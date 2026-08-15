أطلقت الفورمولا 1 وديزني شراكة عالمية تحمل اسم "أشعلوا السحر" في عام 2025، بهدف تقديم تجارب فريدة للجماهير من خلال قصص ديزني.

وبموجب هذا الاتفاق الجديد، مدّد الطرفان تعاونهما حتى نهاية عام 2028، واضعين سلسلة "سيارات" الشهيرة في قلب هذه الشراكة.

وبحسب القرار، سيتوجه لايتنينغ ماكوين، الشخصية الرئيسية في سلسلة "سيارات"، إلى الحلبة للمشاركة في سباق جائزة إيطاليا الكبرى في مونزا.

وبينما لم يتضح بعد الدور الذي ستؤديه الشخصية الشهيرة خلال عطلة نهاية الأسبوع، تضمن البيان الرسمي للفورمولا 1 ما يلي:

"أثارت سلسلة سيارات حماس الجماهير على مدار عشرين عامًا من خلال الأفلام والمنتجات الخاصة والترفيه في حدائق ديزني الترفيهية".

"الآن، احتفالًا بالذكرى السنوية للأفلام، ستصل إلى مونزا بمظهر جديد تمامًا".

"سيصنع هذا اللقاء، الذي سيُقام خلال إحدى أكثر الجولات شهرة في رياضة السيارات، لحظات لا تُنسى لعشاق الأفلام والفورمولا 1 على حد سواء".

كما سيتضمن التعاون مجموعة واسعة من المنتجات الجديدة المرخّصة التي تجمع بين ديزني والفورمولا 1 و"سيارات"، بدءًا من الملابس ووصولًا إلى نماذج السيارات الخاصة المصغّرة.

وقد أُقيمت فعاليات مشتركة سابقة بين الفورمولا 1 وديزني في لاس فيغاس والصين وكندا والمملكة المتحدة.