صيغة السباق القصير تدفع فيراري لتفادي جلب التحديثات في إيمولا

بالنظر إلى تأثير سقف النفقات والتحديات اللوجيستيّة للسباقات الأولى المقامة خارج القارة الأوروبيّة، لم يُقدّم أيٌ من الفرق الكبيرة أيّة تحديثات كبيرة على سياراته.

لكنّ بداية السباقات الأوروبيّة عبر جائزة إيميليا-رومانيا الكبرى تُقدّم نظريًا الفرصة المثاليّة لتقديم حزمة التحديثات الكبرى الأولى.

لكن في حين أنّ هناك إمكانيّة لتحقيق خطوات كبيرة في الأداء، فإنّ قرار الفورمولا واحد اعتماد السباق القصير الأوّل في إيمولا أثّر على الجدول الزمني لتحديثات فيراري.

إذ يعتقد الحصان الجامح أنّه مع الاقتصار على ساعة تجارب حرّة واحدة قبل التجارب التأهيليّة يوم الجمعة، فإنّه لا يُوجد وقتٌ كافٍ لتقييم أيّة مكوّنات كبيرة جديدة وإعداد السيارة بشكلٍ مثالي لبقيّة عطلة نهاية الأسبوع.

عوضًا عن ذلك قال ماتيا بينوتو مدير فريق فيراري أنّ الحصان الجامح سينتظر حتّى السباقات التالية لتقديم تحديثات، وذلك في ظلّ رغبة الفريق في القضاء على الارتدادات التي واجهها في أستراليا.

وعندما سُئل من قبل موقعنا "موتورسبورت.كوم" حول خطط التحدثات لسباق إيمولا، قال بينوتو : "أعتقد بأنّها ستكون عطلة نهاية أسبوعٍ صعبة من منظور جلب التحديثات ومحاولة تقييمها في تجارب الجمعة، لأنّه من الواضح أنّك تحتاج للتركيز على نفسك لتصفيات ما بعد الظهر".

وأضاف: "لن نجلب الكثير من التحديثات في إيمولا، لأنّنا نعتقد بأنّها لن تكون المناسب لفعل ذلك".

وأكمل: "لكنّنا سنُحاول حلّ المشاكل التي واجهناها حتّى الآن، أفكّر في الارتدادات التي أثّرت على أدائنا على مدار عطلة نهاية الأسبوع. لذا سنعمل على تلك النقطة مجدّدًا. وفي ما يتعلّق بالتحديثات الكبيرة فإنّها ستأتي في مرحلة لاحقة من الموسم".

وتتمتّع فيراري بأفضليّة مريحة في صدارة البطولتين حاليًا، وذلك على إثر انتصارَي شارل لوكلير في البحرين وأستراليا.

وفي حين أنّ الفريق أمل أن يُقدّم خطوة أخرى إلى الأمام على صعيد الأداء لموسم 2022، اعترف بينوتو أنّ الأمور سارت على نحوٍ أفضل ممّا توقّعه.

وقال الإيطالي: "أنا متفاجئٌ بالتأكيد. أعتقد بأنّنا عملنا بجهد ووضعنا الأولويّة لسيارة 2022. علمت أنّ الفريق رائعٌ وحسّنا أنفسنا بالمقارنة مع المواسم السابقة. كنت آمل الحصول على سيارة تنافسيّة لبداية الموسم، لكنّني لم أتوقّع هكذا بداية جيّدة بالتأكيد. أعتقد بأنّه كان ليكون من غير المنصف التفكير في ذلك".

وأكمل: "لكنّني لا أزال أعتقد بأنّ الفارق بيننا وبين الآخرين يُمكن أن يكون ضئيلًا للغاية. أعتقد بأنّ السباقات السابقة أثبتت ذلك، وسيكون من الرائع خوض معارك في السباقات المقبلة بالتأكيد".

وبالرغم من أنّ فوز فيراري في البحرين وأستراليا تزامن مع انسحاب ماكس فيرشتابن، فإنّ الحصان الجامح كان أسرع من ريد بُل فيهما.

إذا كانت إدارة فيراري الأفضل لإطاراتها حاسمة في الجولة الافتتاحيّة، في حين يعتقد بينوتو أنّ توازن سيارة "اف1-75" كان أفضل من بقيّة منافساتها ببساطة في أستراليا، وذلك في ظلّ تقليله من شأن تأثير تحبيذ الفريق لارتكازيّة أعلى.

وقال في هذا الصدد: "أعتقد بأنّ التمتّع بسيارة متوازنة بشكلٍ جيّد كان عاملًا أساسيًا على صعيد إدارة الإطارات.، وأدار السائقان ذلك بشكلٍ جيّد. أعتقد بأنّ شارل قام بعملٍ جيّدٍ جدًا في ذلك".

واختتم: "لا أعتقد بأنّ مستوى الارتكازيّة كان عاملًا في ذلك، لأنّني لو نظرت إلى السرعة على الخطوط المستقيمة ومقارنتها مع منافسينا المباشرين، فأعتقد بأنّهم اتّبعوا مستوى ارتكازيّة أعلى بالمقارنة مع جدّة على سبيل المثال، وكانوا قريبين منّا للغاية".