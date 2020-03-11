رينو: صفقة الرعاية الجديدة تعزّز من فرص البقاء في الفورمولا واحد

أعلن الصانع الفرنسي عن صفقة رعاية لعدّة سنوات قُبيل انطلاق جائزة أستراليا الكبرى، مع تعديل الفريق لكسوته باللونين الأصفر والأسود لموسم 2020 نتيجة تلك الشراكة.

وفي ظلّ عدم اتّخاذ مجلس إدارة رينو قرارًا حاسمًا بشأن الالتزام في الفورمولا واحد لفترة اتفاقية كونكورد التالية من عدمه، والتي تبدأ من موسم 2021، إلّا أنّ دفعة السيولة المالية التي حصل عليها الفريق من صفقة الرعاية الأخيرة ستساعد على الأقل في تحقيق توازن أفضل للوضع المالي للفريق.

ومع اقتراب تطبيق سقف النفقات والبدء في توزيع أفضل للعوائد المالية للبطولة، قال سيريل أبيتبول مدير فريق رينو أنّ الأمور تبدو أفضل الآن بالنسبة لفريقه في البطولة.

إذ وعند سؤاله من قِبَل موقعنا "موتورسبورت.كوم" عن مدى إيجابية الصفقة الجديدة من أجل تأمين مستقبل رينو في الفورمولا واحد، قال أبيتبول: "أعتقد بأنّها تساعد وتمثّل بالتأكيد خطوة في الوجهة الصحيحة. إنّها أمر اتفقنا عليه خلال العطلة الشتوية، وكلّ الأمور تسير في السكّة الصحيحة".

وأضاف: "الآن، كما تعلمون، وحتّى تُحسم الأمور، لم تنته كلّ الجوانب بعد. ما تزال هنالك نقاشات، وآسف لكنّنا نعود إلى السياسة في الفورمولا واحد، لكنّ النقاشات دائدة بخصوص اتفاقية كونكورد، وحتّى يتمّ توقيعها، وهو ما لم يحدث بعد".

وتابع: "بيد أنّ التوزيع الأفضل للجوائز، وكذلك القوانين المالية الجيّدة أمور مرحب بها بكلّ تأكيد. ما يزال أمامنا عدد من الجوانب المثيرة للجدل تجب معالجتها، لكن هنالك كذلك البيئة الاقتصادية، والتي تمثّل تحديًا. كلّ هذه الأمور تسير في الوجهة الصحيحة".

واختتم: "لا يُمكنني تأكيد أي شيء الآن، فقط بناء على تلك الشراكات، بخصوص التزامنا طويل الأمد مع البطولة. لكنّها خطوة تساعد كثيرًا".