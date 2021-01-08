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"صور موتورسبورت" تساعد فيراري على إكمال "كتاب تذكاريّ احتفالاً بالسباق رقم 1000"

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"صور موتورسبورت" تساعد فيراري على إكمال "كتاب تذكاريّ احتفالاً بالسباق رقم 1000"

يعتبر فريق فيراري الفريق الوحيد في الفورمولا واحد الذي شارك بألف سباقٍ في بطولة العالم لسباقات الفورمولا واحد.

احتفالاً بهذا الإنجاز، قام الفريق الإيطالي بالعمل على كتاب جديد يروي بشكل مصوّر قصة السباقات الألف تلك، مع صور من كل سباق شاركت به سكوديريا فيراري منذ 1950.

وضمن إطار مساعدة فيراري على إكمال هذه المهمة، قدمت "صور موتورسبورت" 130 صورة من مجموعتها المتميزة.

وتمتلك "صور موتورسبورت" سمعة عالمية بكونها المصدر الأول والمتميز لجميع ما يتعلق بالسيارات ورياضتها، ليس فقط الفورمولا واحد، إذ تمتلك أرشيفاً يزيد عن 26 مليون صورة تعود إلى 1895 وصولاً إلى أحدث ما يجري على الحلبة. كما تقدم خدماتها للعديد من المنصات التحريرية إضافة إلى العمل بشكل مباشر مع علامات تجارية عالمية مثل روليكس ضمن الحملات الإعلانية الخاصة بها.

ويُؤرخ الكتاب المصوّر الخاصّ تاريخ فيراري الغنيّ في الفورمولا واحد؛ سواء عبر الانتصارات والألقاب أو السائقين الأسطوريين الذين قادوا مع العلامة الحمراء، وكذلك السيارات الرائعة التي نالت إعجاب المتابعين في جميع أنحاء العالم. 

ويعتبر هذا الكتاب من أهم المقتنيات التي لا بدّ لكل عاشق لفيراري من اقتنائها.

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