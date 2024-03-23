صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين يستحوذ على مجموعة مكلارين

في ديسمبر/كانون الأول، وافق المساهمون في شركة مكلارين بالإجماع على إعادة الرسملة الكاملة للشركة للسماح بعملية حوكمة "مبسطة".

وخلال جائحة كوفيد-19، حصلت على قرض بقيمة 150 مليون جنيه إسترليني من بنك البحرين الوطني، وباعت حصة في فريق الفورمولا واحد الخاص بها، ورتبت صفقة إعادة تأجير لمصنع مركز التقنيات الشهير في ووكينغ، وألغت 1000 وظيفة.

وإلى جانب التأخير في تسليم سيارتها الهجينة الجديدة أرتورا، ظهرت تقارير تفيد بأن آودي - التي كانت في ذلك الوقت تقوم بتقييم أفضل السبل لدخول الفورمولا واحد - كانت تفكر في استثمار كبير ضمن مكلارين.

لكن مجموعة ماكلارين أعلنت الآن أن شركة ممتلكات البحرين القابضة "ممتلكات"، صندوق الثروة السيادي لمملكة البحرين، والطرف المستثمر على المدى الطويل، قد استحوذت على الملكية الكاملة لرأس المال "بعد تحويل جميع الأسهم الممتازة إلى أسهم عادية".

حيث قال بول والش، الرئيس التنفيذي لمجلس إدارة مجموعة مكلارين: "نحن سعداء بالتزام ممتلكات المستمر تجاه مكلارين من خلال هذه الصفقة، والتي تعزز من بنية ملكيتنا وحوكمتنا".

وأكمل: "سيمكننا هذا من التركيز على تحقيق خطتنا الاستراتيجية طويلة الأمد، بما في ذلك الاستثمار في المنتجات والتقنيات الجديدة، بينما نواصل استكشاف شراكات تقنية محتملة مع شركاء في الصناعة".

لاندو نوريس، مكلارين الصورة من قبل: صور موتورسبورت

وكانت "ممتلكات" قد دخلت في شراكة مع مكلارين منذ شرائها حصة 30% من الرئيس السابق رون دينيس والراحل منصور عجاج في عام 2007.

وعقب بيع أولي لأسهم بقيمة 185 مليون جنيه إسترليني في فريق الفورمولا واحد إلى شركة الاستثمار الأمريكية MSP Sports Capital، لا تزال مجموعة مكلارين تحتفظ بحصة 67% في مكلارين ريسينغ - التي تشارك أيضاً في سلاسل إندي كار، وفورمولا إي، وإكستريم إي.

وعلى هامش جائزة أستراليا الكبرى، أكدت مكلارين ريسينغ أن الرئيس التنفيذي زاك براون وقع عقداً جديداً ليبقى ضمن منصبه حتى عام 2030.

من الجدير بالذكر أن أيضاً التغييرات الإدارية والتعاقدية داخل مكلارين ريسينغ، بما في ذلك تجديد عقد الرئيس التنفيذي زاك براون حتى عام 2030، تعكس استقرار القيادة والتخطيط طويل الأمد للفريق.