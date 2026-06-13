صدمة الإطارات في برشلونة: فيراري تسجل أسرع وتيرة في المحاكاة الطويلة

إعداد وترجمة: خلدون يونس

في بعض الحالات، خسر السائقون ما يصل إلى خمس ثوانٍ من الأداء خلال عشر لفات فقط، حتى مع استخدام مركب "سي 3" الذي يُعد الإطار المتوسط لهذا الأسبوع والمفترض أنه أكثر قدرة على التحمل.

وقد يؤدي هذا التآكل الشديد إلى إعادة تشكيل ترتيب القوى في الفورمولا 1 بالكامل يوم السباق.

وتصدر شارل لوكلير قائمة اللفات الطويلة لصالح فيراري في نهاية الحصة. ولم تجلب سكوديريا فيراري ثمانية تحديثات إلى سيارة إس إف-26 في إسبانيا فحسب، بل يبدو أيضاً أنها وصلت بسيارة تعاني تقليدياً في رفع درجة حرارة الإطارات إلى المستوى المثالي، لكنها في المقابل تتعرض لتآكل أقل، ما قد يشكل ورقة رابحة في برشلونة.

وبعد احتساب الفروقات في أطوال الفترات المستخدمة وأنواع الإطارات، كان لوكلير أسرع بمقدار 0.16 ثانية في اللفة الواحدة من سائق مرسيدس أندريا كيمي أنتونيللي. وعلى النقيض من ذلك، واجه زميله لويس هاميلتون (+0.83 ثانية) وجورج راسل (+1.4 ثانية) صعوبات كبيرة في وتيرة اللفات الطويلة.

هل فيراري هي المرشحة الأبرز فعلاً في برشلونة؟

تأتي هذه النتائج كمفاجأة إلى حد ما.

ففي السنوات الأخيرة، اعتُبرت حلبة برشلونة-كاتالونيا عادةً واحدة من الحلبات الصعبة بالنسبة لفيراري، بينما كانت مرسيدس ومكلارين تقدمان أداءً أقوى فيها تقليدياً.

أما مكلارين، بطلة العالم الحالية، فقد كانت أبطأ في المتوسط بمقدار 0.39 ثانية في اللفة الواحدة خلال المحاكاة الطويلة، كما عانت هي الأخرى من تآكل شديد للإطارات. ومع ذلك، بدا الفريق أقوى بكثير على صعيد اللفة الواحدة، وكذلك مرسيدس.

ونتيجة لذلك، لا يزال من الصعب تحديد مرشح واضح لبقية عطلة نهاية الأسبوع. وتمتلك الفرق الآن الوقت لتحليل البيانات وتعديل إعداداتها للتعامل مع مستويات التآكل المرتفعة، ما يعني أن ترتيب القوى قد يتغير بصورة كبيرة.

ريد بُل رابع أسرع فريق فقط؟

يصعب تقييم ريد بُل بالقدر نفسه.

تمكن ماكس فيرستابن من تحقيق المركز السادس فقط في محاكاة التصفيات، بينما كانت وتيرة الفريق في اللفات الطويلة (+0.45 ثانية) مماثلة تقريباً لوتيرة مكلارين، ما وضعه خلف فيراري ومرسيدس بفارق ملحوظ.

وأظهرت ريد بُل تنافسية كبيرة بشكل خاص في المقطع الأول السريع من الحلبة، لكنها خسرت الوقت في المنعطفات. أما فيراري فقد عانت على الخطوط المستقيمة، لكنها كسبت وقتاً كبيراً في المقطع الثاني. في المقابل، بدت مرسيدس ومكلارين قويتين باستمرار عبر المقطعات الثلاثة جميعها.

فرق الوسط: هل تحصد آودي المزيد من النقاط أخيراً؟

ضمن معركة فرق الوسط، أثارت ريسينغ بولز وآودي الإعجاب مرة أخرى، مواصلتين المستوى القوي الذي أظهرتاه في موناكو.

وأنهى أرفيد لينبلاد الحصة الثانية في المركز السابع، بينما تبعه غابرييل بورتوليتو مباشرة في المركز الثامن لصالح آودي. كما بدا الفريق الألماني قوياً خلال محاكاة اللفات الطويلة.

وبمتوسط تأخر بلغ 1.02 ثانية في اللفة الواحدة عن الزمن الأفضل المطلقة، سجل نيكو هولكنبرغ أفضل أداء طويل المدى بين سائقي فرق الوسط، وبفارق مريح. وكان أقرب منافسيه في المنطقة الوسطى أوليفر بيرمان سائق هاس، الذي كان يخسر بالفعل ما يقرب من ثانيتين في اللفة الواحدة.

وعاشت ويليامز يوماً أكثر صعوبة. فقد سجل الفريق آخر نقاطه في برشلونة قبل عشرة أعوام، ولا يبدو أن وتيرة هذا الموسم مرشحة لتغيير هذا الاتجاه. وبلغ متوسط تأخره 2.75 ثانية في اللفة الواحدة خلال المحاكاة الطويلة. ولم يكن أبطأ منه سوى كاديلاك (+3.13 ثانية) وأستون مارتن (+4.56 ثانية).

معركة الإطارات: بيريللي تتوقع "توقفين على الأقل"

تبقى الإطارات القصة الرئيسية خلال عطلة نهاية الأسبوع.

فقد كانت مستويات التآكل هائلة يوم الجمعة، وحتى في إعدادات التصفيات بدا فارق الأداء بين المركبات الثلاثة صغيراً نسبياً. كما أن المكاسب المتوقعة من الانتقال من الإطار المتوسط إلى الإطار اللين لم تظهر بالشكل المتوقع.

وبالنسبة لعطلة نهاية أسبوع جائزة إسبانيا الكبرى، اختارت بيريللي عمداً مجموعة أكثر ليونة من الإطارات، حيث جلبت مركبات "سي 2" و"سي 3" و"سي 4" بدلاً من المجموعة المعتادة التي تتكون من "سي 1" و"سي 2" و"سي 3". ومع ذلك، كانت استراتيجية التوقف مرتين هي الأسرع بالفعل في العام الماضي، وفي ظل الظروف الحالية تبدو شبه حتمية.

حيث قال مدير رياضة السيارات في بيريللي، داريو مارافوتشي، لشبكة سكاي: "أردنا تشجيع المزيد من التوقفات، أو على الأقل أكثر من توقف واحد".

وأضاف: "كنا نتوقع توقفين، لكن في هذه الظروف أصبح تآكل الإطارات شديداً للغاية".

وتابع: "ترتفع حرارة الإطارات الخلفية بشكل كبير، ما يجعل الأمور صعبة للغاية بالنسبة للسائقين. يوم الأحد، من المرجح أن تكون هناك حاجة إلى توقفين على الأقل، أما أي شيء أكثر من ذلك فسيعتمد على الظروف".