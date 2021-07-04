تذاكر
تسجيل الدخول

Motorsport Network

TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs

تحميل تطبيقاتك

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.
TV تذاكر Fashion جورجيو بيولا Jobs
السابق / نوريس محبط بعد حصوله على عقوبة لدفاعه ضدّ حركة بيريز "الغبية" التالي / نوريس: من الغباء الحصول على نقاط جزاء من حوادث عادية
فورمولا 1 / جائزة النمسا الكبرى أخبار عاجلة

ضرر سيارة هاميلتون كلّفه 30 نقطة من ارتكازيّتها في النمسا

من قبل:

كشف توتو وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الضرر الذي لحق بسيارة لويس هاميلتون كلّفه حوالي 30 نقطة من ارتكازيّتها، وهو ما تسبّب في تراجعه إلى المركز الرابع في سباق النمسا.

ضرر سيارة هاميلتون كلّفه 30 نقطة من ارتكازيّتها في النمسا

تقدّم هاميلتون إلى المركز الثاني في الفترة الافتتاحيّة من السباق بعد انطلاقه رابعًا، وتواجد أمام زميله فالتيري بوتاس ولاندو نوريس سائق مكلارين عند الانتقال إلى إطارات "هارد".

لكنّ مرسيدس أعلمته سريعًا إثر ذلك بأنّ ضررًا لحق بالقسم الخلفيّ الأيسر من سيارته مكلّفًا إيّاه بعض الارتكازيّة. وتسبّب ذلك في تراجع أزمنة هاميلتون ما سمح لبوتاس ونوريس باللحاق به، ونجح بوتاس في تجاوزه قبل أن يتبعه نوريس في اللفّة التالية مع بقاء 20 لفّة على النهاية.

وأجرى البريطاني توقّفًا ثانيًا قام معه الفريق بتعديل توازن السيارة، لكنّه لم يكن قادرًا على الاقتصار من نوريس وعبر خطّ النهاية خلفه بـ 26 ثانية.

اقرأ أيضاً:

وبحديثه بعد السباق، كشف وولف مدير فريق مرسيدس أنّ الاشتباه الأوّلي أشار إلى خسارة سيارة البريطاني لـ 30 نقطة ارتكازيّة، وهي خسارة ضخمة على صعيد الأداء.

وقال النمساوي: "أظهرت حساباتنا خسارة حوالَي 30 نقطة ارتكازيّة، لكنّه ليس رقمًا مؤكّدًا بعدز لكن هناك خسارة كبيرة في الأداء وذلك يعني ضغطه على الإطارات بطريقة لم تكن لتُوصله إلى خطّ النهاية".

وأكمل: "لذا أردنا تقييم ما كان عليه أداؤه حقًا بعد الضرر، وإن كان من الممكن أن يتمكّن فالتيري من حمايته في مواجهة لاندو، لكنّ ذلك لم يكن ممكنًا".

وأردف: "كما أنّه كان عادلًا تجاه فالتيري لخوض سباقه الخاصة، وحينها قرّرنا مبادلة مركزيهما بعد أن أدركنا إمكانيّة خسارتنا للمركز الثالث لصالح مكلارين".

وعندما سُئل عن قيمة زمن اللفّة الذي تسبّب به الضرر، شعر وولف أنّه من الصعب للغاية تحديد ذلك.

وقال في هذا الصدد: "كان ذلك تخميننا الأوّل بناءً على ما نشاهده على أنظمة الاستشعار. من الصعب ترجمة ذلك إلى أزمنة".

وقال هاميلتون بعد السباق أنّه لم يكن متأكّدًا من أين أتى الضرر، لكنّ مرسيدس تعتقد بأنّ ذلك وقع عند المنعطف الأخير أين كان هاميلتون يعبر بشكلٍ متواتر على الحفف الجانبيّة.

وقال وولف: "أعتقد بأنّ الضرر وقع عند اللفّة الـ 30 تقريبًا بالخروج من المنعطف العاشر عند الحفف العدائيّة. لم نرَ خطأً قياديًا. كان مجرّد حملٍ متزايد ونحتاج لتحليل سبب ذلك".

وبات هاميلتون متأخّرًا الآن بـ 32 نقطة عن فيرشتابن في بطولة السائقين إثر تحقيق ماكس فيرشتابن انتصاره الثالث على التوالي.

وقال وولف: "بالطبع خسارة كلّ نقطة تمثّل ضربة موجعة، خسر ستّ نقاط بالمقارنة مع لو حلّ ثانيًا؟ زد على ذلك كلّ هذا الزخم الذي يسير في الاتّجاه المعاكس".

وأكمل: "لكنّ المعركة لم تنتهِ. يتأخّر بـ 32 نقطة عن ماكس، ذلك مجرّد انسحابٍ من سباق، لا يزال ضمن دائرة المنافسة".

وأردف: "لو نظرنا إلى سباق باكو والسباقات الأخرى فإنّنا نحتاج لرفع أدائنا والتقليل من الأخطاء ومواصلة فهم السيارة بشكلٍ أفضل. لا نزال ضمن دائرة المنافسة".

المشاركات
التعليقات
نوريس محبط بعد حصوله على عقوبة لدفاعه ضدّ حركة بيريز "الغبية"

المقال السابق

نوريس محبط بعد حصوله على عقوبة لدفاعه ضدّ حركة بيريز "الغبية"

المقال التالي

نوريس: من الغباء الحصول على نقاط جزاء من حوادث عادية

نوريس: من الغباء الحصول على نقاط جزاء من حوادث عادية
تحميل التعليقات

الأكثر شعبية

1
فورمولا 1

ضرر سيارة هاميلتون كلّفه 30 نقطة من ارتكازيّتها في النمسا

3 س
2
فورمولا 1

هاميلتون: "الضرر الكبير" كلّفني "مركزًا ثانيًا سهلًا" في سباق النمسا

4 س
3
فورمولا 1

فيرشتابن يُحلّق في سماء النمسا ويُحقّق فوزه الثالث على التوالي

6 س
4
فورمولا 1

نوريس: من الغباء الحصول على نقاط جزاء من حوادث عادية

3 س
5
فورمولا 1

معاقبو مازيبين ولاتيفي ورايكونن بعد سباق النمسا

1 س
أحدث الأخبار
معاقبو مازيبين ولاتيفي ورايكونن بعد سباق النمسا
فورمولا 1

معاقبو مازيبين ولاتيفي ورايكونن بعد سباق النمسا

1 س
نوريس: من الغباء الحصول على نقاط جزاء من حوادث عادية
فورمولا 1

نوريس: من الغباء الحصول على نقاط جزاء من حوادث عادية

3 س
ضرر سيارة هاميلتون كلّفه 30 نقطة من ارتكازيّتها في النمسا
فورمولا 1

ضرر سيارة هاميلتون كلّفه 30 نقطة من ارتكازيّتها في النمسا

3 س
نوريس محبط بعد حصوله على عقوبة لدفاعه ضدّ حركة بيريز "الغبية"
فورمولا 1

نوريس محبط بعد حصوله على عقوبة لدفاعه ضدّ حركة بيريز "الغبية"

4 س
هاميلتون: "الضرر الكبير" كلّفني "مركزًا ثانيًا سهلًا" في سباق النمسا
فورمولا 1

هاميلتون: "الضرر الكبير" كلّفني "مركزًا ثانيًا سهلًا" في سباق النمسا

4 س
أحدث ملفات الفيديو
خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا 04:47
فورمولا 1
24-06-2021

خوان بابلو مونتويا يعلق على مجريات جائزة فرنسا

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار 01:46
فورمولا 1
16-06-2021

لفة افتراضية على حلبة بول ريكار

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً 08:15
فورمولا 1
25-05-2021

وفاة ماكس موزلي عن عمر 81 عاماً

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو 06:50
فورمولا 1
24-05-2021

فيرشتابن يحرز الفوز في سباق موناكو

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟ 06:10
فورمولا 1
22-05-2021

حكام الفورمولا واحد: من هم؟ وما هي مهامهم؟

مروان الوافي More from
مروان الوافي
فيرشتابن يُحلّق في سماء النمسا ويُحقّق فوزه الثالث على التوالي جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن يُحلّق في سماء النمسا ويُحقّق فوزه الثالث على التوالي

تغطية مباشرة لسباق جائزة النمسا الكبرى 2021 جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1

تغطية مباشرة لسباق جائزة النمسا الكبرى 2021

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.048 ثانية على نوريس وينطلق أوّلًا في النمسا جائزة النمسا الكبرى
فورمولا 1

فيرشتابن يتفوّق بـ 0.048 ثانية على نوريس وينطلق أوّلًا في النمسا

الأكثر شعبية اليوم

ضرر سيارة هاميلتون كلّفه 30 نقطة من ارتكازيّتها في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

ضرر سيارة هاميلتون كلّفه 30 نقطة من ارتكازيّتها في النمسا

هاميلتون: "الضرر الكبير" كلّفني "مركزًا ثانيًا سهلًا" في سباق النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

هاميلتون: "الضرر الكبير" كلّفني "مركزًا ثانيًا سهلًا" في سباق النمسا

فيرشتابن يُحلّق في سماء النمسا ويُحقّق فوزه الثالث على التوالي
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن يُحلّق في سماء النمسا ويُحقّق فوزه الثالث على التوالي

نوريس: من الغباء الحصول على نقاط جزاء من حوادث عادية
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس: من الغباء الحصول على نقاط جزاء من حوادث عادية

معاقبو مازيبين ولاتيفي ورايكونن بعد سباق النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

معاقبو مازيبين ولاتيفي ورايكونن بعد سباق النمسا

نوريس محبط بعد حصوله على عقوبة لدفاعه ضدّ حركة بيريز "الغبية"
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس محبط بعد حصوله على عقوبة لدفاعه ضدّ حركة بيريز "الغبية"

بوتاس سيبحث عن خيار آخر في الفورمولا واحد إذا خسر مقعده مع مرسيدس
فورمولا 1 فورمولا 1

بوتاس سيبحث عن خيار آخر في الفورمولا واحد إذا خسر مقعده مع مرسيدس

فيرشتابن لا يُصدّق وتيرة ريد بُل "الجنونيّة" في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

فيرشتابن لا يُصدّق وتيرة ريد بُل "الجنونيّة" في النمسا

أحدث الأخبار

معاقبو مازيبين ولاتيفي ورايكونن بعد سباق النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

معاقبو مازيبين ولاتيفي ورايكونن بعد سباق النمسا

نوريس: من الغباء الحصول على نقاط جزاء من حوادث عادية
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس: من الغباء الحصول على نقاط جزاء من حوادث عادية

ضرر سيارة هاميلتون كلّفه 30 نقطة من ارتكازيّتها في النمسا
فورمولا 1 فورمولا 1

ضرر سيارة هاميلتون كلّفه 30 نقطة من ارتكازيّتها في النمسا

نوريس محبط بعد حصوله على عقوبة لدفاعه ضدّ حركة بيريز "الغبية"
فورمولا 1 فورمولا 1

نوريس محبط بعد حصوله على عقوبة لدفاعه ضدّ حركة بيريز "الغبية"

اشترك بخدمتنا الإخبارية

تطبيق موتورسبورت.كوم

السلاسل

شبكة موتورسبورت ش.م.م

اتصل بنا

© 2021 شبكة موتورسبورت ش.م.م. جميع الحقوق محفوظة.