذا ما تُشير إليه القوانين".

واختتم "ولكن مرّة أخرى أريد القول بأننا نحترم فيراري كثيرًا. نُريد منهم منافستنا على أرض الحلبة. هناك أناس رائعون هناك، ونحن بحاجة إلى رؤية المنافسة".