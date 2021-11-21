صورٌ حديثة تظهر قدر التقدم الذي تم على حلبة جائزة السعودية الكبرى في وقت قياسي

يتم بناء حلبة الشوارع الجديدة بالكامل بطول كورنيش جدة، إذ يبدو بأن عملية البناء تقترب من نهايتها مع استمرار تواصل الاستعدادات لاستقبال بادوك الفورمولا واحد.

وبينما قد تستغرق بعض جوانب البنية التحتية حول الحلبة وقتًا أطول بعض الشيء، لكنّ الصور الأخيرة تُشير إلى أنّه تم الانتهاء بالفعل من الحلبة نفسها، ما يضمن على الأقل إقامة الحدث على النحو الأمثل.

وتُبرز الصور الجديدة جهوزية الحلبة، مع بقاء بعض أعمال البناء حولها ليتم الانتهاء منها بحلول موعد الجائزة.

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وقد صرّح رؤساء جائزة السعودية الكبرى بأنهم استعانوا بـ 3000 مقاول للانتهاء من منشآت الحلبة قُبيل السباق الليلي في جدة.

وفي حين شكك البعض خلال الأسابيع الأخيرة بأنه لن يتم الانتهاء من تشييد الحلبة في الموعد، لكنّ رؤساء الفورمولا واحد أصرّوا على أن الحلبة ستكون جاهزة بالشكل الكافي لإقامة السباق مثلما هو مخطط.

حيث زار مايكل ماسي مدير سباقات الفورمولا واحد المملكة العربية السعودية في وقت سابق من هذا الأسبوع ليطّلع على أحدث ما تم تحقيقه من تقدّم على الحلبة.

فيما صرّح ستيف نيلسن المدير الرياضي للفورمولا واحد ضمن حديثه مع موقعنا "موتورسبورت.كوم" قائلًا: "إنه مشروع طموح، وسيكون لدينا منشأة رائعة".

وأضاف: "إنهم يسيرون بخطى جيدة للغاية لإكمال العمل على الحلبة. حيث أنهم يعملون حرفيًا لـ 24 ساعة يوميًا طوال الأسبوع. لقد شاهدت المزيد من الصور هذا الصباح، وقد حققوا بالفعل تقدمًا كبيرًا".

وتابع: "سيتواصل العمل حتى اللحظات الأخيرة، لكنهم سيُتمّونه. أنا واثق بأنّ كل شيء ضروري من أجل إقامة السباق بأمان سيكون حاضرًا".

من جانبه أكّد ستيفانو دومينيكالي الرئيس التنفيذي للفورمولا واحد أن الحلبة ستكون جاهزة في الموعد لاستضافة السباق.

فقال: "الحلبة ستكون جاهزة، تلك هي الأولوية لديهم. كما أن مستوى العرض المقدم سيكون على أعلى مستوى. جميعهم متحمسون جدًا، والكثير من العمل تم الانتهاء منه. وذلك جيّد للغاية".